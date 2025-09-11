Bce lascia invariati i tassi di interesse al 2%, cosa cambia per i mutui e perché c'è disinflazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse: 2% sui depositi, 2,15% sui rifinanziamenti principali e 2,40% sui marginali. Una scelta presa all’unanimità e attesa dagli analisti: riflette un contesto di crescita debole, ma di disinflazione. Per i mutui questo significa un sostanziale congelamento delle rate.

La decisione della Bce

La riunione del Consiglio direttivo si è chiusa senza sorprese. Christine Lagarde ha confermato che “i rischi per la crescita sono diventati bilanciati” e che non vi sono motivi per cambiare rotta.

La politica monetaria, ha sottolineato, resta in una buona posizione, con i membri dell’esecutivo come Isabel Schnabel e Joachim Nagel che hanno escluso la necessità di nuove mosse immediate.

Lagarde ha spiegato che il piccolo scostamento dall’obiettivo di inflazione al 2% è legato al cambio euro/dollaro, fattore non controllabile dalla politica monetaria. Le prossime decisioni resteranno quindi data-dependent, cioè basate sull’evoluzione dei dati economici.

I dati e le proiezioni sulla disinflazione

La diagnosi sull’inflazione è stata leggermente modificata: ora appare intorno al 2%, dopo che ad agosto è salita marginalmente al 2,1% rispetto al 2% di giugno e luglio. Le nuove proiezioni indicano un’inflazione media al 2,1% nel 2025, all’1,7% nel 2026 e all’1,9% nel 2027. Per l’inflazione core le stime sono 2,4% nel 2025, 1,9% nel 2026 e 1,8% nel 2027.

Quanto alla crescita, le previsioni sono state riviste leggermente: +1,2% per il 2025 (dal precedente 0,9%), +1% nel 2026 (da 1,1%) e invariata all’1,3% per il 2027. Secondo Lagarde, la domanda interna dovrebbe essere sostenuta da bassa disoccupazione e investimenti pubblici e privati in infrastrutture e difesa.

I rischi per la crescita sono considerati più bilanciati grazie alla riduzione delle incertezze dopo l’accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Restano invece più incerti quelli sull’inflazione, legati a fattori globali: volatilità dei commerci, frammentazione delle catene di fornitura, spinta agli investimenti pubblici e impatti di eventi climatici estremi.

Come cambiano i mutui

Per le famiglie, lo stop al ciclo dei tagli significa stabilità. Le simulazioni di Facile.it e Mutui.it indicano che le rate dei mutui variabili resteranno tra i 610 e i 615 euro, senza ulteriori riduzioni nei prossimi mesi.

L’Euribor sembra aver già scontato l’ultimo taglio previsto entro fine anno e dovrebbe stabilizzarsi sui livelli attuali. In pratica, chi ha un mutuo indicizzato non vedrà peggioramenti, ma difficilmente beneficerà di ulteriori cali.