Bayesian, Tisg chiede 456 milioni di euro ai Lynch dopo il naufragio dello yacht costruito da Perini Navi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

The Italian Sea Group ha deciso di avviare una richiesta di risarcimento da 456 milioni di euro legata al naufragio del Bayesian. In un’intervista Giovanna Vitelli, presidente del Gruppo Azimut Benetti, ha dichiarato che nel mondo della nautica non era mai accaduto che un costruttore citasse un proprio cliente mentre le indagini sulle cause di un naufragio erano ancora aperte.

Tisg chiede 456 milioni di euro ai Lynch

The Italian Sea Group (TISG), proprietaria del cantiere navale Perini Navi che ha costruito il Bayesian, ha deciso di citare in giudizio gli eredi di Lynch e i membri dell’equipaggio dello yacht. La motivazione, come riportato dal Financial Times, è che il disastro abbia causato gravi danni reputazionali e commerciali al marchio.

Gli eredi hanno respinto l’accusa. Giovanna Vitelli, presidente di Azimut Benetti, in un’intervista per il giornale inglese ha dichiarato che si tratta di una decisione “senza precedenti”.

La causa varrebbe 456 milioni di euro. Vitelli ha quindi cercato di rassicurare i clienti sul settore, rispondendo a nome della nautica d’eccellenza: quello che TISG accusa non può essere legato al marchio dell’intero settore, ma “solo a un singolo cantiere navale”.

Il naufragio dello yacht

Il Bayesian è lo yacht a vela che è affondato il 19 agosto del 2024 davanti a Porticello, in Sicilia. A bordo c’erano 22 persone: 15 si sono salvate, mentre 6 ospiti e un membro dell’equipaggio hanno perso la vita.

Le cause dell’affondamento non sono state ancora definite e l’indagine è ancora aperta. C’è però un rapporto provvisorio che ha evidenziato possibili elementi vulnerabili alle forti raffiche di vento e quindi collegabili, in forma ipotetica al momento, alle cause del naufragio.

Per Vitelli l’assenza di conclusioni definitive renderebbe l’azione intentata un’anomalia, perché non è stato ancora stabilito se la causa debba essere ricercata nella conduzione dello yacht, nelle sue caratteristiche progettuali o in una combinazione di fattori.

Cosa è successo in TISG

Dal punto di vista di TISG, la situazione è complessa. All’inizio del 2026 la società è andata incontro a una procedura di ristrutturazione sotto la supervisione del tribunale.

Il suo capitale era sceso sotto il minimo legale. Come evidenzia il Financial Times, il gruppo ha scoperto significativi sforamenti di budget non autorizzati su progetti di yacht. Inoltre Giovanni Costantino si è dimesso durante l’operazione di ristrutturazione.