Battuta di Donald Trump su Cole Tomas Allen dopo l'attentato, "era veloce, la Nfl dovrebbe prenderlo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Donald Trump ha commentato con ironia l’attentato alla cena con i giornalisti organizzata alla Casa Bianca, facendo una battuta su Cole Tomas Allen. L’uomo arrestato, secondo il presidente degli Stati Uniti d’America, meriterebbe di essere ingaggiato in Nfl, la più grande lega professionistica al mondo di football americano, per quanto è stato “veloce”.

Il commento di Trump su Cole Tomas Allen e l’attentato

A poche ore di distanza dall’attentato durante la cena con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha rilasciato un’intervista a Cbsnews per commentare quanto accaduto.

Il tycoon ha dichiarato di non essersi “preoccupato” al momento dell’attacco (“So come va la vita, viviamo in un mondo folle”) e ha ironizzato sull’uomo arrestato, Cole Tomas Allen: “È stato veloce, penso che la Nfl dovrebbe ingaggiarlo“.

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Trump ha poi elogiato la sicurezza: “Sono stati molto professionali, lo hanno messo fuori combattimento immediatamente”.

Il manifesto di Cole Tomas Allen e la replica di Trump sulla “pedofilia”

Ai microfoni di Cbsnews, Donald Trump ha anche commentato il manifesto scritto da Cole Tomas Allen e inviato ai suoi familiari prima dell’attentato alla Casa Bianca.

In un passaggio del testo si legge: “Non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”.

Proprio su questa frase si è alzato il livello di tensione tra l’intervistatore e il presidente Usa, che ha dichiarato: “Stavo aspettando che leggessi questo passaggio perché sapevo che l’avresti fatto, perché siete persone orribili. Orribili. Sì, lui ha scritto così. Io non sono uno stupratore. Non ho stuprato nessuno”.

A quel punto l’intervistatore ha replicato: “Ah, pensa si riferisse a lei?”.

La risposta di Trump: “Non sono un pedofilo, mi scusi. Non sono un pedofilo”. E poi: “Dovresti vergognarti di averlo letto“.

Chi è Cole Tomas Allen

Cole Tomas Allen, il 31enne arrestato per l’attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti alla Casa Bianca, si è definito un “assassino amichevole” nel manifesto inviato ai familiari prima dell’attacco. Lo ha rivelato il New York Post.

Nei suoi scritti, l’uomo ha criticato l’oppressione e ha deriso la sicurezza dell’hotel, manifestando posizioni anti-Trump e anti-cristiane.

Un parente di Cole Tomas Allen, prima dell’attentato, aveva già segnalato alle autorità alcuni suoi comportamenti preoccupanti.

Nonostante ciò, nel passato dell’uomo c’è anche un percorso di studi brillante: laureato in ingegneria meccanica nel 2017, vanta anche un master in informatica e uno stage alla Nasa. Nel dicembre del 2024 era stato anche insignito del titolo di “insegnante del mese“.