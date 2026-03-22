Bea Barret, al cinema in Notte prima degli esami 3.0: “Non bisogna mai avere paura di essere se stessi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che seguono un percorso prevedibile e altre che, quasi senza accorgersene, cambiano direzione. Questa per Virgilio Notizie è una di quelle. Si parte da un personaggio del film Notte prima degli esami 3.0, Martina, e si finisce a parlare di controllo, fragilità, corpo, amore e identità. E nel mezzo c’è Bea Barret, che non costruisce una narrazione perfetta di sé, ma lascia spazio anche alle crepe. Perché il filo che attraversa tutta la conversazione è proprio questo: il bisogno di controllo e il momento in cui quel controllo inevitabilmente si rompe. Martina, nel film, prova a tenere tutto insieme, a capire, a gestire. Bea Barret riconosce quella stessa tensione dentro di sé. E racconta come, nel tempo, abbia imparato che non tutto si può trattenere, che le persone se ne vanno anche quando non vogliamo, che a volte bisogna lasciare che le cose accadano. Ma questa consapevolezza non nasce da un percorso lineare. Arriva da scelte sbagliate, da strade prese per inerzia, da un’università che non le apparteneva, da un senso di smarrimento che a diciott’anni pesa più di quanto si riesca a spiegare. Arriva anche da esperienze più profonde, come il rapporto complicato con il proprio corpo, i disturbi alimentari, le parole degli altri che restano addosso e si trasformano in pensieri difficili da zittire. Eppure, nel suo racconto, non c’è mai vittimismo. C’è piuttosto un lavoro continuo di trasformazione. L’idea che certe fragilità non spariscano davvero, ma cambino forma. Che si possano riconoscere, gestire, usare perfino per conoscersi meglio. In questo senso, il percorso artistico di Bea Barret, dalla danza alla recitazione, non è solo una carriera, ma uno spazio di libertà. Un luogo in cui poter essere se stessi senza filtri, quando fuori non è sempre così semplice. E poi c’è l’amore. Quello reale, lontano dalle narrazioni tossiche che spesso vengono romanticizzate. Un amore che non toglie, ma aggiunge. Che non destabilizza, ma diventa un punto fermo in una vita che, per sua natura, è sempre in movimento. Quella di Bea Barret non è una storia di certezze, ma di equilibrio cercato, perso e ritrovato. E forse è proprio questo a renderla così autentica: il fatto che non offra risposte definitive, ma un percorso in cui è facile riconoscersi.

Chi è Martina per lei?

“Martina, per me, è stata innanzitutto un’opportunità incredibile. Ho avuto la fortuna di parlarne con Tommaso Renzoni, il regista, già prima del casting, confrontandoci a lungo per capire chi fosse questo personaggio e quali fossero le sue caratteristiche. È stato un incontro molto interessante, perché abbiamo trovato subito diversi punti in comune. Martina è una ragazza con una forte esigenza di controllo: tende a voler tenere sotto controllo tutto ciò che la circonda, desidera comprendere ciò che accade, chi ha accanto e quali siano i pensieri degli altri. Questo la porta, a volte, anche a stati di ansia. Da questo punto di vista mi sento molto simile a lei. Tendo anch’io a organizzare tutto, a voler capire ciò che accade intorno a me, a leggere le persone e le dinamiche relazionali. Per questo interpretare un personaggio così, con tutta la sua evoluzione nel corso della storia, è stato importante anche sul piano personale. Mi ha aiutata a crescere, perché mi ha fatto comprendere che, per quanto sia difficile, a volte è necessario lasciar andare. Gli eventi accadono comunque, indipendentemente dalla nostra volontà. Non è possibile controllare ogni aspetto della realtà. Le persone, per esempio, possono allontanarsi anche quando non lo desideriamo, ed è parte della vita. Non si può trattenere qualcuno a sé contro la sua volontà. Questa consapevolezza è stata molto significativa per me”.

Martina vive una relazione a tre, un poliamore asessuale.

“Sì, ed è molto distante dalla mia esperienza. C’è però un elemento che mi avvicina a quella dinamica, ed è il tema del tradimento. Quando Tommaso mi ha raccontato che questo equilibrio si incrina a causa di un tradimento, ho pensato subito che, pur non conoscendo il poliamore, quella dimensione emotiva mi era familiare. Il tradimento è un’esperienza che, soprattutto in giovane età, può capitare: si può subirlo o esserne responsabili. In ogni caso, è un vissuto che, in modi diversi, riguarda molte persone”.

Com’è stato portare in scena questa rottura?

“È stato molto interessante anche per l’evoluzione finale della storia. Perché, nonostante tutto, resta un legame affettivo, o meglio, resta il bene. Il rapporto si interrompe, nel senso che quel trio non esiste più, ma Martina e Alberto restano insieme. Successivamente cercano anche un’altra persona, quindi si apre una nuova possibilità, ma il finale rimane volutamente sospeso. Non viene chiarito fino in fondo quale sarà il loro futuro, e questo, a mio avviso, è uno spunto interessante”.

Forse sarà un eventuale “4.0” a chiarirlo?

“Potrebbe essere. Sarebbe bello, anche perché tornare su questi progetti è sempre molto stimolante”.

Ufficio stampa: Davide Musto

La recitazione è arrivata nella sua vita per caso oppure è stata una scelta consapevole figlia del controllo?

“In realtà è stato un caso. Ed è proprio per questo che ritengo che, a volte, sia necessario lasciar andare. Ho sempre desiderato svolgere questo lavoro, fin da bambina. Tuttavia, esistono molti fattori che possono portare a metterlo in discussione: la reputazione del mestiere, la sua precarietà, l’incertezza. A questo si aggiunge la preoccupazione dei genitori, del tutto comprensibile, che cercano di orientare i figli verso percorsi più stabili. Dopo il liceo mi sono quindi iscritta all’università, scegliendo economia, anche se non era una decisione che sentivo davvero mia. Non ho una predisposizione per la matematica, e questo rendeva evidente che non fosse la strada adatta. Durante quell’anno, pur essendo consapevole che probabilmente non avrei portato a termine quel percorso, ho ricevuto una proposta per lavorare in produzione. Ho iniziato così, dietro le quinte, tra produzione e regia, a diciott’anni. Col tempo ho capito che è stata una grande opportunità. Se avessi iniziato subito a recitare, probabilmente non avrei sviluppato la stessa consapevolezza che ho oggi. Lavorare dietro la macchina da presa mi ha permesso di comprendere quanto sia complesso il meccanismo del cinema, fatto di equilibri delicati: basta un imprevisto perché si blocchi un’intera giornata di lavoro. È un sistema affascinante, ma estremamente fragile. Sentivo di essere nel contesto giusto, perché quel mondo mi apparteneva. Ma evidentemente non era il ruolo giusto: avvertivo costantemente una mancanza. Sapevo bene quale fosse. A un certo punto, un produttore con cui avevo lavorato mi ha proposto di sostenere un provino. Ho ottenuto un piccolo ruolo, ed è stato l’inizio. Da lì ho capito che dovevo provarci seriamente. Quando mi sono trovata sul set davanti alla macchina da presa, ho avuto una sensazione molto chiara: era esattamente ciò che cercavo. Non volevo più allontanarmi da quel luogo”.

Qual è stata la prima emozione quando si è trovata davanti alla telecamera?

“È difficile da spiegare, perché si tratta di sensazioni molto particolari. Ero sicuramente emozionata, perché stavo facendo ciò che avevo sempre desiderato. Allo stesso tempo, però, non ero tesa né provavo ansia. Non c’era la paura legata al dover recitare per la prima volta davanti a una telecamera. È stato tutto estremamente naturale. Ed è stata proprio questa la rivelazione: trovarmi lì, a recitare, senza paura. In quel momento ho capito con chiarezza che era la strada giusta per me”.

