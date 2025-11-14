Bassano del Grappa, lite per l’elemosina davanti a supermercato: una denuncia per arma impropria Denunciato un 23enne rumeno a Bassano del Grappa per minacce e possesso di arma impropria dopo una lite per l’elemosina davanti a un supermercato.

Un uomo è stato denunciato per minacce e possesso di arma impropria a Bassano del Grappa, dove due persone sono state coinvolte in una lite davanti a un supermercato per questioni legate all’elemosina. L’episodio si è verificato quando uno dei due, un 23enne cittadino rumeno, è stato trovato in possesso di un bastone nascosto nello zaino.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di PS di Bassano del Grappa sono intervenuti presso un supermercato cittadino dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un acceso litigio tra due individui che stavano chiedendo l’elemosina davanti all’ingresso dell’esercizio commerciale.

L’intervento della Polizia

Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato i due soggetti segnalati. Entrambi hanno confermato di aver appena avuto un diverbio, scaturito dal fatto che desideravano chiedere l’elemosina nello stesso luogo. Secondo quanto ricostruito, uno dei due avrebbe minacciato l’altro di picchiarlo qualora il responsabile del supermercato non lo avesse allontanato.

Il controllo e la scoperta dell’arma

A seguito delle dichiarazioni raccolte, gli agenti hanno proceduto a un controllo più approfondito nei confronti del 23enne cittadino rumeno, ritenuto responsabile delle minacce. Durante la perquisizione, è stato rinvenuto un bastone di 43 cm nascosto all’interno di uno zaino. Il giovane ha dichiarato di portare con sé l’oggetto per difesa personale.

La denuncia per possesso di arma impropria

Alla luce di quanto emerso, il cittadino rumeno è stato denunciato per possesso di armi improprie. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze per le persone coinvolte, ma la posizione del giovane resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

IPA