Bassetti e la polemica con Cirino Pomicino, denuncia dell'ex ministro sul farmaco e replica dell'infettivologo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paolo Cirino Pomicino denuncia di non riuscire a reperire un farmaco per curare la polmonite, il linezolid, accessibile solo in ospedale. L’ex ministro parla di “normativa schizofrenica”. L’infettivologo Matteo Bassetti risponde: il medicinale può essere prescritto e ottenuto, ma solo con ricetta ospedaliera.

La denuncia di Cirino Pomicino

“Sono sconvolto e preoccupato”, ha dichiarato Paolo Cirino Pomicino, 86 anni, ex ministro ed esponente di lungo corso della Dc. L’ex parlamentare ha raccontato all’Adnkronos di essere di nuovo alle prese con una polmonite dopo un ricovero durato quattro mesi a Torino.

Tornato a Roma, sostiene di non riuscire a procurarsi il linezolid, “un farmaco salvavita” necessario per curarsi. “Non posso ottenerlo nemmeno con ricetta medica – ha aggiunto – perché serve una prescrizione ospedaliera o il ricovero. Cosa devo fare per averlo?”.

ANSA Cirino Pomicino

Parole dure, accompagnate dall’accusa a una “normativa schizofrenica che rende sempre più difficile curarsi, anche a pagamento”.

Cos’è il linezolid

Il linezolid appartiene alla classe degli ossazolidinoni ed è considerato un antibiotico di ultima generazione. Viene utilizzato in caso di polmoniti acquisite in comunità o nosocomiali causate da batteri Gram-positivi resistenti.

È disponibile sia in flebo sia in compresse, ma la normativa prevede che il trattamento inizi solo in ambito ospedaliero, su prescrizione di uno specialista come un infettivologo o un microbiologo.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sottolinea l’importanza dell’appropriatezza terapeutica, evidenziando i rischi legati a cure antibiotiche prolungate e l’obbligo di attenersi alle linee guida ufficiali.

La risposta di Bassetti

A rispondere alla denuncia è Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Il linezolid è un antibiotico ospedaliero – ha spiegato – e può essere tranquillamente distribuito anche dalle farmacie comunitarie, purché ci sia una prescrizione di un medico ospedaliero”.

Per questo motivo Bassetti considera la polemica “capziosa”. E aggiunge: “Non è un’anomalia. Ci sono farmaci che devono essere prescritti con appropriatezza. Se ce n’è bisogno, il medico ospedaliero che ha avuto in cura il paziente lo prescrive e il farmaco si ottiene senza problemi”.