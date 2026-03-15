Base italiana in Kuwait colpita da un drone iraniano, non ci sono feriti ma un mezzo è stato distrutto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La base di Ali Al Salem, in Kuwait, è stata colpita nella mattinata di domenica 15 marzo da un drone iraniano. La base ospita mezzi militari italiani e americani. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, l’attacco non ha provocato feriti. Un velivolo che si trovava in un capannone è stato distrutto.

Drone contro la base italiana in Kuwait

Il mezzo distrutto è un velivolo a pilotaggio remoto che si trovava in uno dei capannoni della base militare di Ali Al Salem, in Kuwait.

Si tratta di un mezzo utilizzato dalla Task Force Air italiana. In base alle informazioni riportate dalle agenzie, che citano fonti dello Stato Maggiore della Difesa, nel momento dell’attacco il personale era in sicurezza e nessuno è stato coinvolto. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato “I soldati italiani in Kuwait sono al sicuro, non ci facciamo intimorire”

ANSA

Il Capo di Stato Maggiore: “Nessun ferito nell’attacco”

A fornire informazioni più dettagliate sull’attacco contro la base italiana di Ali Al Salem è stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Il generale ha spiegato che il velivolo colpito dal drone “costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni”.

“Il dispositivo italiano della Task Force Air era stato preventivamente alleggerito nei giorni scorsi, nell’ambito delle misure adottate in relazione all’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area”, ha aggiunto. Dopo l’attacco, ha proseguito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il personale rimasto nella base rimane impiegato per lo svolgimento delle attività essenziali della missione.

“La situazione è costantemente monitorata dal Capo di Stato maggiore della Difesa e dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che mantengono un contatto continuo con i contingenti sul terreno”, ha concluso Portolano.

Pochi giorni fa un’altra base italiana colpita in Iraq

Pochi giorni fa la base italiana di Erbil, in Iraq, è stata colpita da un drone. Anche in quel caso non ci sono state conseguenze per i militari.

Mentre le ostilità, che ormai si accingono a raggiungere le tre settimane di durata, proseguono, l’Unione europea starebbe valutando un possibile rafforzamento della missione navale Aspides. Secondo le indiscrezioni, sono in corso valutazioni interne su come utilizzare al meglio i mezzi attualmente operativi principalmente nel Mar Rosso.

Donald Trump ha auspicato un coinvolgimento di altri Paesi in una missione per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz, ma le autorità dell’Iran hanno messo in guardia dal rischio di un allargamento del conflitto.