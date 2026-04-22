Bce prepara le nuove banconote, ma ci vorranno "diversi anni" prima di vederle in circolazione

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La Banca Centrale Europea apparecchia la rivoluzione dell’euro. Non in termini economici, ma grafici. Un’iniziativa annunciata per la prima volta nel 2021 e ora giunta al momento topico: entro fine aprile gli addetti ai lavori presenteranno le loro proposte di rinnovamento della veste grafica dei sei tagli di banconote utilizzati nell’Eurozona (5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro). E il “pezzo” da 500 euro? Come anticipato da tempo, il taglio “violetto” andrà definitivamente in pensione e non sarà più emesso dalla Zecca comunitaria. Ci vorranno però diversi anni prima di vedere le nuove “facce” sugli euro che usiamo tutti i giorni.

Come saranno le nuove banconote dell’euro

“Dopo vent’anni è il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere”, ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde.

Dopo aver annunciato il progetto di rinnovamento nel dicembre 2021, il 30 novembre 2023 il Consiglio direttivo dell’istituto centrale ha deciso di passare alla fase successiva, scegliendo due possibili temi decorativi per la cartamoneta comunitaria: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”.

ANSA

Obiettivo dichiarato: celebrare personalità e luoghi che hanno plasmato l’identità europea nel corso dei secoli. Il 15 luglio 2025 è stato indetto ufficialmente il concorso per le future banconote, con tanto di invito a partecipare rivolto a tutti i grafici residenti nell’Unione europea.

Luoghi e personaggi raffigurati sulle future banconote

Alla fine a primeggiare nella categoria “Cultura europea” sono state le seguenti idee di veste grafica. Con anche un grande personaggio storico italiano tra i tagli di banconota più importanti:

banconota da 5 euro: Maria Callas (fronte), artisti di strada (retro);

banconota da 10 euro: Ludwig van Beethoven (fronte), festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti (retro);

banconota da 20 euro: Marie Curie (fronte), contesto scolastico o universitario con insegnante e giovani studenti (retro);

banconota da 50 euro: Miguel de Cervantes (fronte), biblioteca con persone che leggono libri (retro);

banconota da 100 euro: Leonardo da Vinci (fronte), adulti e bambini che ammirano opere d’arte (retro);

banconota da 200 euro: Bertha von Suttner (fronte), piazzale alberato con passanti (retro).

Per quanto riguarda invece il tema “Fiumi e uccelli”, scelto per significare la varietà e il valore degli ecosistemi naturali europei, le proposte avvallate dalla Bce sono le seguenti:

banconota da 5 euro: sorgente e picchio in un paesaggio montano (fronte), Parlamento europeo (retro);

banconota da 10 euro: martin pescatore in prossimità di una cascata (fronte), Commissione Ue (retro);

banconota da 20 euro: valle fluviale con una colonia di gruccioni (fronte), Bce (retro);

banconota da 50 euro: cicogna bianca che sorvola un fiume (fronte), Corte di Giustizia dell’Unione europea (retro);

banconota da 100 euro: avocetta alla foce di un fiume (fronte), Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea (retro);

banconota da 200 euro: Sula in volo sull’oceano (fronte), Corte dei Conti europea (retro).

La giuria di esperti incaricata sceglierà un massimo di dieci proposte finaliste, cinque per tema. Saranno quindi interpellati i cittadini attraverso modalità che scopriremo più avanti, e infine a decretare i soggetti vincenti sarà il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

Che fine fa la banconota da 500 euro

Che la banconota da 500 non sarebbe più stata stampata lo si era stabilito già nel 2018. L’emissione è cessata definitivamente nell’aprile 2019. Il taglio più grande delle banconote comunitarie va dunque in soffitta, ma non perde certo il suo valore corrente.

I pezzi da 500 euro ancora in circolazione continuano comunque ad avere corso legale e possono essere utilizzate per i pagamenti e come riserva di valore. I cittadini potranno cambiarle presso le Banche centrali dell’Eurozona senza limiti di tempo.

La motivazione alla base dell’addio alla banconota da 500 euro è legata al contrasto delle attività illegali. Il taglio “violetto” è infatti molto utilizzato da chi vuole spostare fisicamente grandi quantità di denaro in poco spazio. Come nelle pratiche di evasione fiscale, spaccio di stupefacenti e riciclaggio di denaro.