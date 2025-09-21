Base jumper Giacomo Zamparo morto in Valsugana, si era lanciato dal Monte Mezza: la compagna sotto shock

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una domenica segnata dalla tragedia in Valsugana: nella tarda mattinata del 21 settembre il base jumper Giacomo Zamparo, 43 anni, originario di Gorizia e residente ad Ala (Trento), ha perso la vita dopo essersi lanciato dal Monte Mezza, sopra Ospedaletto. L’uomo era salito in quota con la compagna, che lo aveva accompagnato fino a circa 300 metri dal punto di decollo. L’obiettivo era atterrare nella piazzola a valle, ma quando la donna non lo ha visto arrivare ha immediatamente dato l’allarme.

Base jumper Giacomo Zamparo morto in Valsugana

Come riporta ANSA, la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è scattata intorno alle 10.45.

In pochi minuti la Centrale Unica di Emergenza ha fatto decollare l’elicottero, mentre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si portavano a Ospedaletto e Borgo Valsugana per controllare le aree di possibile atterraggio.

Il base jumper Giacomo Zamparo è morto dopo essersi lanciato dal Monte Mezza, sopra Ospedaletto, in Trentino

Altri operatori della stazione del Tesino hanno iniziato la salita via terra da Cinte Tesino, raggiungendo il punto di decollo.

I primi sorvoli con l’elicottero non hanno dato esito. Le ricerche sono proseguite per ore, coinvolgendo anche l’elicottero dei vigili del fuoco, la Guardia di Finanza, il gruppo ricerche e le unità cinofile del Soccorso alpino.

Il ritrovamento del corpo

Solo alle 15.15, l’elicottero delle Fiamme gialle ha individuato il corpo senza vita di Zamparo in una zona boscosa a circa 800 metri di quota.

Constatato il decesso e ottenuto il nullaosta dell’autorità giudiziaria, la salma è stata recuperata e portata in piazzola a Ospedaletto.

Cos’è il base jumping

Il base jumping è considerato uno degli sport estremi più rischiosi al mondo. L’acronimo B.A.S.E. deriva da Building, Antenna, Span, Earth e indica le quattro tipologie di strutture da cui gli atleti si lanciano: edifici, antenne, ponti e pareti naturali.

Diversamente dal paracadutismo tradizionale, che si pratica da aerei o elicotteri a quote elevate, il base jumping avviene da altezze molto più basse, spesso poche centinaia di metri, con margini ridottissimi di tempo e spazio per aprire la vela.

Il rischio di errore è altissimo: una minima imprecisione nell’apertura del paracadute o nelle condizioni del vento può essere fatale.

Per questo la disciplina è praticata solo da atleti esperti e con una lunga preparazione alle spalle.

Nonostante la sua pericolosità, il base jumping continua ad attrarre appassionati in tutto il mondo per l’adrenalina unica che regala e per il contatto diretto con la natura.