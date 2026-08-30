Bassetti attacca di nuovo Heather Parisi sul bimbo morto con morbillo, "torni alle cicale e lasci la medicina"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovo scontro tra Matteo Bassetti e Heather Parisi sul caso dei decessi associati al morbillo in Pennsylvania, negli Stati Uniti. La showgirl cita il medico legale che parla di un neonato morto “per milza lacerata” e non per la malattia. L’infettivologo replica duramente accusandola di incompetenza, nell’ennesimo capitolo di una rivalità social che dura da mesi.

I casi di morbillo negli Stati Uniti

Il morbillo negli Stati Uniti diventa il nuovo terreno di scontro tra l’infettivologo genovese Matteo Bassetti e la showgirl Heather Parisi. Al centro della nuova polemica c’è la vicenda dei due decessi associati alla malattia, registrati nella contea di Lancaster, in Pennsylvania, i primi nello Stato dopo 35 anni.

L’annuncio, dato dal governatore democratico Josh Shapiro, ha innescato uno scontro politico con il segretario alla Salute Usa Robert F. Kennedy Jr, che ha parlato di dati “fabbricati”.

Uno dei due casi riguarda un neonato morto poco dopo la nascita per la lacerazione della milza. L’autopsia, riferita dal medico legale della contea Stephen Diamantoni, ha rilevato la presenza del virus nei tessuti polmonari del bambino ma non lo ha indicato come causa diretta del decesso.

Bassetti contro Heather Parisi

Proprio su questo dettaglio si è concentrato il commissario della contea, Josh Parsons, che ha messo in dubbio la ricostruzione diffusa dallo Stato.

Heather Parisi ha ripreso la posizione di Parsons in un post pubblico. “Il commissario della contea di Lancaster Josh Parsons ha dichiarato: ‘Questa mattina ho parlato a lungo con il medico legale, che non ha casi di morte per morbillo.’ Il medico legale della contea di Lancaster ha anche dichiarato che ‘il neonato NON è morto di morbillo. Il bambino è morto di milza lacerata'”.

Bassetti ha replicato con un post duro sulla sua pagina Facebook, in cui non ha risparmiato ironia e attacchi personali. “Disse quella che non sa la differenza tra milza e fegato” è l’inizio del suo messaggio. “Il morbillo può causare un ingrossamento della milza e la sua rottura spontanea è un evento estremamente raro, ma possibile”.

“Il decesso è stato classificato dalle autorità sanitarie come ‘decesso associato al morbillo’ poiché i tessuti polmonari del neonato sono risultati positivi al virus” ha aggiunto. “Signora Parisi torni alle cicale che ha in testa (tante) e lasci perdere la medicina. Si risparmierebbe continue figure di m. occupandosi di argomenti a lei sconosciuti”.

La connessione fra morbillo e problemi alla milza

Sul piano scientifico, va ricordato che gli esperti citati dalla stampa statunitense (tra cui il pediatra Paul Offit del Children’s Hospital of Philadelphia) hanno spiegato che il morbillo può provocare un ingrossamento della milza e che il parto può favorirne la rottura, pur ammettendo che una volta lacerato l’organo diventa difficile stabilire retrospettivamente se fosse già aumentato di volume.

Le autorità sanitarie della Pennsylvania hanno inoltre precisato che la definizione “decesso associato al morbillo” non implica automaticamente che il virus sia la causa immediata della morte, ma indica la presenza accertata dell’infezione.