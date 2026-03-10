Bartolozzi chiarisce il signficato di "magistratura come plotone di esecuzione": "Per gli effetti drammatici"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi ha spiegato la contestata affermazione con cui, durante un dibattito sul referendum, ha definito la magistratura un “plotone d’esecuzione“, dicendo di riferirsi alla “drammaticità degli effetti” che le inchieste giudiziarie possono portare nella vita delle persone.

La difesa di Bartolozzi

Dopo le polemiche causate dalle sue dichiarazioni, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi ha provato a spiegarsi in un comunicato rilasciato all’agenzia di stampa Ansa.

Bartolozzi ha chiarito che, quando si è riferita alla magistratura come “plotone di esecuzione”, stava parlando della “drammaticità degli effetti che esso porta nella vita delle persone, delle famiglie, delle aziende, specie quando a trovarsi al centro dell’azione giudiziaria è qualcuno che sa di non aver commesso nulla di male”.

Bartolozzi sostiene che la riforma su cui si voterà tra due settimane avrebbe l’effetto di far riguadagnare fiducia nella magistratura e di conseguenza, migliorerebbe anche la condizione degli indagati.

La riforma, infatti, non tocca in nessun passaggio i diritti delle persone indagate, ma riguarda principalmente il Csm, l’organo con cui la magistratura si governa.

Cosa aveva detto Bartolozzi

Durante un dibattito sul referendum andato in onda lo scorso sabato 7 marzo, Bartolozzi aveva fatto diverse dichiarazioni che avevano causato polemiche da parte dell’opposizione e del fronte del “No”.

In un passaggio del confronto, Bartolozzi, aveva esordito dicendo che “il penale è quello che rovina la reputazione e uccide le famiglie“.

Aveva poi proseguito dicendo: “La maggior parte dei magistrati lavora in silenzio, purtroppo ci sono gli altri che orientano ed è di quelli che ci dobbiamo liberare”.

Era arrivata infine a rilasciare la dichiarazione più ripresa: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione“.

Nordio difende Bartolozzi

Il ministro della Giustizia Nordio ha fin da subito difeso Bartolozzi, negando che ci sia per lei la necessità di dimettersi.

Le opposizioni invece chiedono che il ministro riferisca in aula su quanto accaduto e che la capo di gabinetto si dimetta al più presto.

“Penso che probabilmente farà le sue scuse per queste parole che forse sono state un po’ troppo enfatizzate” ha dichiarato in risposta Nordio.