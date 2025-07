Bayesian, tutti i misteri dalla scaletta al portellone: cosa non torna dopo il recupero del relitto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A pochi giorni dal recupero del relitto del Bayesian, emergono dubbi ancora da risolvere sull’affondamento. Sono due le cose principali che non tornano. Una riguarda l’apertura della scaletta esterna, l’altra la chiusura non perfetta del portellone del tender. Elementi che potrebbero far pensare che qualcuno sia salito a bordo in modo frettoloso la sera del naufragio.

Bayesian, quasi un anno fa l’affondamento

Il recupero del relitto del Bayesian sarà fondamentale per accertare le cause del naufragio. Come noto, lo yacht è colato a picco la sera del 19 agosto 2024 con a bordo 22 persone. Tra loro il tycoon inglese Mike Lynch, uno dei 6 passeggeri morti (oltre a un membro dell’equipaggio).

L’affondamento è avvenuto mentre la barca era in rada a Porticello, sulla costa di Palermo.

Il relitto recuperato a fine giugno

Il relitto, incluso l’albero maestro alto 72 metri, è stato recuperato sabato 21 giugno dalla società olandese Tmc Marine. Dopo il trasporto a Termini Imerese, lo scafo e l’albero recuperati verranno portati a Rotterdam. Sono diversi gli elementi ancora da chiarire sull’affondamento del Bayesian.

Per la prima volta, dopo il recupero, le autorità sono salite a bordo e hanno visionato i danni provocati dall’affondamento. Fin dall’inizio l’attenzione delle autorità italiana si è concentrata sulla possibilità che i portelloni siano stati lasciati aperti dai membri dell’equipaggio.

Gli inquirenti hanno svolto accertamenti e messo sotto indagine alcuni membri dell’equipaggio: il capitano, un ufficiale e un marinaio.

Dalla scaletta al portellone di prua: cosa non torna sul Bayesian

Dalle immagini del relitto recuperato emergono dettagli importanti. Per prima cosa le porte a tenuta stagna sono state trovate chiuse. Ma soprattutto la scaletta reale sul fianco del Bayesian, che permette l’accesso dal mare, è stata trovata aperta.

Questo cozza con la testimonianza del capitano della Baden Powell che, intorno alle 22 della sera del disastro, aveva scattato una foto che mostrava la stessa scaletta chiusa. Inoltre, uno dei portelloni del tender di prua è stato trovato chiuso male, come se qualcuno lo avesse chiuso di fretta.

Il dubbio, quindi, è che qualcuno sia salito sul Bayesian, nonostante l’equipaggio abbia sempre affermato che nessuno è salito o sceso dallo yacht la sera del disastro.