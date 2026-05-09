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Eseguito un arresto per furto aggravato nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. Un 21enne cittadino marocchino, richiedente asilo, è stato sorpreso nella notte di venerdì 8 maggio mentre scassinava le cassette delle offerte. L’uomo è stato bloccato dagli agenti e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per il rito direttissimo.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, precisamente alle ore 4.30. L’allarme antintrusione e il sistema di videosorveglianza della Basilica di Sant’Antonio hanno segnalato la presenza di un intruso. Il Frate Custode, allertato dal sistema di sicurezza, si è recato tra le navate interne e ha notato un fascio di luce proveniente da una torcia. Dopo aver verificato dai monitor che l’intruso stava agendo vicino alle cassette delle offerte, il religioso ha immediatamente contattato la linea di emergenza 113 per richiedere l’intervento della Polizia.

L’arresto in flagranza e la ricostruzione dei fatti

Due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti sono giunti rapidamente sul posto, accolti dal Frate Custode all’ingresso sul Sagrato. Gli agenti hanno avviato una ricognizione interna della Basilica che ha dato esito positivo: il giovane è stato individuato mentre cercava di nascondersi dietro un portone in legno, sdraiato a terra. Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno recuperato gli arnesi utilizzati per lo scasso: una trancia, un martello e uno scalpello, strumenti con cui erano state scassinate sette cassette delle offerte. Dal loro interno erano stati sottratti circa 80 euro. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati anche due coltelli e una torcia, nascosti in un marsupio.

Le modalità dell’intrusione

Per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento, sono intervenuti anche gli specialisti del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica GIPS di Padova. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il 21enne aveva prima scavalcato la recinzione esterna della Basilica, poi si era introdotto nel cortile e, sfruttando un’impalcatura e un naspo antincendio prelevato nelle vicinanze, era riuscito a calarsi all’interno dell’edificio religioso da una finestra.

L’identificazione e i precedenti controlli

Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura e identificato come cittadino marocchino, senza fissa dimora, richiedente asilo presso la Questura di Napoli. Era in attesa di essere convocato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale. L’uomo è entrato in Italia tre anni fa e si trovava a Padova da circa un anno, dove era stato talvolta controllato nella zona della Stazione ferroviaria.

Le conseguenze giudiziarie e amministrative

In presenza della flagranza del reato di furto aggravato, il 21enne è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattina di sabato 9 maggio. Considerata la gravità dei fatti, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione per il successivo collocamento del giovane presso il CPR di Gradisca d’Isonzo, all’esito dell’udienza.

ANSA