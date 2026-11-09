BeaMakk, tra social, musica e recitazione: “Voglio vivere d'arte”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A ventidue anni, BeaMakk, nome d’arte di Beatrice Macconi, ha già costruito un percorso che intreccia musica, recitazione e comunicazione digitale. Nata a Como nel 2003, si è fatta conoscere attraverso video ironici e contenuti musicali, conquistando una community di oltre un milione di follower tra TikTok, Instagram e YouTube. Ma dietro la popolarità sui social c’è un progetto artistico che guarda soprattutto alla musica e al cinema. Il 23 ottobre 2026 ha pubblicato E adesso, il nuovo singolo scritto da Piero Calabrese e musicato da Massimo Calabrese. Una canzone che racconta la fine di una relazione, trasformandola in un’occasione di rinascita e ritrovata libertà. Un tema che si intreccia con il suo vissuto personale e con il modo in cui affronta i cambiamenti. Parallelamente alla carriera musicale, BeaMakk ha concluso le riprese di Siamo solo voi, il film diretto da Rolando Ravello, un’esperienza importante nel suo percorso di attrice. Eppure, nonostante i risultati raggiunti, confessa di sentirsi talvolta in ritardo, come se dovesse continuamente dimostrare qualcosa a se stessa. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, BeaMakk racconta il desiderio di conciliare ambizione e stabilità, la difficoltà di mostrarsi vulnerabile, il rapporto con la famiglia e il ruolo della fede. Soprattutto, rivendica la libertà di non dover scegliere tra le proprie passioni e di considerare i social uno strumento, anziché il centro della sua identità professionale.

Partiamo da E adesso, il suo nuovo singolo. Come lo racconterebbe con le sue parole?

“E adesso è un brano che mi è stato affidato da Massimo Calabrese e scritto da suo fratello Piero, che purtroppo non c’è più. Per interpretarlo, mi sono lasciata guidare anche dalle parole che ha lasciato. Racconta la fine di una relazione, ma ho voluto dargli un significato liberatorio, di apertura verso una nuova fase della vita. A volte restiamo legati a situazioni che dovremmo imparare a lasciar andare, soprattutto quando diventano insostenibili. Sono una persona positiva e credo che, quando si chiude un periodo difficile, possa iniziarne uno migliore. È un po’ la mia filosofia di vita. Quando canto E adesso, provo malinconia e tristezza. Allo stesso tempo, però, anche grazie all’arrangiamento, mi sento proiettata verso il futuro, verso la possibilità di essere nuovamente felice”.

In passato ha raccontato di aver scritto C’è un po’ d’odio per te partendo da un’esperienza personale. Come cambia il suo approccio emotivo quando interpreta un brano scritto da altri?

“Quando registro una canzone che ho scritto, chiudo gli occhi e visualizzo ogni parola del testo. L’intenzione con cui la interpreto è diversa. C’è un po’ d’odio per te è un brano al quale sono particolarmente legata, anche se presto ne uscirà un altro che sento ancora più vicino. Naturalmente, un interprete deve sapersi confrontare con storie diverse dalla propria. Anche in E adesso ho portato parte del mio vissuto e delle emozioni che mi appartengono. Cambia il modo in cui affronto la canzone, ma questo non significa che un testo scritto da altri non possa diventare profondamente personale”.

In E adesso emerge anche il tema dei silenzi all’interno di una relazione. Che significato hanno per lei?

“Sono tra le esperienze più dolorose che abbia vissuto, perché rappresentano l’assenza di confronto e lasciano spazio a dubbi e interpretazioni. Quando seguono una discussione o un disaccordo, li percepisco quasi come una punizione. Trovarsi davanti a una persona che non parla, proprio quando ci sarebbe bisogno di chiarire, può fare molto male. Preferisco affrontare un problema, anche attraverso un confronto acceso, piuttosto che lasciarlo irrisolto. Cerco sempre di trovare una soluzione il prima possibile”.

Esiste, invece, un silenzio che considera positivo?

“Certamente. Ci sono persone alle quali non serve spiegare tutto, perché riescono a comprenderci anche senza parole. A volte facciamo fatica a esprimere quello che proviamo e abbiamo bisogno che sia l’altro ad avvicinarsi. In questi momenti, il silenzio può rivelare la sensibilità di chi abbiamo accanto, la sua capacità di capire quando intervenire e come farlo. È un tema delicato, del quale secondo me si parla troppo poco”.

Quanto è importante per lei trascorrere del tempo da sola e quanto, invece, sente il bisogno degli altri?

