Bastia Umbra, 46enne cerca di svignarsela senza pagare profumi e carte da gioco: arrestato per furto aggravato
Un 46enne è stato arrestato a Bastia Umbra per furto aggravato: aveva nascosto profumi e carte da gioco nei vestiti, bloccato dalla sicurezza.
Eseguito un arresto per furto aggravato nella zona di Bastia Umbra. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano, è stato fermato in flagranza mentre cercava di sottrarre prodotti di profumeria e carte da gioco da un esercizio commerciale, eludendo i sistemi di sicurezza.
L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto presso un negozio situato nella zona di Bastia Umbra.
Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il personale addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale ha notato un uomo che, con fare sospetto, occultava alcuni prodotti di profumeria e confezioni di carte da gioco all’interno dei propri indumenti. L’uomo ha tentato di eludere i sistemi di prevenzione antitaccheggio e, dopo aver oltrepassato le casse senza pagare la merce, è stato bloccato all’uscita dal personale di sicurezza.
La refurtiva recuperata e il valore del bottino
La refurtiva, composta da prodotti di profumeria e carte da gioco, aveva un valore complessivo di 365 euro. Gli agenti intervenuti hanno recuperato la merce e l’hanno restituita al titolare dell’esercizio commerciale, chiudendo così rapidamente la vicenda dal punto di vista patrimoniale.
L’arresto e le conseguenze per l’autore del furto
Al termine delle procedure di rito, il 46enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.