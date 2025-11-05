Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna indagata a seguito di una perquisizione a Bassano del Grappa: l’intervento, avvenuto su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, ha riguardato una cittadina italiana di 46 anni, sospettata di aver partecipato a una truffa aggravata legata a investimenti in criptovalute.

Le indagini e il coinvolgimento della donna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata da un uomo di 71 anni, residente a Pianezze (VI). L’uomo ha segnalato di essere stato vittima di una truffa relativa a un presunto investimento in criptovalute. Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, in collaborazione con la Squadra Mobile di Vicenza, hanno permesso di identificare la donna come una delle persone coinvolte nel raggiro.

Il modus operandi: denaro trasferito su conti esteri

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sospettata avrebbe avuto un ruolo attivo nel convogliare il denaro, frutto della truffa, su un conto corrente appositamente creato. Successivamente, seguendo le istruzioni di una terza persona al momento non identificata, la somma sarebbe stata trasferita su diversi iban esteri, rendendo più difficile la tracciabilità dei fondi.

Precedenti e segnalazioni in altre Procure

La donna risulta già segnalata per episodi simili in diverse Procure italiane, a conferma di una possibile recidiva nel campo delle truffe. Questo elemento ha rafforzato i sospetti degli investigatori, che hanno deciso di procedere con la perquisizione personale e domiciliare nella mattinata del 04.11.2025.

La denuncia della sospettata: vittima o complice?

Un aspetto particolare della vicenda è emerso dagli atti: la stessa indagata, il 19.08.2025, ha sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Paese, dichiarando di essere stata a sua volta vittima di una truffa. La donna ha affermato di aver accettato un incarico come intermediario, senza rendersi conto di essere coinvolta in un’attività illecita. Gli inquirenti stanno valutando la veridicità di questa versione, che potrebbe configurare una posizione di complicità inconsapevole o, al contrario, una strategia difensiva.

Il principio della presunzione di innocenza

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di provvedimenti analoghi.

Le città coinvolte nell’inchiesta

L’operazione ha visto la collaborazione tra il Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa e la Squadra Mobile di Vicenza, mentre la denuncia della sospettata è stata formalizzata presso la stazione dei Carabinieri di Paese. La vittima risiede a Pianezze (VI), a testimonianza di come il fenomeno delle truffe legate agli investimenti online possa colpire cittadini di diverse località.

