Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato salvato da morte certa grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Bassano del Grappa (Vicenza). Il salvataggio è avvenuto questa mattina quando i poliziotti, di ritorno dal servizio alle Paralimpiadi di Cortina, hanno soccorso un automobilista colto da un improvviso malore e coinvolto in un incidente stradale. L’azione rapida e la professionalità degli agenti sono state decisive per mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo dei sanitari.

Il malore lungo l’autostrada

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 11 di questa mattina. Il Capo Squadra e un operatore del Reparto Mobile di Senigallia stavano facendo ritorno dal servizio prestato in occasione delle Paralimpiadi di Cortina.

Durante il tragitto, giunti in località Rosà, nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza), i due agenti hanno notato una Ford Fiesta incidentata contro un palo a margine della carreggiata.

L’intervento degli agenti e la situazione del conducente

Avvicinatisi al veicolo i poliziotti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Il conducente, un operaio di origine rumena, si trovava in condizioni critiche probabilmente a causa di un malore improvviso che aveva causato la perdita di controllo dell’auto. L’impatto aveva provocato l’esplosione dell’airbag e danni evidenti alla vettura.

Resisi conto dell’urgenza gli agenti hanno allertato immediatamente i soccorsi tramite il numero unico di emergenza 118. Nel frattempo uno dei due operatori del Reparto Mobile ha iniziato senza esitazione le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendo con determinazione per circa venti minuti fino all’arrivo del personale sanitario.

Il ruolo decisivo della Polizia di Stato

Grazie alla prontezza, alla preparazione e al sangue freddo dimostrati dai poliziotti l’uomo è stato mantenuto in vita fino all’arrivo dei sanitari, che hanno potuto così prenderlo in carico e trasportarlo in ospedale per le cure necessarie.

L’intervento degli agenti si è rivelato determinante per il salvataggio della vittima, sottolineando ancora una volta l’alto senso del dovere e la professionalità degli appartenenti alla Polizia di Stato, anche al di fuori delle ordinarie attività di servizio.

IPA