Battaglia sulla continuità territoriale in Sardegna, Aeroitalia sfida a sorpresa Ita Airways - Volotea

La gara sull’assegnazione delle rotte agevolate tra la Sardegna e la Penisola, pensate per garantire ai residenti collegamenti a tariffe calmierate con Roma Fiumicino e Milano Linate, si è trasformata in un confronto tra Aeroitalia e l’alleanza Ita Airways-Volotea. La continuità territoriale in Sardegna rappresenta uno dei mercati tra i più redditizi del panorama nazionale.

Come funziona la continuità territoriale

Come riportato dal Corriere della Sera, il sistema degli oneri di servizio pubblico consente ai vettori vincitori di applicare tariffe agevolate ai residenti sardi su alcune tratte strategiche.

In cambio si riceve una compensazione economica dalla Regione Sardegna.

Le rotte messe a gara sono sei:

Cagliari-Roma,

Cagliari-Milano,

Olbia-Roma,

Olbia-Milano,

Alghero-Roma

Alghero-Milano.

L’assegnazione avviene sulla base dell’offerta ritenuta più conveniente, nel rispetto delle condizioni fissate dal bando.

Le compagnie che si aggiudicheranno le rotte dovranno iniziare a operare dal 29 marzo 2026, garantendo continuità dei collegamenti e standard di servizio definiti a livello regionale.

Come riporta La Nuova Sardegna, per l’Alghero-Fiumicino c’è solo una offerta di Aeroitalia, su Alghero-Linate, invece, non sono arrivate offerte.

Per la tratta Cagliari-Fiumicino sono arrivate offerte da Ita Airways e Aeroitalia, per Cagliari-Linate solo Aeroitalia.

Le offerte arrivate per la tratta Olbia-Fiumicino e Olbia-Linate sono da Volotea e Aeroitalia.

La sorpresa con l’apertura delle buste

Come rivelato dal Corriere della Sera, il 15 dicembre, con l’apertura delle offerte presso l’assessorato ai Trasporti della Sardegna, sono emersi due elementi inattesi.

Il primo è l’alleanza tra Ita Airways e la compagnia spagnola Volotea.

Si tratta di una candidatura congiunta solo su alcune tratte considerate particolarmente strategiche e remunerative, come Cagliari-Roma e Olbia-Milano.

Il secondo colpo di scena riguarda Aeroitalia.

Dopo settimane di dichiarazioni contrarie alla partecipazione, la compagnia ha deciso di scendere in campo.

Su alcune rotte Aeroitalia ha presentato un’offerta senza richiedere compensazioni economiche, impegnandosi a praticare le tariffe calmierate anche in presenza di altri candidati.

I ricavi

Nel 2024 negli aeroporti sardi sono transitati oltre 10 milioni di passeggeri, considerando i flussi in entrata e in uscita.

Il margine operativo del settore ha superato il 20%, un livello considerato elevato per il trasporto aereo.

La crescita è stata trainata soprattutto dal turismo e dalla progressiva apertura dell’isola ai collegamenti internazionali.

Per il Corriere della Sera, il traffico aereo da e per la Sardegna ha generato ricavi complessivi vicini al miliardo di euro e utili netti superiori ai 200 milioni.