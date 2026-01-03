Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per furto aggravato nella zona di Bastia Umbra. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano, è stato fermato in flagranza mentre cercava di sottrarre prodotti di profumeria e carte da gioco da un esercizio commerciale, eludendo i sistemi di sicurezza.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto presso un negozio situato nella zona di Bastia Umbra.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il personale addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale ha notato un uomo che, con fare sospetto, occultava alcuni prodotti di profumeria e confezioni di carte da gioco all’interno dei propri indumenti. L’uomo ha tentato di eludere i sistemi di prevenzione antitaccheggio e, dopo aver oltrepassato le casse senza pagare la merce, è stato bloccato all’uscita dal personale di sicurezza.

La refurtiva recuperata e il valore del bottino

La refurtiva, composta da prodotti di profumeria e carte da gioco, aveva un valore complessivo di 365 euro. Gli agenti intervenuti hanno recuperato la merce e l’hanno restituita al titolare dell’esercizio commerciale, chiudendo così rapidamente la vicenda dal punto di vista patrimoniale.

L’arresto e le conseguenze per l’autore del furto

Al termine delle procedure di rito, il 46enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

