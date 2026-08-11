Bashar Assad condannato a morte in contumacia, cosa significa e dov'è l'ex presidente della Siria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bashar Assad, l’ex presidente della Siria, è stato condannato a morte in contumacia. Bashar Assad, fuggito a Mosca con la sua famiglia nel 2024, è stato riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Assad si troverebbe tuttora in Russia, vivendo in condizioni agiate seppur isolate.

La condanna a morte per Bashar Assad

Il tribunale penale di Damasco, in Siria, ha condannato a morte in contumacia Bashar Assad.

Secondo quanto riferito da El Arabiya, il verdetto prevede che l’ex presidente siriano, riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel corso della guerra civile in Siria, venga “perseguito a livello internazionale“.

Quella emessa dal tribunale penale di Damasco è la prima sentenza contro Bashar Assad pronunciata dalle autorità di transizione, che nel 2026 hanno avviato diversi processi, in presenza e in contumacia, contro vari esponenti del precedente governo siriano.

La caduta di Bashar Assad in Siria e la fuga in Russia

Nel dicembre del 2024 l’attuale presidente Ahmad al-Sharaa, sostenuto dalla Turchia, ha preso il potere in Siria.

Nello stesso mese, Assad è fuggito a Mosca in Russia assieme alla sua famiglia, mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano verso la città di Damasco.

ANSA

Dove si trova ora Bashar Assad

Bashar Assad si troverebbe tuttora in Russia, che ha concesso asilo a lui e ai suoi familiari.

In base a quanto ricostruito dal Guardian, l’ex presidente siriano e la sua famiglia (la moglie Asma al Akhras e i figli, Hafez, Zein e Karim) vivrebbero in condizioni agiate ma isolate, dividendosi con ogni probabilità tra alcuni appartamenti di Mosca e una proprietà nella zona di Rublyovka, alla periferia della capitale.

Bashar Assad starebbe studiando la lingua russa e aggiornando la sua preparazione in oftalmologia.

Cosa significa contumacia in diritto

Nel diritto processuale penale, la contumacia è la situazione in cui si trova un imputato citato in giudizio che si astiene dal comparire al dibattimento.

Nel diritto processuale civile, è la situazione della parte che si astiene da qualsiasi attività processuale in un processo da essa iniziato o contro di essa promosso.