Battaglia alla pedopornografia a Torino, 15 uomini nei guai: i dettagli dell'operazione 'White Rose'

Un’indagine complessa denominata “White Rose” ha portato all’identificazione di 15 uomini coinvolti nello scambio di materiale pedopornografico. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato sotto la direzione della Procura Distrettuale di Torino, è stata eseguita in modalità undercover per diversi mesi.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta. Gli indagati, tutti di sesso maschile e di età compresa tra 20 e 60 anni, sono stati oggetto di decreti di perquisizione personale, locale e informatica emessi dalla Procura di Torino. Le perquisizioni sono state eseguite dalla Polizia Postale in tutta Italia, con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online.

Arresto e sequestro

Nel corso delle operazioni, un uomo residente nella provincia di Vicenza è stato arrestato per la detenzione di un ingente quantitativo di materiale realizzato con lo sfruttamento sessuale di minori. I dispositivi sequestrati, tra cui telefoni cellulari, tablet, hard disk, account email e profili social, saranno sottoposti ad analisi forense per delineare meglio la condotta illecita e potenzialmente ampliare l’indagine.

Risultati e prossimi passi

Il successo dell’indagine è stato reso possibile grazie all’elevata specializzazione degli operatori, sia nella fase di indagine che in quella esecutiva. Le accurate perquisizioni informatiche hanno permesso di ricostruire solidi elementi a carico degli indagati, garantendo l’integrità delle prove digitali. Gli indagati devono considerarsi innocenti sino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA