Bce lascia i tassi invariati al 2%, cosa cambia per le famiglie e perché il costo dei mutui cresce

La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse per la quarta volta consecutiva, come ampiamente previsto dagli analisti. Secondo i dati diffusi da Francoforte, la crescita dell’Eurozona è destinata a superare le previsioni grazie a un impatto meno pesante dei dazi e alla domanda interna. L’inflazione rimane sotto controllo.

La Bce ha lasciato i tassi invariati

La direttrice della Banca centrale europea Christine Lagarde ha comunicato che il Consiglio direttivo della Bce ha preso la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse dell’euro.

Rimane quindi al 2% il tasso sui depositi, che è quello più importante ed è comunemente indicato come il tasso di riferimento, al 2,15% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,40% quello sui prestiti marginali.

ANSA Christine Lagarde

La decisione era largamente attesa dagli analisti e dovrebbe essere indicativa per il 2026. Alcuni membri del Consiglio direttivo hanno anche iniziato a parlare di un possibile aumento dei tassi a partire dal 2027.

Perché la Bce non abbassa i tassi

La ragione per cui la Bce ha deciso per la quarta volta consecutiva di lasciare i tassi invariati sono i dati economici dell’Eurozona. Abbassare i tassi serve a spingere l’economia, ma rischia di alzare l’inflazione.

Al contrario, alzare i tassi rallenta l’inflazione, a discapito della crescita economica. Al momento, entrambi questi dati sono positivi nei Paesi che utilizzano l’euro.

La crescita nel 2025 sarà dell’1,4%, calerà all’1,2% nel 2026, per poi risalire all’1,4% nel 2027, tutti dati di due decimi di punto più positivi delle previsioni. L’inflazione rimane all’1,9%, quasi perfettamente allineata all’obiettivo del 2% che segnala un’economia in crescita.

Le conseguenze sui mutui

Queste condizioni però significano che, difficilmente, i mutui e i prestiti per cittadini comuni e imprese torneranno presto ai tassi bassissimi che avevano prima della pandemia.

L’indice Euribor, che viene preso dalle banche come riferimento per i mutui, è strettamente legato agli interessi stabiliti dalla Bce.

In Italia però, segnala il Codacons, i tassi di interesse sui mutui stanno crescendo:

Gli interessi sono passati dal 3,50% dello scorso gennaio al 3,73% di ottobre. Un incremento del +0,23% da inizio 2025 equivalente a un maggior esborso da +222 euro all’anno su un mutuo da 150mila euro a 30 anni.