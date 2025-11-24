Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato a Taranto, dove un giovane di 19 anni è stato fermato dagli agenti perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel rione Tamburi, dove la Squadra Mobile ha individuato un appartamento disabitato utilizzato come base per l’attività illecita.

Le indagini e l’individuazione della base di spaccio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è nata durante i consueti controlli effettuati dai Falchi della Squadra Mobile nelle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di giovani presso uno stabile situato nel rione Tamburi, circostanza che ha subito destato sospetti.

Approfondendo la situazione, i poliziotti hanno avviato indagini mirate che hanno permesso di accertare come un appartamento di quel condominio, al momento disabitato, fosse stato adibito a base per una nuova attività di spaccio. L’attenzione degli agenti si è quindi concentrata su quell’alloggio, ritenuto il fulcro dei movimenti sospetti.

L’intervento degli agenti e il tentativo di fuga

Per cogliere in flagranza il presunto responsabile, i poliziotti sono riusciti ad avvicinarsi alla porta dell’appartamento senza essere notati. Nel frattempo, altri agenti si sono posizionati nella parte posteriore dello stabile, in strada, per impedire eventuali tentativi di fuga.

Il giovane all’interno, un tarantino di 19 anni, probabilmente grazie a un sistema di videosorveglianza, si è accorto della presenza degli agenti in borghese dietro la porta. Nel tentativo di sfuggire all’arresto, è uscito sul balcone, ha lanciato per strada un involucro di stoffa e si è lasciato cadere nel cortile sottostante, aggrappandosi alla ringhiera.

Il tentativo di fuga è stato però vanificato dal tempestivo intervento dei poliziotti che attendevano sotto il balcone. Gli agenti hanno bloccato il giovane e recuperato l’involucro lanciato poco prima.

Il sequestro della droga e il materiale rinvenuto

All’interno dell’involucro recuperato, gli agenti hanno trovato circa 40 grammi di eroina suddivisa in piccole pietre e tre involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi. La successiva perquisizione dell’appartamento sospetto ha permesso di rinvenire, sul tavolo della cucina, un bilancino di precisione e 170 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Il 19enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Si ricorda che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA