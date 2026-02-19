Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino iraqeno di 34 anni a Bassano del Grappa in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Germania per furto aggravato e altri reati sugli stupefacenti. L’uomo, domiciliato nella città veneta, è stato fermato durante un controllo di polizia e successivamente identificato grazie a verifiche incrociate nelle banche dati internazionali.

Il controllo e l’identificazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella tarda mattinata di ieri il personale del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, appartenente al Settore U.C.T., ha effettuato un controllo di routine in via De Blasi. Durante il servizio, gli agenti hanno fermato un uomo, poi identificato come un cittadino di origine irachena, nato nel 1992 e residente proprio a Bassano del Grappa.

Le verifiche nelle banche dati

In un primo momento, la consultazione della banca dati informatica SDI non ha evidenziato precedenti penali o pregiudizi di polizia a carico dell’uomo, che risultava inoltre in regola con il titolo di soggiorno. Tuttavia, un controllo più approfondito attraverso la banca dati S.I.S. ha permesso di scoprire che sulle sue generalità gravava un Mandato di Arresto Europeo, emesso il 15 gennaio 2026 dall’Autorità Giudiziaria tedesca e inserito nel sistema d’indagine il 2 febbraio 2026 dalla Germania.

L’arresto e la collaborazione internazionale

Alla luce di questi riscontri, gli agenti hanno accompagnato il cittadino iracheno presso gli uffici del Commissariato per procedere a una completa identificazione, effettuando anche i rilievi fotodattiloscopici. Le verifiche, condotte in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – 5^ Divisione S.I.Re.N.E., hanno confermato la corrispondenza tra l’uomo fermato e la persona ricercata a livello europeo.

Dopo le formalità di rito, il cittadino iracheno è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione delle autorità giudiziarie competenti.

IPA