Si era però iscritta a economia: perché proprio economia?

“Perché, purtroppo, nel sistema scolastico italiano manca spesso un supporto concreto nell’orientamento dei ragazzi. Si arriva a diciott’anni e ci si sente dire che è il momento di scegliere il proprio futuro. Ma a quell’età non si ha ancora piena consapevolezza di sé. Si cambia continuamente, anche nel giro di poco tempo. Siamo in evoluzione costante e, in quella fase, non si ha una reale chiarezza né della propria identità né delle proprie aspirazioni. E talvolta questa consapevolezza arriva molto più tardi. Frequentavo il liceo scientifico e vedevo molti compagni con idee già definite: chi si preparava a un test, chi aveva già scelto un percorso. Io, invece, non sapevo quale direzione prendere. Alla fine, ho deciso di sostenere anch’io un test d’ingresso. Ho provato economia e comunicazione, sono stata ammessa a un’università valida e ho pensato che, dopo cinque anni di liceo scientifico affrontati con impegno, avrei potuto farcela. Il problema è che l’università è molto diversa dal liceo: se una materia non interessa, manca la motivazione per affrontarla. Non c’è lo stesso tipo di guida quotidiana né la stessa pressione”.

È un tema ricorrente: cambiano le generazioni, ma la difficoltà nell’orientamento resta.

“Esattamente. Oggi esiste un’offerta formativa vastissima, con corsi universitari di ogni tipo. Ricordo che, parlando con i miei genitori, mi dicevano apertamente di non sapere come aiutarmi. Ai loro tempi le opzioni erano poche: medicina, ingegneria, economia e lettere. Oggi, invece, esistono centinaia di percorsi, ma manca un orientamento efficace che aiuti a comprenderli davvero. Un ragazzo di diciott’anni si trova così a dover scegliere da solo, senza strumenti adeguati. Gli viene detto che deve capirlo autonomamente, ma è difficile farlo senza una guida. Si tende così a scegliere ciò che appare più coerente con il proprio percorso scolastico. Avendo frequentato il liceo scientifico, le opzioni sembravano essere economia o ingegneria. In realtà ero più incline alle materie umanistiche, e la scelta di economia è stata piuttosto casuale. Escludevo lettere perché non volevo insegnare, medicina perché non avevo preparato il test, ingegneria perché richiedeva ancora più matematica. A quel punto, la scelta è ricaduta su economia”.

Che cosa la spaventava di più in quel periodo: l’idea del fallimento o il confronto con gli altri?

“Probabilmente entrambe le dimensioni. Sono una persona molto perfezionista, con una forte tendenza al controllo, e il fallimento, soprattutto a diciott’anni, è difficile da accettare. Col tempo si comprende che il fallimento non è tale, ma rappresenta un cambiamento, una presa di consapevolezza. Tuttavia, a quell’età, è difficile interpretarlo in questo modo. C’è poi il confronto con gli altri, e il fatto che il proprio percorso non coincida con quello altrui. Avevo amici che avevano già intrapreso altre strade e apparivano sereni, mentre io non mi riconoscevo in ciò che stavo facendo. Non ero soddisfatta, non ero felice e mi sentivo smarrita, come se stessi procedendo senza una direzione chiara. Questa sensazione ha rappresentato per me una grande delusione personale”.

A diciott’anni, probabilmente, mancano anche gli strumenti per interpretare una fase del genere.

“Quegli strumenti non si possiedono ancora. Per questo è fondamentale avere accanto persone in grado di offrire supporto. Nel mio caso sono stati i miei genitori, Francesca e Stefano. Senza di loro non sarei riuscita a fare nulla. In particolare, in quell’anno, avere dei genitori così presenti è stato essenziale. Il loro sostegno è stato determinante, perché da sola non sarei riuscita a superare quel momento”.

