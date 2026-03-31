Base di Sigonella, Stefania Craxi frena sui confronti fra il padre e Meloni: "Contesti diversi"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Stefania Craxi non vuole sentire paragoni. Dopo il no all’uso della base americana di Sigonella da parte del ministro Crosetto, d’accordo con Giorgia Meloni, la figlia di Bettino Craxi non vede similitudini con la decisione presa dal padre nel 1985. “Il posto è Sigonella, certo, ma la situazione è completamente diversa e non si possono fare paragoni tra contesti storici diversi“, ha detto la neo capogruppo di Forza Italia al Senato.

Il no agli Usa per la base di Sigonella

L’antefatto è la decisione del governo italiano di negare l’uso della base di Sigonella da parte dei bombardieri americani diretti in Iran.

Il motivo del rifiuto è che dagli Usa nessuno ha chiesto l’autorizzazione preventiva né ha consultato tempestivamente i vertici militari italiani.

ANSA

Il piano americano era stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo e l’Italia non ha dato il via libera all’atterraggio degli aerei nella base di Sigonella.

La decisione di Crosetto e Meloni

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato che chi sostiene che l’Italia abbia sospeso l’uso delle basi agli assetti americani starebbe diffondendo “cosa semplicemente falsa”.

Secondo il ministro, infatti, “le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato”: inoltre “non c’è alcun raffreddamento o tensione con gli Usa, perché conoscono le regole che disciplinano dal 1954 la loro presenza in Italia”.

La decisione per altro è stata presa in accordo con la premier Giorgia Meloni.

Le parole di Stefania Craxi su Sigonella

“Il posto è Sigonella, certo, ma la situazione è completamente diversa e non si possono fare paragoni tra contesti storici diversi”, ha detto Stefania Craxi, interpellata da Open.

Secondo la neoocapogruppo di Forza Italia al Senato, infatti, non vede similitudini tra la decisione di Crosetto e quella che prese Bettino Craxi nel 1985.

“In entrambi i casi non si tratta di uno strappo diplomatico, ma della richiesta di rispetto della sovranità”, ha detto Stefania Craxi.

Bettino Craxi e la crisi di Sigonella

Ma cosa successe nel 1985 ai tempi di Bettino Craxi? Quella che divenne nota come la “crisi di Sigonella” fu il momento di maggior tensione diplomatica tra Italia e Stati Uniti.

L’inizio di tutto fu, il 7 ottobre 1985, il sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un commando del Fronte per la Liberazione della Palestina.

Dopo la resa, i dirottatori furono imbarcati su un aereo egiziano per la Tunisia ma dei caccia americani intercettarono il volo costringendolo ad atterrare in Sicilia, alla base di Sigonella.

Il no di Craxi a Reagan

Rimase storia la scena dei carabinieri e degli uomini dell’aeronautica italiana che circondarono l’aereo, a loro volta circondati dalle forze speciali statunitensi che volevano prelevare i dirottatori.

Il premier Craxi si rifiutò di consegnare i dirottatori palestinesi, nonostante le pressioni del presidente Usa Reagan, sostenendo che siccome i reati erano stati commessi su territorio italiano (la nave Achille Lauro) allora spettava alla giustizia italiana procedere.

La decisione di Craxi permise così ad Abu Abbas (il mediatore del dirottamento, ma sospettato dagli Usa di esserne l’organizzatore) di lasciare l’Italia per la Jugoslavia, cosa che fece infuriare Washington.