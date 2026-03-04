Basi Usa in Italia utilizzate come scalo per la guerra in Iran, come funzionano e quali sono i rischi reali

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Quando si chiede (legittimamente) una maggiore presa di posizione da parte del governo italiano nei confronti degli Usa sulla guerra in Medio Oriente, si rischia di perdere un po’ di contatto con la realtà. E la realtà è, dolorosa ma inevitabile, che il nostro Paese è un satellite strategico degli Stati Uniti. Vale a dire che l’utilizzo delle basi americane in Italia prescinde dalla nostra volontà, anche se per lanciare attacchi dal nostro territorio è previsto una formale consultazione e approvazione da parte di Roma.

Il ruolo della base americana di Sigonella

Il M5S ha chiesto spiegazioni al ministro della Difesa, Guido Crosetto, riguardo lo scalo di due velivoli militari americani nella base siciliana di Sigonella. La risposta è stata: “Sull’utilizzo delle basi valgono i trattati“.

Sacrosanto, ma le basi restano in tutto e per tutto statunitensi. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli americani sono rimasti nel territorio italiano con circa 13mila militari e dirigono ogni decisione strategica del nostro Paese.

Lo abbiamo visto in più di un’occasione, dall’intervento in Libia allo stralcio del memorandum sulle Nuove Vie della Seta che nel 2019 firmammo con la Cina, grande rivale strategico di Washington.

In tale contesto, e in risposta all’escalation odierna, la base Usa di Sigonella viene utilizzata attivamente fin dalle prime operazioni di attacco contro l’Iran. Non come trampolino di attacco, ma per funzioni logistiche e di rifornimento.

Se da un lato infatti occorre il sì di Roma agli Usa per utilizzare le piattaforme italiane per attività offensive, dall’altro Washington può sulla carta disporre autonomamente delle proprie strutture militari per qualsiasi altra operazioni. Ovviamente contattando in via consultiva i nostri vertici della Difesa.

Sigonella usata come scalo da due aerei Usa verso l’Iran

Da Sigonella non partono dunque gli aerei che poi vanno a bombardare obiettivi iraniani, ma vi fanno scalo velivoli cargo di rifornimento.

Uno di questi era partito nel pomeriggio del 3 marzo dalla base Usa di Souda, a Cipro. Questa, sì, coinvolta nelle operazioni di attacco contro la Repubblica Islamica, come ha dimostrato la sosta della portaerei Gerald Ford prima di approdare in Israele.

Il secondo jet americano, un Boeing Poseidon, è invece decollato da Sigonella verso Sud-Est poco prima dell’offensiva israelo-statunitense contro l’Iran. In questo caso si è trattato di un’attività di pattugliamento.

Sigonella centro Usa per sorvegliare il Medio Oriente

Dall’inizio dell’escalation, la base di Sigonella è stata inoltre più volte utilizzata come trampolino di lancio del drone Global Hawk, anch’esso cruciale nel pattugliamento prima e dopo gli attacchi.

Non solo: a Niscemi è sempre attiva anche il sistema Muos, una delle quattro super antenne che nel mondo tutelano le missioni militari americane.

Il Mobile User Objective System monitora via satellite e radar ciò che accade in Medio Oriente anche in tempo di pace, ma negli ultimi giorni è stato naturalmente adoperato per raccogliere informazioni decisive su Iran e Paesi del Golfo.

Le basi Usa in Italia possono essere usate per attaccare l’Iran?

Come specificato anche dal ministro Crosetto, tutte le operazioni americane “non cinetiche” – che in gergo militare indicano le attività non di attacco contro altri soggetti – stanno coinvolgendo le basi Usa in Italia. Sigonella in primis, come abbiamo visto.

La regolamentazione di questo meccanismo è specificata in tre documenti principali, citati dallo stesso Crosetto:

il trattato Nato Sofa del 1951;

il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954, poi aggiornato nel 1973;

il Memorandum d’intesa Italia-Usa del 1995, che ha aggiornato il provvedimento precedente.

Questi accordi con Washigton prevedono invece che il governo italiano debba approvare l’utilizzo per fini offensivi. Fermo restando il rapporto di sudditanza tra un impero egemone e un Paese satellite, il trattato ci consente quantomeno di dire la nostra.

Nei fatti, però, la decisione finale spetta sempre e comunque al comando statunitense. Storicamente il supporto italiano nelle missioni americane nel bacino mediterraneo e mediorientale è sempre stato logistico, non di partecipazione militare agli attacchi.

Durante la guerra in Iraq, ad esempio, l’esercito italiano offrì la propria disponibilità agli Usa, che ci impiegarono in azioni di rifornimento e monitoraggio.

Italia pronta a inviare aiuti militari ai Paesi del Golfo

Non a caso il vicepremier Antonio Tajani ha parlato di un’Italia impegnata nel garantire aiuti ai Paesi arabi del Golfo colpiti dai missili e dai droni iraniani.

Per essere chiari: quando parliamo di aiuti, intendiamo anche e soprattutto forniture militari. Si parla infatti dell’invio di sistemi di difesa terra-aria Samp-T, sviluppato per intercettare e neutralizzare minacce aeree tramite l’uso di missili.

L’Italia ha già fornito due sistemi Samp-T all’Ucraina, evidenziando le lunghe tempistiche e le complesse procedure per la produzione delle componenti e il loro assemblaggio, che avviene in collaborazione con la Francia.

Attualmente sono tre i Samp-T italiani utilizzabili subito. Due sono stoccati a Sabaudia, mentre un terzo si trova a Mantova. Un quarto si trova in Estonia.

L’Italia rischia di essere colpita dall’Iran?

Verosimilmente l’Italia non rischia di finire nel mirino dei missili iraniani. Già in passato il nostro Paese, come altri Stati Ue, sono stati coinvolti attivamente nelle complesse operazioni in Medio Oriente.

Anche contro la Repubblica Islamica, seppur in maniera indiretta. Una missione italiana ha partecipato ad esempio alla campagna contro gli Houthi nel Mar Rosso, dunque contro un agente di prossimità legato a Teheran.

Durante la guerra dei 12 giorni del giugno 2025, le basi americane in Italia assolsero alle stesse funzioni di supporto logistico e di monitoraggio.

Un sistema pienamente noto all’Iran, che non operò alcuna ritorsione. L’attacco iraniano alla base inglese a Cipro ha rappresentato un avvertimento a Washington più che a Regno Unito ed Europa, non certo un intento offensivo.

I danni sono stati minimi e non ci sono stati feriti, in modo calcolato. Teheran sa bene che l’Italia e gli Stati Ue sono province americane e che sono una parte tattica dell’impero Usa che utilizza la Nato come braccio armato in Europa.

Detto questo, il governo italiano ha dichiarato di opporsi al coinvolgimento in operazioni di attacco. Se basterà a restare come sempre fuori dalla guerra guerreggiata, lo scopriremo presto.