Che ricordo conserva invece dell’esame di maturità?

“Ho sostenuto la maturità durante il periodo del Covid, quindi è stata un’esperienza particolare. Mi sono diplomata nell’estate del 2021, dopo uno o due anni decisamente anomali. Si trattava della cosiddetta ‘maturità semplificata”: solo prova orale, senza scritti. Da un lato è stato un vantaggio, soprattutto per me. La seconda prova di matematica, per esempio, sarebbe stata molto difficile da affrontare. Con la matematica ho sempre avuto un rapporto complicato. In quinta si studiavano gli integrali e non avevo nemmeno chiaro cosa fossero. Tanto che, verso la fine dell’anno, ho deciso di concentrarmi solo sulla teoria, che riuscivo a studiare, tralasciando la parte pratica. Sono sempre stata molto sincera anche con la mia insegnante: dichiaravo apertamente ciò che sapevo e ciò che non padroneggiavo. Ricordo l’ultima interrogazione: erano previste alcune dimostrazioni e dissi che ne avevo preparata una in modo approfondito, ma non le altre. Mi fece esporre quella, anche perché aveva ormai compreso le mie difficoltà con la materia”.

In questo modo, però, ha perso in parte un rito di passaggio: la tensione degli scritti, il periodo intenso… anche il viaggio dopo la maturità.

“Non completamente. Il periodo tra la fine della scuola e l’esame non l’ho vissuto con particolare tensione. Non avvertivo la pressione tipica della maturità, quindi ero già in una condizione più rilassata. Questo si è riflesso anche nel voto finale: ho ottenuto 80. Considerando la mia media, è evidente che nell’ultimo mese non ho studiato in modo intensivo. Sono arrivata all’esame con la preparazione costruita durante l’anno, senza affrontare sessioni di studio estenuanti. Ero al lago con le mie amiche: studiavamo, ma senza eccessi. Non abbiamo vissuto quell’esperienza come una prova schiacciante. Quanto al viaggio di maturità, l’ho fatto comunque, seppure in forma diversa: non potendo uscire dall’Italia, sono andata al mare, in Liguria, con i miei amici, in campeggio per una settimana. Eravamo un gruppo misto, ma era il nucleo storico che frequento ancora oggi. Per me, quello è stato il mio vero viaggio di maturità”.

L’assenza di alcune esperienze più “tradizionali” le ha dato la sensazione di aver perso qualcosa?

“Non particolarmente. Avendo vissuto una maturità meno impegnativa, non sento il desiderio di tornare indietro per sperimentare, per esempio, la tensione della seconda prova di matematica. Quando ci è stato comunicato che l’esame si sarebbe svolto come quello dell’anno precedente, ho provato un grande sollievo. Non so come l’abbiano vissuta gli altri, ma io ero molto serena. Studio con impegno, ma mi trovo più a mio agio nelle prove orali rispetto a quelle scritte. In questo senso, l’esame era perfettamente in linea con le mie caratteristiche: preparavo la tesina, affrontavo l’orale sulle materie umanistiche e la matematica, dove avevo maggiori difficoltà, aveva un peso ridotto.

Per me è stato un vantaggio evidente”.

Rivivrebbe tutto così con il senno di poi?

“Alcune scelte forse sì, altre probabilmente no. Ma non rinnego nulla. Gli errori contribuiscono a definire la persona che si diventa. Se si è soddisfatti di ciò che si è oggi, in qualche modo si accetta anche il percorso che ha portato fin qui. Non appartengo a chi ragiona continuamente in termini di ‘col senno di poi’. Se in un determinato momento una scelta mi sembrava giusta, significa che, allora, era quella da compiere”.

Nel suo percorso compare anche la danza latino-americana a livello agonistico. Che esperienza è stata? Che persona era in quel periodo?

“Ho sempre praticato diversi sport fin da piccola. Mi piace cambiare e sperimentare. Ho iniziato con altri stili di danza, come hip hop e break dance. Successivamente, verso la fine del liceo o l’inizio dell’università, ho scoperto il latino-americano. C’era un’accademia vicino a casa e mia madre mi ha proposto di provare una lezione. Siamo andate insieme e me ne sono innamorata subito: dell’ambiente, dell’insegnante, dell’energia. Anche in quel caso ho seguito l’istinto, decidendo di mettermi in gioco senza troppe esitazioni”.

Guardando alle sue esperienze tra danza, recitazione e lavoro dietro le quinte, che ruolo ha l’arte nella sua vita?

“L’arte mi offre la possibilità di esprimere me stessa. Essere autentici richiede coraggio e non è sempre semplice, soprattutto in fasi delicate come l’adolescenza o il passaggio all’età adulta. L’arte rappresenta uno spazio in cui è possibile liberarsi. Per molti anni, questo spazio è stato la danza: un momento in cui lasciavo fuori i pensieri e mi concentravo solo sul movimento. Era un modo per dare forma alle emozioni: la rabbia, per esempio, trovava espressione in una danza più energica come la samba; una tensione più trattenuta poteva emergere attraverso il tango. È stato il primo ambito in cui ho potuto esprimere davvero ciò che sentivo”.

Il suo rapporto con l’arte è quindi terapeutico o catartico?

“Per me è decisamente terapeutico”.

Che cosa le ha insegnato su se stessa?

“Che essere autentici è un privilegio e non bisogna averne timore. È impossibile essere apprezzati da tutti. A un certo punto è necessario accettarlo e smettere di preoccuparsene. È più importante essere fedeli a se stessi e fare ciò che si sente giusto, al meglio delle proprie possibilità. Se gli altri comprendono, bene; altrimenti, è comunque legittimo proseguire per la propria strada”.

Che significato hanno per lei le parole “ambizione” e “ossessione”?

“L’ambizione è fondamentale: mi considero una persona molto ambiziosa. Ho chiaro dove voglio arrivare, ma il traguardo tende sempre a spostarsi un po’ più avanti. Ogni obiettivo raggiunto ne genera uno nuovo. Mi ha colpito molto una frase di Matthew McConaughey: ‘Il mio eroe è me stesso tra dieci anni’. È un’idea in cui mi riconosco. La mia ambizione non riguarda solo il lavoro, ma anche la crescita personale, le relazioni, le passioni. È una spinta positiva. Accanto a questo c’è l’ossessione, che considero altrettanto importante. La costanza e la dedizione possono superare il talento. Il talento da solo non basta: serve impegno continuo, studio, desiderio di migliorare. Per questo ho intrapreso un percorso di formazione in ambiti come il canto, la recitazione e la dizione. È necessario mantenere una concentrazione costante su ciò che si vuole costruire”.

L’ossessione, però, può diventare anche rischiosa. Riesce a riconoscerne il limite?

“Sì, ed è un equilibrio molto delicato. Essendo molto perfezionista, può capitare che questa spinta diventi eccessiva. Mi è successo durante le prove teatrali del ‘Misantropo’ di Molière. Recitavo accanto a professionisti con grande esperienza, mentre ero ancora all’inizio del mio percorso. Pretendevo da me stessa un livello di perfezione irrealistico. Ho avuto un vero e proprio crollo. In quell’occasione mi è stata detta una frase che mi ha fatto riflettere: ‘Allora può capitare anche a te di cadere’. È stata un’osservazione illuminante, perché per crescere è necessario accettare anche gli errori. Non si può essere sempre impeccabili”.

E, dopo quel momento, come ha ritrovato un equilibrio?

