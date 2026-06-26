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Un arresto a Bassano del Grappa, dove un uomo di 38 anni, originario della Campania, è stato fermato dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un anziano, fingendosi appartenente alle Forze dell’Ordine. L’intervento è avvenuto nella mattinata di giovedì 25 giugno, quando la vittima, un uomo di 80 anni, è stata raggirata con la tecnica del falso maresciallo.

Il comunicato della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di persone anziane. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova, in collaborazione con i colleghi di Vicenza, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, spaccio e rapina aggravata.

La dinamica della truffa: la tecnica del finto maresciallo

La mattina del 25 giugno, i poliziotti della Squadra Mobile di Padova hanno notato in piazzale Stazione un individuo sospetto che si aggirava per un tempo prolungato, consultando ripetutamente il telefono. Dopo aver ricevuto una telefonata, l’uomo ha preso un autobus diretto a Bassano del Grappa, seguendo istruzioni ricevute durante la chiamata. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno deciso di seguirlo fino a destinazione, dove sono stati raggiunti dai colleghi della Squadra Mobile di Vicenza.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Arrivato a Bassano del Grappa, il sospetto è sceso dall’autobus e si è diretto a piedi verso un palazzo, dove ha suonato il campanello dell’abitazione di un anziano. Dopo circa dieci minuti, è uscito in modo frettoloso, portando con sé un sacchetto. Gli agenti in borghese sono intervenuti immediatamente, bloccandolo e trovandolo in possesso di monili d’oro per un valore superiore a 20.000 euro, appena sottratti all’anziano residente nello stabile.

La ricostruzione dei fatti: come è avvenuta la truffa

Poco prima, la vittima aveva ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo che lo informava dell’arrivo di un incaricato per prelevare i gioielli, con la scusa di confrontarli con quelli rubati in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti. Secondo il racconto, i malviventi avrebbero utilizzato l’auto dell’anziano per fuggire dopo il colpo. Seguendo le istruzioni telefoniche, l’anziano ha preparato i gioielli sul tavolo, pronto a consegnarli all’incaricato che si sarebbe presentato di lì a poco.

Quando il truffatore è entrato in casa, si è qualificato come incaricato delle Forze dell’Ordine e ha chiesto all’anziano di prendere un documento per identificarlo. Approfittando della distrazione, ha raccolto tutti i valori in un sacchetto ed è uscito rapidamente dall’abitazione, dove è stato fermato dagli agenti.

L’identificazione e i precedenti dell’arrestato

Portato negli uffici di Polizia, l’uomo è stato identificato come un 38enne nato in provincia di Napoli, già arrestato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti e rapina aggravata, oltre che denunciato per un episodio analogo a quello commesso a Bassano del Grappa. Al termine degli accertamenti, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La restituzione della refurtiva e le indagini in corso

Tutta la refurtiva, dal valore superiore a 20.000 euro, è stata immediatamente restituita all’anziana vittima. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalle autorità, tutti gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA