Un indagato e un coltellino sequestrato a Bassano del Grappa. Un cittadino marocchino di 39 anni è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria e sottoposto a perquisizione, durante la quale è stato trovato in possesso di un’arma da taglio. L’uomo è stato indagato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il controllo della Polizia nei pressi della stazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio di routine della Squadra “Volanti” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa. Gli agenti hanno effettuato un controllo degli avventori all’interno di un esercizio commerciale situato in via Chilesotti, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Tre persone fermate: uno si mostra nervoso

Durante il controllo, gli operatori hanno notato tre avventori intenti a bivaccare e consumare bevande alcoliche. Uno di loro, fin da subito, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza nei confronti degli agenti. Dopo essere stato riportato alla calma, l’uomo ha fornito le proprie generalità, risultando essere un cittadino marocchino di 39 anni.

Il tentativo di occultare il borsello e la perquisizione

L’atteggiamento sospetto del soggetto non è passato inosservato agli agenti, che hanno notato come cercasse di nascondere dietro la schiena il proprio borsello. Alla domanda se stesse occultando armi o droghe, l’uomo ha negato, ma il suo comportamento e i suoi numerosi precedenti penali e di polizia hanno spinto gli agenti a procedere con una perquisizione personale sul posto.

Il rinvenimento dell’arma e il sequestro

La perquisizione ha dato esito positivo: all’interno del borsello è stato trovato un coltellino richiudibile di colore nero, lungo circa 19 centimetri con una lama di circa 5 centimetri. L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro penale e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’indagine per porto di arma e la posizione dell’uomo

L’uomo è stato quindi indagato in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, come previsto dall’articolo 4 della Legge 110/1975. La sua posizione resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare eventuali ulteriori provvedimenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati che le forze dell’ordine stanno effettuando nella zona della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, area spesso oggetto di attenzione per episodi di degrado e microcriminalità.

IPA