“Non parlerei di una ricostruzione nel senso tradizionale. È stato più simile alla rottura di un guscio: come nelle matriosche, si rompe uno strato e ne emerge un altro. Non si torna mai esattamente come prima, anche quando si tenta di ricomporsi. Nasce qualcosa di diverso. Dopo quel crollo è emersa una nuova serenità e, subito dopo, ho portato in scena lo spettacolo completo per la prima volta. Non ero più la stessa di prima: era una versione nuova, più consapevole”.

Lei vive a Milano, che non è propriamente il centro dell’industria cinematografica. Questo è stato un limite?

“Amo profondamente Milano. Non mi trasferirei a Roma, anche se la mia famiglia è originaria di lì: è una città troppo caotica per me. Dal punto di vista professionale, però, non è mai stato un limite. Questo lavoro richiede spostamenti continui. Personalmente non ho mai lavorato a Milano, ma sempre a Roma o in altre città. Vivere a Milano non mi ha mai penalizzata: posso risiedere dove preferisco e spostarmi quando necessario”.

E l’inizio concreto del suo percorso come è avvenuto concretamente?

“In modo molto semplice. Un produttore, amico di famiglia, era a conoscenza delle mie difficoltà con l’università e della mia passione per il cinema. Mi ha proposto di fare un’esperienza sul campo. Non c’erano grandi aspettative: l’idea era capire meglio quel mondo e, allo stesso tempo, uscire da un periodo complesso. Da lì è iniziato tutto, in maniera del tutto naturale”.

In che aspetto si riconosce maggiormente come milanese?

“Nell’abitudine di usare l’articolo determinativo davanti ai nomi propri. Mi viene spontaneo dire ‘la Bea’, ‘la Marti’: è un automatismo difficile da evitare”.

Ha mai pensato di intraprendere un percorso nella moda? Ne avrebbe certamente le caratteristiche.

“In parte sì, ma con qualche limite. Non ho l’altezza richiesta dagli standard del settore: per lavorare stabilmente nella moda servono almeno un metro e settantacinque, e io sono più bassa. Scherzo spesso su questo con mia madre: mi ha trasmesso molte qualità, ma non l’altezza. In realtà ho avuto qualche esperienza, soprattutto da più giovane, come fotomodella per capelli o make-up. Ma mi annoiava molto. Non riesco a rimanere ferma a lungo: trascorrere ore immobile per pochi scatti non è adatto a me. L’ho fatto per un periodo, anche per guadagnare qualcosa, ma intorno ai diciannove o vent’anni ho smesso. Non mi piace l’idea di essere una presenza statica. Ho bisogno di esprimermi, anche attraverso ciò che indosso. Apprezzo la moda, ma non il ruolo passivo davanti all’obiettivo”.

Che rapporto ha con la propria immagine?

“Attualmente sereno. È però il risultato di un percorso lungo. Durante l’adolescenza non era così, e credo sia un’esperienza comune, soprattutto tra le ragazze. Ho sofferto di disturbi alimentari durante il liceo. All’inizio avevo un fisico più acerbo, non avevo ancora attraversato pienamente la pubertà, mentre intorno a me vedevo coetanee già più sviluppate. Questo confronto mi ha fatto soffrire. A quell’età, inoltre, i commenti arrivano spesso senza filtri. Anche quando non sono intenzionalmente offensivi, possono lasciare un segno profondo. Tra i 14 e i 15 anni si è particolarmente vulnerabili, e certe parole restano impresse. Per me è stato così. Queste insicurezze mi hanno portata a sviluppare un disturbo del comportamento alimentare. Ho avuto la fortuna di essere seguita e supportata, sia dalla mia famiglia sia da professionisti. Nel tempo ho intrapreso un percorso che mi ha portata ad accettarmi. Oggi, se mi venisse chiesto se cambierei qualcosa di me, risponderei di no. Ci sono aspetti che si apprezzano di più e altri meno, ma nel complesso mi sento in equilibrio”.

Considera quel disturbo completamente superato?

