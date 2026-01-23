Bassetti e l'influenza K, i "10 errori da non commettere" tra farmaci, contagio e cortisone: "Balla clamorosa"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti è tornato a parlare dell’influenza K che ha colpito l’Italia, mettendo in guardia la popolazione sui “10 errori tipici che si commettono, ma che sarebbero da evitare nella gestione dell’influenza a casa”. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’infettivologo ha definito una “balla clamorosa” la credenza secondo cui gli antiinfiammatori accelererebbero la guarigione, così come quella secondo cui l’ibuprofene sarebbe meglio del paracetamolo. L’esperto ha consigliato anche quale farmaco usare contro l’influenza: è l’Oseltamivir antivirale orale.

I 10 errori sull’influenza da evitare secondo Matteo Bassetti

Matteo Bassetti ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook nella nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio.

Il titolo del filmato recita: “10 errori tipici che si commettono, ma che sarebbero da evitare nella gestione dell’influenza a casa”.

Di seguito, ecco i 10 errori sull’influenza menzionati dall’infettivologo:

Usare gli antibiotici (“Non servono”);

Prendere il paracetamolo fisso ogni 8 ore;

Rafforzare il sistema immunitario (“È già forte di suo”);

Pensare che quando finiscono i sintomi nei bambini non si è più contagiosi (“Si rimane ancora contagiosi per qualche giorno perché si elimina il virus”);

Gli antiinfiammatori accelerano la guarigione (“Una balla clamorosa”);

L’ibuprofene è meglio del paracetamolo (“Altra balla clamorosa”);

Il cortisone va preso sempre (“No, assolutamente non serve”);

Nel sud del mondo non c’è l’influenza (“C’è esattamente come nel nord”)

Mi contagio di più quando vado sull’autobus, in treno o sul tram (“No, assolutamente. Ci si contagia di più andando nelle scuole”);

Quando ho l’influenza posso uscire tranquillamente da casa (“No, state a casa e, se proprio dovete uscire, mettete la mascherina”).

Quando è atteso il nuovo picco dell’influenza K in Italia

Matteo Bassetti ha parlato di influenza K anche in un’intervista concessa a Il Gazzettino, nel corso della quale ha spiegato la situazione in cui versa attualmente l’Italia e gli scenari futuri.

L’infettivologo ha detto: “Il picco lo abbiamo già raggiunto, siamo in una fase di plateau. Ci sono tanti casi anche se sembrano scendere. Nella realtà, casi anche impegnativi sugli ospedali continuano a essere molti e la pressione sugli ospedali è importante”.

Bassetti ha poi avvisato: “Secondo me l’influenza continuerà a dare problemi nei prossimi mesi. Potrebbe esserci un nuovo picco nel mese di febbraio, non escluderei una nuova risalita del numero dei casi. Magari non arriva il picco della fine di dicembre, ma comunque torna a essere di nuovo molto alto il numero dei casi”.

Bassetti spiega quale farmaco usare contro l’influenza

Nell’intervista a Il Gazzettino, Matteo Bassetti ha anche spiegato quale farmaco usare per ridurre i sintomi dell’influenza.

L’esperto ha detto: “L’unica cosa che si può prendere per l’influenza che riduce la durata dei sintomi è l’Oseltamivir antivirale orale“.

I dati aggiornati sull’influenza in Italia: il report dell’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità, nella giornata di venerdì 23 gennaio, ha condiviso il Rapporto RespiVirNet sui virus respiratori in Italia riferito alla settimana dal 12 al 18 gennaio.

Nel report si legge che “l’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana analizzata, è pari a 12,7 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente”. L’incidenza risulta “in diminuzione in tutte le fasce di età tranne la fascia 0-4 anni, dove aumenta rispetto alla settimana precedente con circa 33 casi per 1.000 assistiti”.

Il rapporto recita ancora: “Sono stati stimati circa 720mila nuovi casi, con un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 9,2 milioni di casi”.

Secondo gli esperti del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss, “è altamente improbabile che l’incidenza torni ai livelli del picco registrato a fine dicembre”, anche se “la circolazione dei virus respiratori resta ancora elevata, soprattutto nel flusso di comunità e nella fascia di età 0-4 anni”.