Batterista Roger Taylor lascia i Duran Duran per l'acufene, "devo ascoltare i medici": la reazione della band

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il batterista Roger Taylor lascia i Duran Duran. Il suo addio alla storica band arriva a causa del peggioramento dei problemi di acufene di cui soffre da tempo. “Devo ascoltare i medici, è una delle decisioni più difficili mai prese”, ha dichiarato. Pieno sostegno dagli altri membri del gruppo britannico che hanno spiegato che gli resteranno vicini.

Il batterista Roger Taylor lascia i Duran Duran

Il batterista dei Duran Duran, Roger Taylor, ha annunciato l’addio alla band e il suo ritiro dalle scene a causa del peggioramento dei problemi di acufene e dopo il consiglio dei medici.

La notizia arriva dal profilo Instagram del gruppo britannico, simbolo degli anni Ottanta. In un post subito diventato virale, ci sono le parole di Taylor e quelle del frontman Simon Le Bon, del tastierista Nick Rhodes e del bassista John Taylor, gli altri membri dei Duran Duran.

ANSA

I motivi dell’addio

“È una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Suonare la batteria in questa band è stata la gioia della mia vita. La verità è che la mia situazione ha continuato a peggiorare e sono arrivato al punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i miei medici“, ha dichiarato il 66enne Taylor, spiegando come per lui ora proteggere il proprio udito e la propria salute a lungo termine sia diventata l’assoluta priorità.

“Vado avanti con immenso orgoglio e con nient’altro che amore per Simon, Nick e John”, ha chiosato. Proprio gli altri componenti della band hanno scritto: “Roger è nostro fratello. La sua batteria ha contribuito a definire il suono dei Duran Duran fin dall’inizio, e averlo di nuovo al nostro fianco dal 2001 è stato incredibilmente importante per tutti noi. Oggi sosteniamo pienamente la sua decisione e gli auguriamo salute e felicità. Farà sempre parte di questa famiglia”.

Taylor era entrato nel gruppo dei Duran Duran nel 1979, un anno dopo la formazione della band a Birmingham, l’aveva lasciato nel 1985, per tornarvi nel 2001.

Il caso Caparezza

Non si tratta, tra l’altro, del primo musicista che si è dovuto fermare – per un periodo limitato o per uno indeterminato – a causa dell’acufene.

Da anni, infatti, il noto cantautore e rapper Caparezza ha spiegato di convivere con questa situazione che lui stesso definisce come “un compagno di vita”. Nel 2015, il cantante pugliese rivelò che quel fischio che avvertiva da tempo nelle sue orecchie era aumentato fino a diventare quasi una tortura. Allora raccontò di aver perso anche la possibilità di ascoltare alcune frequenze, cosa che faceva senza problema in precedenza.

Nel 2025 le sue condizioni sono peggiorate e all’acufene si è affiancato l’ipoacusia, cioè una riduzione dell’udito che lo aveva costretto ad utilizzare degli apparecchi acustici.

Cos’è l’acufene

Come spiegano Mondosanità e Hsr, l’acufene non è una patologia, ma un sintomo provocato da una perdita di udito anche temporanea.

Di fatti, è la percezione di un suono che non proviene da una sorgente esterna (un fischio, un ronzio, un sibilo o un fruscio) che può interessare un orecchio, entrambi oppure essere percepito “dentro la testa”. In Italia ne soffrono circa 6 milioni di persone.

Secondo il National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, interessa in qualche forma tra il 10 e il 25% degli adulti. Può essere associato a perdita dell’udito, esposizione a rumori intensi, essere conseguenza dell’assunzione di alcuni farmaci o essere legato a problemi dell’orecchio o altre condizioni.