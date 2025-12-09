BasicNet acquista Woolrich e chiude gli uffici, cosa rischiano i lavoratori e cosa ne sarà dei negozi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è tensione fra sindacati e lavoratori dopo l’acquisizione di Woolrich Europe da parte di BasicNet. Il gruppo controlla marchi come Kappa, K-Way, Superga e Briko. In particolare, c’è incertezza per il futuro dei dipendenti. A poche settimane dalla firma, avvenuta il 1° dicembre a Torino, la nuova proprietà ha comunicato la chiusura degli uffici di Bologna e Milano e il trasferimento di 139 lavoratori nella sede piemontese.

BasicNet acquista Woolrich, parte degli uffici chiusi

BasicNet definisce strategica l’operazione, ma sindacati e lavoratori non ci stanno. Il gruppo parla di un riassetto pensato per consolidare il valore del brand Woolrich attraverso una sede unica nella quale sia più semplice convogliare le energie per focalizzarsi sulla crescita europea del marchio.

La chiusura riguarda soltanto gli uffici, non i punti vendita: i circa 90 addetti dei negozi continueranno a operare nelle rispettive sedi.

Secondo quanto comunicato internamente, non esisterebbero alternative: mantenere operative le sedi di Bologna e Milano comporterebbe costi ritenuti insostenibili e incompatibili con la nuova struttura organizzativa.

L’azienda assicura però che i posti di lavoro saranno preservati e che, per chi non potrà accettare il trasferimento, verranno predisposte tutele come la Naspi e tempi congrui, da condividere con le parti sociali.

La reazione dei sindacati

Le rassicurazioni non hanno però convinto Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che parlano di una decisione “unilaterale e gravissima”, adottata senza alcun coinvolgimento preventivo delle rappresentanze dei lavoratori. Le sigle sindacali denunciano una procedura comunicata a fatti compiuti e paragonano l’operazione a un “licenziamento collettivo mascherato”.

Di qui la scelta di avviare una mobilitazione volta a ottenere il ritiro della decisione e l’apertura di un confronto su ipotesi alternative che salvaguardino l’occupazione e i diritti delle persone coinvolte.

Che cosa rischiano i lavoratori

Tirando le somme, secondo le accuse dei sindacati, i 139 addetti di Bologna e Milano rischiano il trasferimento forzato a Torino, con le conseguenze del caso sulla sfera personale e familiare. Chi dice no potrebbe ritrovarsi presto senza lavoro.

L’azienda ha annunciato adeguate misure di accompagnamento ma i sindacati denunciano l’assenza di garanzie chiare e condivise. Nelle prossime settimane si attendono tavoli di confronto tra azienda, parti sociali e istituzioni.