Basciano non si presenta per il braccialetto elettronico, la polemica di Selvaggia Lucarelli contro la Procura

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la procura di Milano parlando di “fallimento della giustizia” dopo aver rivelato che Alessandro Basciano si è rifiutato di indossare il braccialetto elettronico, non presentandosi in commissariato per farsi rimettere il dispositivo. Il deejay è stato denunciato dall’ex compagna Sophie Codegoni nei mesi scorsi.

Basciano non si presente per rimettere il braccialetto elettronico

Lucarelli ha intervistato telefonicamente Basciano nelle scorse ore. Il deejay ha sostenuto, come già fatto in passato, di non aver fatto nulla di penalmente rilevante nei confronti dell’ex Sophie Codegoni.

Inoltre ha ribadito di considerare ingiusta la misura del braccialetto elettronico che, al momento, non indossa.

Il 36enne ha raccontato di essere stato vittima, mentre si trovava in Grecia ad agosto, di una caduta mentre era in sella a una moto d’acqua. A causa dell’infortunio rimediato, si è tolto il braccialetto elettronico.

Lucarelli ha rivelato che Basciano era atteso nelle scorse ore in commissariato a Milano per rimettere il dispositivo. Sempre secondo la versione della giornalista, il deejay non si sarebbe presentato all’appuntamento.

Selvaggia Lucarelli contro la procura di Milano

“Nonostante si sia tolto il braccialetto elettronico e ieri non si sia presentato per farselo rimettere, gira indisturbato a Milano e altrove in Italia, fregandosene di ciò che ha stabilito la procura. E la procura lo lascia libero di farlo”, ha scritto Lucarelli tra le sue storie Instagram.

A questo punto la giornalista ha ragionato sul fatto che gli scenari possibili sono due: “O ha ragione Basciano e la procura non lo ritiene pericoloso per la sua ex e quindi gli lascia fare quello che vuole (ma perché allora il braccialetto?) oppure Basciano è ritenuto davvero pericoloso, ma viene lasciato libero e potenzialmente è un pericolo per la sua ex e sua figlia”.

Laddove si stia verificando la seconda ipotesi, sempre secondo il ragionamento di Selvaggia Lucarelli, “la procura sta agendo in maniera irresponsabile“.

Lucarelli parla di “fallimento della giustizia”

“In ogni caso, un fallimento della giustizia e un pessimo segnale su come vengono protette le donne che denunciano in questo Paese”, ha concluso la giornalista.