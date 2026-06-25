Bassetti spiega chi sono i "bersagli" preferiti dalle zanzare, dalle donne incinte a chi fa sport: lo studio
L'infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato chi sono i "bersagli" preferiti dalle zanzare, smentendo la teoria popolare sul "sangue dolce"
- L'infettivologo Matteo Bassetti smentisce la credenza che le zanzare pungano chi ha il sangue "dolce" e chiarisce i reali fattori di attrazione.
- Le zanzare individuano le vittime seguendo anidride carbonica, calore, sudore, gruppo sanguigno, microbi cutanei e i colori degli abiti.
- Uno studio olandese segnala maggiori punture dopo birra o sesso e riduzione dell'attrattiva con crema solare, con focus sulle Anopheles.
Le zanzare rappresentano un problema importante in estate e Matteo Bassetti ha deciso di fare chiarezza sulle loro punture. L’infettivologo ha spiegato che è “falsa” la teoria secondo cui questi particolari insetti siano soliti pungere “chi ha il sangue dolce”, rivelando quali sono, invece, i loro “bersagli” preferiti: dalle donne incinte a chi fa sport, passando per le persone corpulente.
- È vero che le zanzare pungono chi ha il sangue "dolce"?
- Chi sono i "bersagli" preferiti delle zanzare?
- Lo studio olandese sulle punture delle zanzare
È vero che le zanzare pungono chi ha il sangue “dolce”?
Secondo una credenza popolare, i principali destinatari delle punture di zanzare sarebbero coloro che hanno il cosiddetto “sangue dolce”.
L’infettivologo Matteo Bassetti ha smentito questa teoria con un post pubblicato sul suo profilo X nella giornata di lunedì 22 giugno, in cui ha dichiarato in maniera perentoria: “Quante volte avrete sentito dire che le zanzare pungono chi ha il ‘sangue dolce’? È falso!! La dolcezza non c’entra“.
Chi sono i “bersagli” preferiti delle zanzare?
Nel suo post, Bassetti ha anche spiegato chi sono i “bersagli” preferiti dalle zanzare, elencando i fattori che incidono sulla ricerca delle “vittime” da parte di questi insetti:
- Anidride Carbonica
- Calore e sudore
- Gruppo sanguigno
- Batteri della pelle
- Colori dei vestiti.
Per quanto riguarda l’anidride carbonica – ha spiegato Bassetti – le zanzare individuano a distanza il “bersaglio” seguendo l’anidride carbonica del respiro. Tra chi ne emette di più figurano le persone più corpulente, chi fa sport e le donne in gravidanza.
Le zanzare sono poi attratte dal calore corporeo e dalle sostanze chimiche presenti nel sudore, come l’acido lattico e l’ammoniaca.
Alcuni studi, inoltre, hanno indicato che le persone con gruppo sanguigno 0 sono quasi il doppio più attraenti per le zanzare rispetto a quelle con gruppo A.
Matteo Bassetti ha poi spiegato che i microbi che popolano naturalmente la cute producono odori unici, che possono rendere le persone più o meno “appetibili” per le zanzare.
Bisogna considerare anche i colori dei vestiti indossati: le zanzare prediligono i colori scuri, il nero, il rosso e l’arancione, dal momento che assorbono più calore e risaltano maggiormente.
Lo studio olandese sulle punture delle zanzare
Matteo Bassetti ha infine condiviso i risultati di uno studio olandese condotto “sul campo” durante un festival musicale, che ha preso in esame le punture di zanzare Anopheles.
Dalla ricerca olandese è emerso che i tentativi di puntura aumentano sensibilmente per chi ha bevuto birra e per chi ha fatto sesso, ma anche che l’applicazione della crema solare riduce l’”appetito” delle zanzare.