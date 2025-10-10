Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 253 milioni di persone nel mondo convivono con una disabilità visiva. Di queste, circa 36 milioni sono cieche e 217 milioni presentano forme gravi di ipovisione.

In Italia, i dati delle associazioni di settore parlano di circa 360mila persone non vedenti o ipovedenti gravi, un numero che tende a crescere con l’età: quasi un terzo degli over 65 ha limitazioni visive significative, mentre tra gli ultra75enni la percentuale supera il 40%.

Questi numeri raccontano un tema che non è solo sanitario o assistenziale, ma anche urbano e sociale. Per milioni di cittadini, muoversi in città resta una sfida quotidiana fatta di barriere architettoniche, informazioni mancanti e infrastrutture pensate per chi vede.

Ed è proprio da qui che nasce una domanda: le cosiddette smart city — proiettate nel futuro grazie a sensori, intelligenza artificiale e servizi digitali — possono davvero definirsi tali se non sono accessibili?

Le città smart non sono tali senza accessibilità

Il dibattito sulle smart city si concentra spesso su energia, mobilità sostenibile, digitalizzazione dei servizi pubblici. Ma l’inclusione, troppo spesso, resta ai margini.

Lo ricorda anche un principio condiviso da istituzioni e associazioni internazionali: “Le città non sono smart se non sono accessibili”. Significa che la tecnologia da sola non basta. Senza soluzioni che permettano anche alle persone con disabilità visiva di muoversi in autonomia, la definizione di “intelligente” resta incompleta.

In questo scenario un esempio concreto arriva da WeWALK, il bastone elettronico intelligente che trasforma un ausilio tradizionale in una piattaforma tecnologica avanzata. È già distribuito in Italia e adottato a livello internazionale, e mostra come inclusione e innovazione possano viaggiare insieme.

Il bastone che evolve con la tecnologia

Il bastone bianco è da oltre un secolo un simbolo di autonomia per le persone non vedenti. WeWALK parte da quella tradizione e la porta nel XXI secolo. Questo dispositivo integra sensori a ultrasuoni, in grado di rilevare ostacoli sospesi al di sopra del petto (come cartelli, rami o sporgenze) che il bastone tradizionale non può segnalare. Tramite vibrazioni sull’impugnatura, l’utente viene avvisato in tempo reale della distanza da un ostacolo.

A questo si aggiunge l’app, che integra Google Maps e fornisce indicazioni vocali passo dopo passo. L’interazione è semplificata grazie a un touchpad posto sull’impugnatura, che consente di controllare lo smartphone senza doverlo estrarre dalla tasca.

Ciesse - WeWalk

Il dispositivo è compatibile con Siri e Google Assistant, ampliando la possibilità di comandi vocali. E grazie agli aggiornamenti software periodici, il bastone non invecchia: al contrario, si arricchisce di nuove funzioni nel tempo.

Non si tratta di un gadget, ma di un bastone intelligente progettato insieme alla comunità dei non vedenti, che lo utilizza, lo testa e contribuisce a migliorarlo.

Oltre l’hardware: WeAssist e AIM

WeWALK non si limita all’hardware. Attorno al bastone è nato un vero e proprio ecosistema. Da un lato c’è WeAssist, il servizio che permette agli utenti di ricevere supporto remoto in tempo reale.

Grazie al GPS e alla combinazione di operatori umani e intelligenza artificiale, chi utilizza il bastone può affrontare spostamenti complessi (che sia attraversare una stazione ferroviaria o orientarsi in aeroporto) con l’aiuto di una guida a distanza.

Dall’altro c’è AIM (Accessible Innovation for the Blind), la cornice che trasforma WeWALK da prodotto a movimento globale. AIM coinvolge direttamente le persone cieche e ipovedenti nello sviluppo delle innovazioni, promuove educazione digitale e formazione, e porta il tema dell’accessibilità nell’agenda politica e sociale.

Con il programma AIM Training, realizzato in collaborazione con Microsoft AI for Accessibility, i non vedenti non sono solo utenti, ma diventano protagonisti nello sviluppo e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Partnership globali e riconoscimenti

L’autorevolezza di WeWALK non si basa soltanto sulle funzioni tecnologiche, ma anche sul riconoscimento internazionale che ha ricevuto.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, in un video ufficiale ha citato WeWALK come esempio di tecnologia capace di migliorare la vita delle persone, una dichiarazione che da sola ha avuto un forte impatto sulla percezione del prodotto.

Negli ultimi anni, il progetto ha ottenuto premi prestigiosi: è stato inserito nella lista dei Time Best Inventions 2023, ha vinto un Edison Award nel 2024 ed è stato insignito del King’s Awards for Enterprise Innovation nello stesso anno.

Accanto ai riconoscimenti, sono nate partnership di valore. Con Moovit, leader della mobilità urbana acquisita da Intel, WeWALK ha integrato informazioni sui trasporti pubblici in tempo reale.

Con Orange e Lumen AI, l’attenzione si è spostata sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alla mobilità dei non vedenti. Collaborazioni che rafforzano la credibilità del progetto e ne ampliano la portata globale.

Impatto sociale: dall’ansia all’autonomia

La mobilità è un fattore chiave per l’autonomia personale. Per chi non vede, muoversi senza barriere significa poter lavorare, studiare, viaggiare e partecipare alla vita sociale.

