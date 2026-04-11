Bassetti contro Trump perché gli Usa nascondono dati sull'efficacia dei vaccini: "Ormai sono alla frutta"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una nuova bufera travolge i vertici della sanità statunitense: secondo un’inchiesta pubblicata dal Washington Post, l’amministrazione del Presidente Donald Trump avrebbe bloccato la pubblicazione di un importante report dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). L’infettivologo Matteo Bassetti si scaglia contro l’amministrazione Trump: “Sono alla frutta”.

Bassetti contro Trump sul caso vaccini

Come riporta Adnkronos, la notizia ha scatenato la dura reazione di Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Quando a comandare la sanità ci metti no-vax e complottisti, questi sono i risultati”, ha dichiarato l’infettivologo, definendo l’accaduto come un vero e proprio atto di “censura scientifica”.

Secondo Bassetti, la manovra dell’amministrazione Trump rappresenta un pericoloso precedente: “Sono ormai alla frutta. Nascondere dati che dimostrano come i vaccini abbiano salvato vite e ridotto la pressione sugli ospedali è un danno non solo alla scienza, ma alla salute pubblica mondiale”.

I dati nascosti dal governo Usa

Il report finito sotto la lente del Washington Post analizza l’andamento epidemiologico dell’ultimo inverno (settembre-dicembre 2025).

Le evidenze scientifiche raccolte dai ricercatori del CDC mostrano risultati netti:

Accessi al pronto soccorso : Gli adulti sani vaccinati hanno ridotto del 50% la probabilità di ricorrere a cure urgenti per complicanze da Covid.

: Gli adulti sani vaccinati hanno ridotto del la probabilità di ricorrere a cure urgenti per complicanze da Covid. Rischio ricovero: Il rischio di ospedalizzazione è risultato inferiore del 55% rispetto a chi non ha ricevuto la dose prevista per il periodo 2025-2026.

Il ruolo di Robert F. Kennedy Jr.

Nonostante il rapporto avesse già superato tutti i processi di revisione interna, la sua pubblicazione è stata fermata ufficialmente per “approfondimenti sulla metodologia”.

In realtà, fonti interne al CDC riferiscono che la metodologia utilizzata sia la medesima impiegata da molti anni per valutare l’efficacia dei vaccini antinfluenzali, suggerendo che il blocco sia di natura puramente politica in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni di mid-term.

La decisione di posticipare il rilascio dei dati sarebbe stata presa quindi direttamente dai vertici politici, alimentando il sospetto che i benefici delle vaccinazioni vengano minimizzati perché in contrasto con le posizioni del Segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche e scettiche sul tema.