Bassetti cita lo studio contro gli integratori, "possono causare malformazioni se presi prima di procreare"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Monito severo dall’infettivologo Matteo Bassetti riguardo all’uso sconsiderato di sostanze comunemente ritenute innocue. In un post pubblicato il 23 marzo, il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova ha sollevato una questione che riguarda la salute riproduttiva maschile. Citando una recente ricerca scientifica, l’esperto ha spiegato che l’assunzione di dosi eccessive di alcuni integratori antiossidanti prima del concepimento potrebbe avere conseguenze drammatiche sui figli.

Bassetti cita lo studio contro gli integratori: il rischio

Il cuore della segnalazione di Bassetti risiede in una ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Lo studio, condotto presso la Texas A&M University, ha analizzato gli effetti di dosi elevate di antiossidanti molto comuni, come la N-acetil-L-cisteina (NAC) e il selenio.

Sebbene queste sostanze siano spesso celebrate come scudi contro l’invecchiamento e le malattie, la sperimentazione ha rivelato un impatto inaspettato sul DNA degli spermatozoi e sul successivo sviluppo embrionale.

In modelli di laboratorio, i topi maschi trattati con dosaggi massicci di questi integratori hanno generato una prole con significative alterazioni craniofacciali. Tra le anomalie riscontrate figurano crani di dimensioni ridotte e occhi eccessivamente ravvicinati.

Si tratta di caratteristiche fisiche che, secondo i ricercatori, ricordano da vicino gli effetti della sindrome alcolica fetale, suggerendo che l’eccesso di vitamine possa essere teratogeno quanto l’abuso di alcol in alcune fasi dello sviluppo.

Cosa rischiano i bambini

Bassetti ha utilizzato una metafora molto efficace per spiegare il meccanismo biologico alla base di questo rischio: proprio come annaffiare troppo una pianta può farla marcire, inondare l’organismo con quantità spropositate di nutrienti può spezzare un equilibrio delicatissimo.

Lo studio suggerisce che un’assunzione pari al 1000% della dose giornaliera raccomandata (RDA) alteri la qualità del materiale genetico paterno, influenzando direttamente l’architettura placentare e la morfogenesi del feto.

L’infettivologo sottolinea come la salute del padre nel periodo precedente al concepimento sia un fattore determinante per lo sviluppo fisico e neurologico del bambino.

Lo scontro tra Bassetti e Parisi sui vaccini

Oltre a consigliare ai futuri padri di attenersi ai dosaggi standard e di leggere con estrema attenzione le etichette dei multivitaminici, Bassetti non ha risparmiato critiche a chi diffonde disinformazione in ambito medico.

Nella stessa giornata del 23 marzo, l’infettivologo è tornato a scontrarsi pubblicamente con la showgirl Heather Parisi in merito ai focolai di meningite nel Regno Unito.

Parisi aveva parlato di “allarmismo mediatico” e messo in dubbio l’efficacia dei vaccini, scatenando la dura reazione di Bassetti: “Se fossero morti i suoi figli, parlerebbe in questo modo?”.

Il medico ha ribadito che, dopo l’acqua potabile, i vaccini rappresentano la più grande invenzione dell’umanità per la prevenzione delle malattie mortali.