Festa patronale segnata da violenza a Battipaglia: quattro persone sono state denunciate per aggressione e altri reati dopo aver attaccato un volontario della Protezione Civile durante la processione del 6 luglio. L’episodio si è verificato in Piazza Tusciano, dove erano stati esplosi fuochi d’artificio senza autorizzazione, mettendo in pericolo i presenti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato determinante per identificare i responsabili e garantire la sicurezza pubblica.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Informativa del Commissariato P.S. di Battipaglia ha avviato un’approfondita attività investigativa subito dopo l’accaduto. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e visionato le immagini disponibili, riuscendo così a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare i responsabili dell’accensione dei fuochi e della successiva aggressione al volontario.

L’intervento del volontario e la violenza subita

Durante la processione della Festa Patronale di Santa Maria della Speranza, un volontario della Protezione Civile ha notato alcune persone che stavano facendo esplodere fuochi pirotecnici senza alcuna autorizzazione. I fuochi, esplosi vicino ai fedeli e alle abitazioni, hanno creato una situazione di forte rischio per l’incolumità pubblica. Quando il volontario ha cercato di fermare l’attività illecita, è stato dapprima aggredito verbalmente e poi spintonato con violenza, cadendo a terra. L’uomo ha riportato una lussazione della spalla, una frattura scomposta e altre lesioni che hanno richiesto un intervento chirurgico.

I reati contestati e i precedenti dei denunciati

Gli investigatori hanno deferito quattro soggetti all’Autorità Giudiziaria per diversi reati: accensione ed esplosioni pericolose, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Tutti i denunciati risultano avere precedenti penali. Tra loro, l’autore materiale dell’aggressione è stato identificato come un tifoso locale già sottoposto a DASPO, il provvedimento che vieta l’accesso agli stadi e ad altri eventi sportivi per chi si è reso protagonista di comportamenti violenti.

La sicurezza durante gli eventi pubblici

L’operazione della Polizia di Stato ha messo in evidenza l’importanza della tutela dei volontari e della sicurezza dei cittadini durante manifestazioni pubbliche. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di assicurare alla giustizia i responsabili di comportamenti pericolosi e violenti. La presenza di fuochi d’artificio illegali in mezzo alla folla avrebbe potuto causare danni ben più seri, sia alle persone che alle abitazioni circostanti.

La vicenda ha suscitato grande solidarietà nei confronti del volontario aggredito, che si era prodigato per garantire la sicurezza dei partecipanti alla festa. La Protezione Civile svolge un ruolo fondamentale durante eventi di grande affluenza, intervenendo per prevenire situazioni di pericolo e assistere la popolazione. L’aggressione subita dal volontario ha scosso la comunità di Battipaglia, che si è stretta attorno a lui e alla sua famiglia.