“La prima volta che ne ho parlato con la mia psicologa, mi ha detto una frase molto chiara: si può guarire, ma resta una traccia. E credo sia vero. Si impara a stare bene con se stessi, ma una certa sensibilità rimane. Non scompare del tutto. La differenza sta nella gestione: oggi l’attenzione verso il mio corpo è presente, ma in forma sana. Mangio in modo equilibrato, faccio sport, mi prendo cura di me. Non è più un comportamento disfunzionale. Dire che tutto svanisce completamente non è realistico, e può essere anche pericoloso. Se ci si aspetta che sparisca del tutto, si rischia di sentirsi ancora in difficoltà quando riemerge. In realtà si tratta di trasformare quel vissuto, e questo permette anche di acquisire maggiore consapevolezza”.

Le capita ancora che quella voce interiore riemerga, magari nei momenti più difficili?

“Soprattutto nei periodi di maggiore stress. Quando si è più vulnerabili, quella voce può tornare. È una reazione normale. La differenza sta nella capacità di riconoscerla e gestirla. Se la si individua, è possibile interromperne il meccanismo e orientarlo diversamente. Tutto ruota intorno alla consapevolezza. Anche la frase della mia psicologa è stata importante proprio per questo: mi ha aiutata a leggere queste dinamiche in modo più lucido”.

Che rapporto ha oggi con l’amore?

“La mia generazione ha un rapporto complesso con l’amore. C’è molta attenzione all’individualità e una certa fluidità nei legami, che talvolta porta a vivere le relazioni come qualcosa di secondario. Personalmente mi sento un po’ distante da questa visione. Spesso dico di sentirmi fuori dal mio tempo. Sono cresciuta osservando i miei genitori, insieme fin da giovani, con un legame solido e duraturo. Questo ha influenzato la mia idea di amore. Oggi considero l’amore un’esperienza preziosa. Ho la fortuna di condividere la mia vita con una persona che lo dimostra concretamente. Non è qualcosa che limita, ma che arricchisce. Non implica rinunce, ma crescita. Condividere il proprio percorso, il lavoro e i traguardi con qualcuno è un valore aggiunto”.

Oggi, però, molte narrazioni, anche cinematografiche, raccontano relazioni disfunzionali.

“Ed è un aspetto che trovo preoccupante. Si tende a rappresentare il disagio o il malessere come qualcosa di affascinante, ma non lo è. Molte storie propongono dinamiche problematiche: relazioni squilibrate, comportamenti tossici che vengono in qualche modo romanticizzati. Nella realtà, però, queste situazioni non evolvono in modo positivo. Ho vissuto personalmente una relazione di questo tipo a 18-19 anni. Con il tempo l’ho riletta come un’esperienza formativa, perché mi ha insegnato molto. Era un rapporto segnato da dinamiche manipolatorie e da uno squilibrio emotivo che portava a un progressivo impoverimento personale. Oggi vedo molte persone attratte da queste dinamiche, ma non le considero espressione di amore. La mia vita è già complessa di per sé: non sento il bisogno di aggiungere ulteriore instabilità. Per me l’amore rappresenta stabilità, sicurezza, un punto di riferimento”.

E come vive l’amore per se stessa? Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“In questo periodo è difficile che mi conceda tenerezza, perché lavoro senza pause da diversi mesi. Per me, però, i gesti di cura coincidono spesso con momenti semplici: trascorrere tempo con le persone a cui voglio bene, un pranzo con i miei genitori, un aperitivo con le amiche. Anche la solitudine, a volte, è importante. Spegnere il telefono, interrompere ogni stimolo, restare in silenzio anche solo per un’ora, senza distrazioni. È fondamentale, soprattutto in un lavoro che richiede un contatto continuo con gli altri. Sento il bisogno di ritagliarmi spazi di quiete. E infatti desidero concedermi presto una settimana interamente per me, lontana da tutto. Quello sarebbe, a tutti gli effetti, un vero gesto di cura verso me stessa”.