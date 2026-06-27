Batterio Vibrio in mare, con l'ondata di caldo record di giugno 2026 cresce l'allarme per i bagnanti: i rischi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Con il mare che tocca i 30°C già a fine giugno 2026, il batterio Vibrio, responsabile della vibriosi, prolifera nelle acque costiere europee. L’Ecdc lancia l’allerta: evitare molluschi crudi e bagni con ferite aperte. Il rischio è di replicare quanto accaduto nel 2018, quando le ondate di calore avevano fatto triplicare i casi rispetto alla media del periodo.

Caldo record, rischi in mare

L’estate 2026 sta riscrivendo i libri di storia meteorologica: l’Italia ha toccato i 40°C e la Francia i 44°C, con l’Oms che ha dichiarato l’emergenza sanitaria per la fiammata subtropicale. Il Mar Tirreno ha già raggiunto i 30°C a fine giugno, un dato che preoccupa non solo per le ondate di caldo ma anche per gli eventi estremi.

Ed è proprio il riscaldamento del mare a creare le condizioni ideali per la proliferazione di un batterio poco noto ma potenzialmente pericoloso: il Vibrio.

ANSA

Cos’è il batterio Vibrio e dove si trova

I Vibrio sono microrganismi acquatici che prosperano in ambienti costieri salmastri, dove le acque dolci e salate si incontrano, soprattutto quando le temperature salgono e la salinità si abbassa. Queste condizioni, avvertono gli esperti dell’Ecdc, stanno diventando sempre più comuni in alcune parti d’Europa a causa dei cambiamenti climatici.

Le regioni particolarmente a rischio sono quelle del Mar Baltico, le acque di transizione tra il Baltico e il Mare del Nord, e il Mar Nero, insieme alle aree costiere con grossi apporti fluviali. Tuttavia il batterio è stato individuato anche in altre zone, conseguenza dell’aumento delle temperature superficiali del mare in tutta Europa.

I rischi per la salute

La vibriosi, la malattia causata da questi batteri, si contrae principalmente in due modi: mangiando molluschi crudi o poco cotti, oppure facendo il bagno con ferite aperte sulla pelle. Nel primo caso i sintomi includono diarrea acquosa, dolore addominale, nausea, vomito, febbre e brividi. Nel secondo, i batteri possono provocare otiti o infezioni cutanee con arrossamento, gonfiore e dolore.

Nei casi più gravi, soprattutto in soggetti con il sistema immunitario compromesso o con malattie croniche del fegato, le conseguenze possono essere severe. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) mette in guardia dal rischio di fascite necrotizzante, setticemia e amputazioni.

Una specie in particolare, il Vibrio vulnificus, è nota per la sua aggressività nei confronti dei tessuti molli, una caratteristica che lo ha portato a essere ribattezzato mediaticamente “batterio mangia carne“. I casi gravi, tuttavia, restano rari.

Il legame tra calore e aumento dei casi

Il nesso tra temperature record e diffusione dei Vibrio è ormai documentato. Nell’estate del 2018, interessata da un’ondata di calore, furono segnalati 445 casi, più del triplo della mediana annuale (126 casi) registrata tra il 2014 e il 2017.

Negli ultimi 20 anni l’Europa ha registrato un aumento delle infezioni da Vibrio a causa dell’incremento di eventi climatici estremi. Acque costiere più calde hanno dilatato le aree in cui i batteri Vibrio possono moltiplicarsi, con conseguente aumento del rischio di infezioni legate al consumo di frutti di mare contaminati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha inoltre previsto che la presenza di Vibrio nei frutti di mare aumenterà ulteriormente a livello globale, con un impatto crescente sulle aree europee a bassa salinità.

Con mari già caldi come quelli di questo fine giugno 2026, le temperature superficiali risultano comprese tra i 27 e i 30°C, e i mari surriscaldati manterranno le temperature alte anche nelle prossime settimane, il rischio di una stagione favorevole ai Vibrio è considerato concreto dagli esperti.