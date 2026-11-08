Bassano del Grappa, bambina di 9 anni fa arrestare padre violento dopo aggressione alla madre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una bambina di 9 anni avrebbe chiamato il 112 per chiedere aiuto dopo essere fuggita di casa insieme alla madre, aggredita dal marito. Sarebbe accaduto sabato 7 novembre a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove la Polizia di Stato avrebbe arrestato un uomo di 51 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Bassano del Grappa, bambina di 9 anni chiama il 112 per salvare la madre

Come riporta RaiNews, la telefonata della minore sarebbe arrivata intorno alle 13.40.

La bambina avrebbe raccontato agli operatori quanto era appena accaduto nell’abitazione familiare, consentendo agli agenti della polizia di intervenire.

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La donna, trovata in strada insieme alla figlia, avrebbe presentato ferite alla testa e al braccio destro ed è stata ricoverata in ospedale.

Dopo aver ricevuto la telefonata, la pattuglia avrebbe raggiunto la zona indicata dalla bambina, individuando madre e figlia nei pressi di una scuola elementare.

La donna si trovava in evidente stato di shock, era in lacrime e presentava traumi visibili.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha disposto il trasferimento in ospedale.

La minore avrebbe ricostruito quanto accaduto poco prima, spiegando di essere riuscita ad allontanarsi dall’abitazione insieme alla madre per sottrarsi alle violenze.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la bambina ha fornito agli operatori informazioni precise, permettendo di individuare rapidamente il luogo dell’intervento.

L’aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, basata sulle dichiarazioni della bambina, l’aggressione sarebbe iniziata durante il pranzo per motivi futili.

L’uomo avrebbe spinto violentemente la moglie a terra, facendole urtare la testa contro il tavolo della cucina.

Successivamente avrebbe calpestato con forza il braccio destro della donna e tentato di scagliarle contro una sedia.

A quel punto la figlia di nove anni sarebbe intervenuta, mettendosi tra i genitori per proteggere la madre.

Il padre l’avrebbe strattonata e allontanata con una spinta.

La bambina, secondo le informazioni diffuse dalle forze dell’ordine, non avrebbe riportato lesioni.

Madre e figlia sono quindi riuscite a uscire dall’abitazione e a raggiungere la strada.

Una volta al sicuro, la minore avrebbe contattato il numero unico di emergenza 112.

Le indagini

Mentre la donna riceveva le cure mediche, gli agenti hanno raggiunto l’abitazione familiare per rintracciare il presunto responsabile dell’aggressione.

All’interno avrebbero trovato un cittadino marocchino di 51 anni, apparso in evidente stato di alterazione, secondo la Polizia riconducibile all’abuso di alcol.

L’uomo avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee nelle quali ha ammesso le proprie responsabilità per l’episodio.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre fatto emergere un quadro di presunti maltrattamenti fisici e psicologici che, secondo gli investigatori, si sarebbe protratto per diversi anni.

Il 51enne risultava già gravato da precedenti penali e di polizia.

Al termine degli accertamenti, la Polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.