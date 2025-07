Batterio mangiacarne uccide 4 persone in Florida, l'allarme di Bassetti: "Attenti a ostriche e molluschi"

Il suo nome scientifico è Vibrio vulnificus, ma è noto con il famigerato nome di batterio mangiacarne: in Florida nel 2025 ha ucciso 4 persone, e almeno altre 7 persone sono rimaste infettate. Il batterio vive normalmente nelle acque salate e salmastre. Il professor Matteo Bassetti ha pubblicato un video per invitare a fare attenzione ai molluschi, come ad esempio le ostriche.

Cos’è il Vibrio vulnificus

Decessi dovuti al batterio mangiacarne e altri casi di infezioni non letali sono stati confermati dal Dipartimento della Salute della Florida. Le autorità sanitarie Usa spiegano che il Vibrio vulnificus è un batterio che vive naturalmente nelle acque salate e salmastre, cioè dove acqua dolce e marina si mescolano, e può essere presente anche nei frutti di mare crudi o poco cotti, soprattutto ostriche, cozze e vongole.

I casi sono rari: negli Stati Uniti, i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) segnalano ogni anno tra i 150 e i 200 contagi. Tuttavia, la letalità è elevata: circa il 20% delle persone infette muore, talvolta nel giro di 24-48 ore.

L’allarme di Matteo Bassetti

L’infettivologo Matteo Bassetti ha pubblicato un video sui social per mettere in guardia contro i rischi dell’infezione da batterio mangiacarne.

“Questo batterio è arrivato a causa dei cambi climatici, degli uragani e delle tempeste, ed ha contaminato l’acqua salmastra”, ha spiegato Bassetti.

“Attraverso una ferita, ad esempio in un piede o in una gamba o in un braccio, il batterio può penetrare all’interno e scatenare l’infezione. Ma può anche arrivare mangiando molluschi, come ad esempio le ostriche. Nella maggioranza dei casi, fortunatamente, non dà un quadro aggressivo ma semplicemente diarrea e vomito. In alcuni casi, purtroppo, è causa di infezioni davvero impegnative e mortali”.

Come ci si infetta col batterio mangiacarne

L’infezione può avvenire in tre modi principali:

attraverso ferite aperte esposte ad acqua contaminata.

ingerendo frutti di mare crudi o poco cotti contaminati.

per contatto diretto con liquidi contaminati, ad esempio durante la pulizia o la lavorazione di pesce crudo.

Il batterio non è in grado di penetrare la pelle sana, ma una semplice abrasione o un taglio possono diventare vie d’accesso pericolose.

Sintomi e complicazioni

Nei soggetti sani, l’infezione può manifestarsi con sintomi gastrointestinali lievi: diarrea, nausea, crampi addominali e febbre. Ma nei casi più gravi, specialmente in persone immunocompromesse o con malattie croniche, il batterio può causare setticemia fulminante o necrosi, con conseguente necessità di interventi chirurgici urgenti o amputazioni. L’infezione del sangue ha una mortalità che può arrivare al 50%.

Cambiamento climatico e batterio mangiacarne

Come ha spiegato anche Bassetti, e come sottolineano le autorità sanitarie Usa, c’è un legame diretto tra l’aumento delle infezioni e l’impatto dei cambiamenti climatici. Gli uragani, come Ian nel 2022 e Helene e Milton nel 2024, favoriscono la diffusione del Vibrio vulnificus trasportando acqua marina contaminata nell’entroterra.

Come proteggersi dal Vibrio vulnificus

Il Dipartimento della Salute della Florida e il Cdc forniscono alcune raccomandazioni per prevenire le infezioni:

evitare il contatto con acqua salata o salmastra in presenza di ferite, anche piccole;

se si viene feriti durante il bagno, uscire subito dall’acqua e disinfettare;

coprire eventuali tagli o abrasioni con bendaggi impermeabili se si manipola pesce crudo o si è esposti ad acqua potenzialmente contaminata;

cuocere sempre completamente molluschi e crostacei;

evitare la contaminazione incrociata tra cibi crudi e cotti;

lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato frutti di mare crudi.