Un cittadino albanese di 27 anni è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato nella zona di Bastia Umbra, Perugia. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, aveva fatto ingresso ad alta velocità in una proprietà privata attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’intervento in provincia di Perugia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti tempestivamente nella zona di Bastia Umbra dopo la segnalazione di un’autovettura che, a velocità sostenuta, aveva fatto irruzione all’interno di una proprietà privata appartenente a un’attività commerciale.

Giunti sul posto i poliziotti hanno rintracciato il conducente dell’auto, che nel frattempo si era allontanato a piedi dal luogo dell’accaduto. L’uomo, cittadino albanese nato nel 1999, è stato ascoltato dagli agenti e ha ammesso di essersi messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Le condizioni del fermato e i controlli sanitari

Il conducente è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, motivo per cui è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118.

L’uomo è stato quindi trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia per essere sottoposto agli accertamenti necessari, che hanno confermato l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le conseguenze: denuncia e ritiro della patente

Al termine delle procedure di rito il 27enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Contestualmente le forze dell’ordine hanno provveduto al ritiro della patente di guida dell’uomo.

L’episodio ha avuto luogo nella zona di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, e ha visto la collaborazione tra le forze di polizia e il personale sanitario per garantire la sicurezza pubblica e la tutela della salute del conducente coinvolto.

IPA