WeWALK contribuisce a ridurre i rischi negli spostamenti quotidiani, aumentando la sicurezza percepita e diminuendo l’ansia sia degli utenti sia delle loro famiglie.

Ma il beneficio non è solo individuale: una maggiore autonomia per la persona non vedente si traduce in maggiore serenità per caregiver e familiari. E, in prospettiva, in nuove opportunità di inserimento lavorativo e sociale.

Un altro aspetto rilevante è la creazione di una comunità internazionale di utenti. Attraverso forum e testimonianze, chi utilizza il bastone condivide esperienze, suggerimenti, difficoltà e soluzioni. Si crea così un circolo virtuoso che rende WeWALK non solo un prodotto, ma un movimento che unisce persone in tutto il mondo.

Come si usa, nella pratica: un caso d’uso tipo

Per capire l’impatto concreto, immaginiamo un tragitto quotidiano casa–lavoro in una grande città. L’utente accende il bastone, apre l’app WeWALK e imposta la destinazione con la voce. Il percorso viene calcolato tenendo conto di marciapiedi, attraversamenti e trasporti pubblici.

Uscendo di casa, i sensori a ultrasuoni segnalano una sporgenza all’altezza del torace, con la vibrazione sull’impugnatura anticipa l’ostacolo e invita a correggere la traiettoria.

All’incrocio, le indicazioni vocali guidano verso la fermata del bus: “fra 120 metri, a destra”. In fermata, l’integrazione con i servizi di trasporto consente di sapere quando sta arrivando il mezzo corretto; a bordo, l’avviso vocale ricorda la fermata in cui scendere.

Se il percorso prevede un tratto in metropolitana, l’utente può affidarsi alla navigazione passo passo anche in ambienti affollati. L’app aiuta a trovare il binario giusto e, una volta usciti dalla stazione, a orientarsi verso l’uscita corretta.

In caso di imprevisti (una banchina chiusa, un cambio di percorso), è possibile chiedere supporto a WeAssist, con un operatore remoto che, seguendo la posizione GPS, fornisce indicazioni in tempo reale fino alla destinazione.

Il risultato non è solo arrivare a destinazione, ma arrivarci con continuità di informazione, riducendo interruzioni, richieste di aiuto non pianificate e tempi morti.

L’importanza per istituzioni e smart city

Una città che investe in accessibilità migliora la qualità della vita di tutti. Semafori sonori, mappe vocali, percorsi tattili non sono benefici esclusivi, dato che aiutano anziani, famiglie con passeggini, turisti che non parlano la lingua.

WeWALK si inserisce in questa visione: un oggetto personale che, grazie a aggiornamenti software e servizi connessi, dialoga con il tessuto urbano e lo rende più fruibile.

Per le amministrazioni significa poter contare su soluzioni già operative, che non richiedono l’avvio di grandi opere, ma che possono essere integrate nelle politiche di mobilità e nei piani di abbattimento delle barriere architettoniche.

Dove le infrastrutture faticano a tenere il passo, la tecnologia può colmare il vuoto con strumenti pronti all’uso. E l’esperienza sul campo (scuole, uffici pubblici, stazioni) diventa il banco di prova per migliorare i progetti e orientare meglio gli investimenti futuri.

Formazione e alfabetizzazione digitale: il ruolo di AIM Training

L’innovazione non è solo questione di dispositivi, è competenza. AIM Training nasce proprio per diffondere abilità digitali e di navigazione assistita tra persone cieche e ipovedenti, con programmi pensati per diversi livelli di esperienza.

La logica è chiara: senza formazione, anche la miglior tecnologia rischia di essere sottoutilizzata. Con percorsi strutturati invece aumentano confidenza e autonomia nell’uso di app, comandi vocali, mappe e funzioni avanzate.

Questa dimensione educativa ha due effetti: rende più efficace l’uso del bastone e crea comunità. Gli utenti diventano a loro volta moltiplicatori di competenze, contribuendo a una cultura dell’accessibilità che dal singolo si allarga a scuole, uffici, trasporti, luoghi di aggregazione.

Prospettive: cosa può arrivare domani

La traiettoria di sviluppo va nella direzione di interazioni sempre più naturali e servizi più ricchi. L’esperienza d’uso potrebbe includere, in prospettiva, funzioni di pagamento in mobilità direttamente dal touchpad del bastone, oltre a informazioni più granulari sull’accessibilità di luoghi pubblici e privati, alimentate anche dal contributo della comunità.

Sono scenari coerenti con l’evoluzione delle smart city: integrare la dimensione umana nei sistemi digitali, trasformando i dispositivi assistivi in strumenti attivi di un ecosistema urbano inclusivo.

Una tecnologia che diventa movimento

WeWALK rappresenta uno degli esempi più concreti di come la tecnologia possa diventare strumento di inclusione. Non si tratta solo di un bastone elettronico, ma di un progetto che evolve nel tempo, che coinvolge una comunità globale e che viene riconosciuto dai grandi attori della tecnologia e dalle istituzioni internazionali.

Le città del futuro saranno davvero smart solo se sapranno essere accessibili. E l’esperienza di WeWALK mostra che questo obiettivo non è un’utopia, ma un percorso già iniziato.