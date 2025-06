Bayesian riemerge dopo 10 mesi a Porticello: i misteri, cosa si spera di trovare e quant'è costato il recupero

Il relitto del super yacht Bayesian è tornato in superficie nel mare di Porticello dopo dieci mesi da quando era affondato, nell’agosto 2024. Lo scafo blu è rimasto finora adagiato a una profondità di 49 metri. L’imbarcazione è ora imbracata tra le due chiatte, la Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2, dotate di potentissime gru, provenienti dall’Olanda e in grado di sostenerne il peso.

Il ritorno a galla del Bayesian

Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo e lo scafo si trova a pelo d’acqua tra le due gru.

Prima di alzarlo completamente gli operatori stanno provvedendo a rinforzare e aumentare le imbracature e solo dopo lo solleveranno totalmente rispetto al livello del mare.

Fonte foto: ANSA

Il recupero del Bayesian

Queste procedure, monitorate dalla Guardia costiera, dovrebbero andare avanti per tutto il giorno e potrebbero concludersi domani.

Le operazioni sono curate dal consorzio britannico Tmc Marine e sono visibili anche dalla costa. Il megayatch a vela è stato riportato in superficie dopo il taglio dell’albero alto 72 metri.

Quanto è costato il recupero del Bayesian

Le operazioni di recupero del super yacht di 56 metri sono costate quasi 25 milioni di euro e un’ottava vita, quella di un sommozzatore olandese impegnato nei lavori.

I lavori per riportare in superficie il Bayesian sono iniziati due mesi fa, ma hanno subito un lungo stop all’inizio di maggio, proprio a seguito della morte del sub olandese Rob Huijben impegnato nell’operazione. Il decesso è ancora oggetto di indagine da parte della Procura di Palermo.

Lo scafo è riemerso grazie a otto cavi d’acciaio che sono stati posizionati sotto la “pancia”: una gru per carichi pesanti, Hebo 10, alta 45 metri e pesante 5.695 tonnellate, ha sollevato lo yacht da 40 milioni di dollari per farlo tornare sul pelo dell’acqua.

Cosa è successo al Bayesian

Il Bayesian è affondato il 19 agosto 2024 durante una tempesta nella rada del porto di Porticello, vicino a Palermo. Nel naufragio morirono sette persone.

Le vittime sono state: Mike Lynch, 59 anni, uno degli imprenditori più ricchi e influenti nel Regno Unito; la figlia Hannah di 18 anni; Jonathan Bloomer, dirigente della banca d’affari Morgan Stanley International e presidente della compagnia assicurativa Hiscox; sua moglie Anne Elizabeth; l’avvocato statunitense Chris Morvillo dello studio legale internazionale Clifford Chance e la moglie Neda Nassiri; il cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Una delle ipotesi alla base della tragedia è che la notte del naufragio il portellone laterale sia stato lasciato aperto, imbarcando acqua.

Un’altra ipotesi, circolata dopo l’analisi dei filmati girati dai sommozzatori, riguarda l’apertura della zona giorno, sul ponte principale, in teoria al riparo dalle onde. Quella notte tuttavia la barca si inclinò moltissimo a causa del vento e per questo l’acqua potrebbe essere entrata da lì, arrivando subito alle cabine e poi alla sala macchine.

Il recupero del Bayesian permetterà di svolgere nuove analisi sull’imbarcazione che aiutino a capire cosa abbia causato l’inabissamento dello yacht.

Le indagini della Procura

Attualmente, tre persone sono indagate dalla procura di Termini Imerese per il naufragio. Si tratta del comandante neozelandese James Cutfield, dell’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e del marinaio di guardia Matthew Griffith.

L’accusa è omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.

Dopo la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero, è stata aperta una seconda inchiesta che vede indagate tre persone della società olandese Smit Salvage, per cui lavorava Huijben.

I tre sono indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Robcornelis Maria Huijben Uibenun si trovava a 50 metri di profondità quando è deceduto.

Secondo le agenzie, il sub potrebbe essere stato colto da un malore: da una prima ispezione risulterebbe che sul corpo non sarebbero presenti lesioni né ustioni.