Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato dopo essersi reso protagonista di una violenta rapina a bordo di un autobus di linea a Novara. Un ragazzo di 26 anni è stato aggredito e derubato da un altro passeggero nella serata del 23 dicembre, mentre viaggiava sulla linea 1 diretta a Cameri. L’autore, un giovane italiano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e indagato per rapina aggravata e lesioni personali.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.15 del 23 dicembre scorso. La vittima, un giovane di 26 anni, era salita su un autobus della linea 1 a Novara, quando un altro passeggero ha iniziato a rivolgergli frasi aggressive e minacciose, invitandolo a “sistemare la faccenda” una volta scesi dal mezzo.

L’aggressione e la rapina

Giunti alla fermata di via Beltrami, l’aggressore ha costretto il ragazzo a scendere dall’autobus. Una volta in strada, lo ha colpito con un pugno al volto, facendolo cadere violentemente contro un muretto in cemento. Durante la violenta aggressione, l’uomo si è impossessato del borsello della vittima, strappandogli la tracolla, e si è appropriato del telefono cellulare, del portafoglio contenente documenti personali e di una piccola somma di denaro. Prima di allontanarsi, ha rivolto anche gravi minacce verbali al giovane appena aggredito.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della vittima

Un testimone, che aveva assistito alla fase iniziale dell’aggressione, è sceso dall’autobus alla fermata successiva ed è tornato indietro per aiutare la vittima, che presentava evidenti ferite al volto e perdeva sangue. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno disposto il trasporto del ferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara. I medici hanno diagnosticato una frattura delle ossa nasali e hanno stabilito una prognosi di 30 giorni.

Le indagini della Polizia di Stato

Le indagini sono state avviate immediatamente dalla Polizia di Stato. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti, effettuato riconoscimenti fotografici e analizzato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell’azienda di trasporto pubblico. È stata inoltre svolta un’attività di riscontro sui social network. In particolare, le immagini del bus hanno documentato la presenza dell’aggressore a bordo e un’interazione verbale con la vittima poco prima dei fatti.

L’identificazione e la denuncia

Sulla base degli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha individuato come presunto autore della rapina aggravata e delle lesioni personali un giovane italiano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine. La vittima ha formalizzato denuncia nei giorni successivi all’episodio.

IPA