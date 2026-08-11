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Bashar Assad condannato a morte in contumacia, cosa significa e dov'è l'ex presidente della Siria

L'ex presidente della Siria Bashar Assad è stato condannato a morte in contumacia: si troverebbe con la famiglia in Russia nella zona di Mosca

3 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bashar Assad, l’ex presidente della Siria, è stato condannato a morte in contumacia. Bashar Assad, fuggito a Mosca con la sua famiglia nel 2024, è stato riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Assad si troverebbe tuttora in Russia, vivendo in condizioni agiate seppur isolate.

La condanna a morte per Bashar Assad

Il tribunale penale di Damasco, in Siria, ha condannato a morte in contumacia Bashar Assad.

Secondo quanto riferito da El Arabiya, il verdetto prevede che l’ex presidente siriano, riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel corso della guerra civile in Siria, venga “perseguito a livello internazionale“.

Quella emessa dal tribunale penale di Damasco è la prima sentenza contro Bashar Assad pronunciata dalle autorità di transizione, che nel 2026 hanno avviato diversi processi, in presenza e in contumacia, contro vari esponenti del precedente governo siriano.

La caduta di Bashar Assad in Siria e la fuga in Russia

Nel dicembre del 2024 l’attuale presidente Ahmad al-Sharaa, sostenuto dalla Turchia, ha preso il potere in Siria.

Nello stesso mese, Assad è fuggito a Mosca in Russia assieme alla sua famiglia, mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano verso la città di Damasco.

bashar assad siriaANSA
Bashar Assad e Putin.

Dove si trova ora Bashar Assad

Bashar Assad si troverebbe tuttora in Russia, che ha concesso asilo a lui e ai suoi familiari.

In base a quanto ricostruito dal Guardian, l’ex presidente siriano e la sua famiglia (la moglie Asma al Akhras e i figli, Hafez, Zein e Karim) vivrebbero in condizioni agiate ma isolate, dividendosi con ogni probabilità tra alcuni appartamenti di Mosca e una proprietà nella zona di Rublyovka, alla periferia della capitale.

Bashar Assad starebbe studiando la lingua russa e aggiornando la sua preparazione in oftalmologia.

Cosa significa contumacia in diritto

Nel diritto processuale penale, la contumacia è la situazione in cui si trova un imputato citato in giudizio che si astiene dal comparire al dibattimento.

Nel diritto processuale civile, è la situazione della parte che si astiene da qualsiasi attività processuale in un processo da essa iniziato o contro di essa promosso.

bashar assad siria ANSA

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