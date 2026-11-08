Bassetti denunciato da Marco Liccione per diffamazione, il messaggio a Vannacci: "Ma chi ti metti dentro?"

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Matteo Bassetti è stato denunciato per diffamazione da Marco Liccione, il camionista torinese noto per le proteste No Vax e No Green Pass. L’uomo contesta un post in cui l’infettivologo lo aveva attaccato dopo il corteo contro il carovita di Torino, chiamando in causa anche Roberto Vannacci.

La denuncia di Marco Liccione contro Bassetti

La querela è stata depositata nei giorni scorsi alla Procura di Genova, città in cui vive il medico.

Il camionista sostiene che le parole pubblicate su Facebook abbiano di fatto danneggiato la sua reputazione e per questo motivo chiede un risarcimento. In particolare, si ritiene offeso e denigrato dalle espressioni usate da Bassetti nel commentare le sue posizioni politiche.

Il post di Bassetti e il messaggio a Vannacci

Il post era stato pubblicato a ottobre, e lì Bassetti ricordava che Liccione era andato a contestarlo a Sauze d’Oulx, quando gli era stata conferita la cittadinanza onoraria. Poi passava alla sua presenza tra gli organizzatori della manifestazione torinese e alla vicinanza dichiarata a Futuro Nazionale.

“Vannacci, ma chi ti stai portando in casa?”, scriveva il medico. Nell’intervento comparivano il riferimento all’espressione da “pesce lesso” di Liccione e la frase “L’imbecillità elevata a identità politica”.

Bassetti, sempre nel post incriminato, parlava anche il giudizio del camionista sui giovani coinvolti negli scontri: Liccione aveva sostenuto che andassero mandati in un istituto militare, precisando di essere sceso in piazza per il carovita.

La smentita di Futuro Nazionale

Nella querela Liccione si presenta come una persona impegnata in politica e nel sociale, pubblicamente associata al movimento legato a Roberto Vannacci.

Su questo passaggio, però, arriva subito una smentita: secondo quanto riporta Adnkronos, i rappresentanti torinesi di Futuro Nazionale negano la sua appartenenza al movimento.

Il corteo contro il carovita a Torino

Liccione è stato tra gli organizzatori della manifestazione del 17 ottobre a Torino, durante la quale erano scoppiati scontri con le forze dell’ordine. Sono rimaste particolarmente impresse quelle immagini, che sono diventate virali, perché alcuni partecipanti avevano fatto irruzione nella libreria Feltrinelli di Porta Nuova, gettando a terra libri e dischi.

In quell’occasione il camionista aveva raccontato all’Ansa di essere stato circondato e picchiato da una quindicina di ragazzi, che lo avrebbero riconosciuto come militante di destra. Aveva quindi presentato una denuncia per l’aggressione.