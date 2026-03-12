Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Posto sotto sequestro uno studio dentistico nel Basso Monferrato, dove due persone sono state denunciate per gravi irregolarità nell’ambito dell’attività odontoiatrica. L’intervento, finalizzato a tutelare la salute pubblica, è stato eseguito in collaborazione con il N.A.S. di Alessandria e ha portato alla luce una situazione di esercizio illecito della professione medica.

Le indagini e la scoperta dell’esercizio abusivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di una serie di controlli mirati al contrasto dell’esercizio illecito delle professioni sanitarie. Durante un’ispezione accurata presso uno studio dentistico situato in un comune del Basso Monferrato, i militari hanno sorpreso un odontotecnico intento a effettuare un’estrazione dentaria su una paziente. La donna era già stata sottoposta ad anestesia locale e il dente risultava parzialmente estratto, nonostante l’odontotecnico fosse privo dei titoli abilitativi necessari per svolgere attività cliniche dirette sul paziente.

Chi sono i denunciati e quali sono le accuse

L’azione dei Carabinieri ha portato alla denuncia in stato di libertà di due persone: un uomo di 58 anni e una donna di 68 anni. L’uomo, odontotecnico, è stato sorpreso mentre praticava un intervento invasivo riservato esclusivamente ai medici abilitati e iscritti all’albo professionale. La donna, odontoiatra e titolare della struttura, è stata deferita per concorso nell’esercizio abusivo della professione sanitaria, poiché avrebbe consentito e non impedito lo svolgimento dell’attività illecita all’interno dello studio.

Le modalità dell’intervento e il sequestro dello studio

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri della territoriale, insieme ai colleghi del N.A.S. di Alessandria, hanno riscontrato gravi irregolarità nell’esercizio dell’attività professionale. Al termine delle verifiche, l’ambulatorio è stato sottoposto a sequestro preventivo: il provvedimento ha riguardato i locali, tutte le attrezzature, i macchinari odontoiatrici e i farmaci rinvenuti all’interno della struttura, per impedire la prosecuzione dell’attività abusiva e consentire ulteriori accertamenti tecnici da parte degli inquirenti.

Le conseguenze per i responsabili

Per l’odontotecnico e l’odontoiatra sono scattate la denuncia e il deferimento all’autorità giudiziaria. Le accuse riguardano l’esercizio abusivo della professione sanitaria, un reato che prevede sanzioni severe per chi opera senza i necessari titoli abilitativi. Il sequestro dello studio dentistico rappresenta una misura preventiva per impedire la reiterazione dell’attività illecita e garantire lo svolgimento delle indagini tecniche da parte degli inquirenti.

