Bassetti usato per una truffa online con l'AI sulla "crema miracolosa, mi scrivevano conduttori tv e attori"

L’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto in tv per fare chiarezza su una truffa online con l’AI in cui è stato usato per promuovere un prodotto definito “miracoloso”, che in realtà non lo era. Il direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha rivelato che anche cantanti, conduttori tv e attori lo hanno chiamato.

La denuncia di Bassetti sulla truffa online con l’AI

Ospite in collegamento della trasmissione di La7 Ignoto X, Matteo Bassetti ha raccontato di essere stato usato per una truffa online con l’AI. Anzi, più di una. L’infettivologo ha detto: “La cosa più incredibile è che basterebbe cliccare un bottone per andare a vedere il mio curriculum per capire che non sono né ortopedico, né oculista, né otorino, né urologo, né ginecologo. Non vendono cose vicine alla mia specialità, ma cose incredibili”.

Bassetti ha sottolineato i rischi per la salute legati a queste truffe: “Qualcuno mi ha scritto ‘Io ho interrotto l’insulina’. Ci rendiamo conto dei danni che si possono fare alla salute della gente? Nel momento in cui qualcuno interrompe il trattamento contro il diabete per prendere questa roba dove non c’è nulla, anzi dove ci sono cose probabilmente anche dannose, si fa un danno enorme alla salute“.

ANSA

Matteo Bassetti.

Il medico ha poi lanciato un appello: “Il problema è che io sono solo. A me dispiace, ma non posso essere solo. Le istituzioni devono fare qualcosa di più. Stiamo parlando di svariate centinaia di migliaia di euro sottratte in modo fraudolento a persone, soprattutto anziane. Io sono la prima vittima di tutto questo perché poi chi ha comprato questi prodotti scrive a me per chiedere conto del fatto che non funzionano. La situazione è imbarazzante, ormai va avanti da quattro anni. Io ho fatto denuncia dal principio”.

Il retroscena di Bassetti su cantanti, conduttori tv e attori

Matteo Bassetti, nel suo intervento in tv, ha rivelato che a contattarlo non sono stati solo anziani: “Non posso dire chi per questione di privacy, ma cantanti, conduttori televisivi, attori, soprattutto quando c’era la crema miracolosa per le ginocchia, mi chiamarono. Ricordo, per esempio, che un grosso conduttore tv mi chiese se potesse dare il mio numero a un cantante molto noto del nostro Paese perché aveva visto che io avevo una cura miracolosa”.

L’infettivologo ha concluso: “Si prendono le persone per le loro più grandi fragilità. Non credete ai miracoli, che non esistono”.

Le parole del colonnello Magro sulle truffe online

A Ignoto X è intervenuto anche il colonnello Magro, che in merito alle truffe online ha sottolineato l’importanza di “fare una campagna di informazione corretta”.

Lo stesso Magro ha poi aggiunto: “Non esistono prodotti miracolosi. Denunciare è importante. Le indagini poi determineranno da dove provengono questi prodotti”.