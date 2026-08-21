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Un arresto e oltre 6,5 chilogrammi di droga sequestrati a Catania. Un uomo di 55 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli agenti hanno scoperto una base logistica per lo stoccaggio della droga in un appartamento della città siciliana.

Operazione della Polizia: la scoperta della base di spaccio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio condotto dalla Squadra Mobile. Gli agenti, durante la loro attività, hanno notato un forte odore provenire da un’abitazione situata in via Antonio Cagnoni, riconoscendo subito il tipico aroma delle sostanze stupefacenti.

Il blitz e la perquisizione

Gli operatori hanno deciso di approfondire la situazione, osservando attraverso le finestre del piano terra. All’interno dell’appartamento hanno individuato numerose buste di marijuana in una delle stanze. A quel punto è scattato il blitz: i poliziotti hanno fatto irruzione sorprendendo il 55enne all’interno dell’abitazione.

Sequestrati oltre 6 chili di marijuana, hashish e cocaina

La perquisizione dell’appartamento ha permesso di smantellare una vera e propria base logistica per lo stoccaggio della droga. Gli agenti hanno sequestrato 6,5 chilogrammi di marijuana, suddivisi in numerosi involucri di varie dimensioni e nascosti tra la cucina, il vano sottoscala e il frigorifero. Oltre alla marijuana, sono stati trovati anche 190 grammi di hashish, suddivisi in panetti e involucri, e 66 grammi di cocaina.

Il denaro e il materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto anche una somma di 65.190 euro in contanti, suddivisa in mazzette di vario valore. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe il provento dell’attività illecita di spaccio. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre sequestrati tre macchinari per il sottovuoto, bilancini di precisione e numeroso materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

L’arresto e la custodia cautelare

Considerata la gravità dei fatti e il cospicuo quantitativo di droga rinvenuto, il 55enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a Catania.

IPA