“Sono introspettiva, ma anche estroversa. Sono due caratteristiche che convivono. Mi piace moltissimo stare a casa da sola, dedicarmi alle mie attività e lavorare in tranquillità. A volte mi innervosisco quando qualcuno continua a parlarmi o a distrarmi, perché ho bisogno di concentrarmi e lasciare spazio alle idee. La mia vita procede sempre a trecento all’ora, tra social, musica e recitazione. Per questo cerco momenti di ordine e tranquillità, che mi aiutano anche a essere più produttiva. Allo stesso tempo, ho un enorme bisogno di stare con le mie amiche, il mio fidanzato, mia madre e la mia famiglia. Non sarei la persona che sono senza chi amo. Le relazioni mi permettono anche di conoscermi meglio. Quando sono sola, magari non mi interrogo su alcuni aspetti del mio carattere, mentre nel rapporto con gli altri emergono lati di me sui quali posso riflettere e lavorare”.

US: Clarissa D’Avena

Nella sua vita artistica sembrano convivere una forte componente emotiva e la ricerca di equilibrio. Come gestisce il suo caos interiore?

“Non sono perfetta, naturalmente, ma ho notato anch’io che, rispetto ad altri artisti che conosco, mi sento forse un po’ più centrata, almeno in apparenza. Nella mia musica confluiscono molte esperienze personali e sentimentali, che cerco però di affrontare con ordine. Sono una persona organizzata, anche se ho le mie distrazioni da artista: a volte mi perdo, dimentico gli impegni o mi comporto in modo un po’ strano. Nel complesso, però, ho bisogno di stabilità. Sono molto credente e la fede mi aiuta a dare una direzione alla mia vita. Ho anche la fortuna di avere genitori presenti e una situazione familiare solida, che mi fa stare bene. Mi riconosco nell’equilibrio. In generale, non credo che il caos porti grandi benefici”.

Tra musica, cinema e social, sente già la necessità di scegliere una direzione precisa oppure vuole continuare a coltivare tutte queste passioni?

“Non voglio scegliere adesso, anche perché non mi interessa sapere quale sarà la strada principale. Vorrei continuare a dedicarmi sia alla musica sia al cinema. Considero i social uno strumento attraverso il quale raccontare il mio lavoro artistico, non un obiettivo in sé. Spesso le persone si stupiscono e pensano che debba necessariamente scegliere. Magari un giorno mi concentrerò maggiormente sulla musica oppure sulla recitazione, ma oggi sono ancora agli inizi. Perché dovrei rinunciare a una delle due? Sarebbe un peccato lasciare da parte una passione mentre sto ancora imparando e crescendo in entrambi gli ambiti”.

Sui social ha costruito una presenza importante, soprattutto grazie all’ironia e alla spontaneità. Nelle giornate difficili sente la pressione di dover essere comunque all’altezza delle aspettative?

“Sì, soprattutto quando devo produrre contenuti. Proprio oggi, per esempio, mi sono trovata un po’ in difficoltà. Il nostro lavoro richiede una presenza costante, ma sui social questa esigenza è ancora più forte. Bisogna pubblicare continuamente contenuti nuovi, interessanti, possibilmente super cool. Il problema è che non possiamo essere brillanti tutti i giorni. Non sempre ho idee straordinarie. Non sono mica Mandrake, sono un essere umano! Questa pressione si avverte soprattutto nei momenti difficili. Anche perché l’algoritmo, in un certo senso, ti penalizza quando smetti di pubblicare. Vedi diminuire i follower o la visibilità dei contenuti e ti chiedi perché stia succedendo. È come se dovessi rimanere sempre connessa”.

È anche per questo che non vuole identificarsi esclusivamente come content creator?

“Voglio che i social rimangano uno strumento, senza diventare il centro della mia attività professionale. Voglio vivere d’arte. Desidero lavorare in studio, stare su un set, dedicarmi alla musica e alla recitazione. Non voglio trascorrere ventiquattr’ore al giorno a produrre contenuti. Per quanto possa essere divertente e gratificante, trovo quel ritmo piuttosto alienante, poco umano”.

Ha iniziato a recitare molto presto e oggi è anche un volto riconoscibile sui social. Le è mai capitato di percepire BeaMakk come un personaggio distinto da Beatrice?

“In realtà no. Credo di essere sempre riuscita a mostrare abbastanza fedelmente la persona che sono. Naturalmente tengo per me alcuni piccoli difetti e aspetti privati, ma sui social mi sento spontanea e autentica. Non ho mai cercato di apparire diversa. Penso che questa sincerità sia stata una delle chiavi del mio percorso, perché ho sempre proposto contenuti coerenti con la mia personalità. Quando le persone mi incontrano dal vivo, spesso mi dicono che sono simpatica e mi fanno complimenti nei quali mi riconosco. Li sento rivolti a Beatrice, non a un personaggio costruito. Alla fine, BeaMakk sono sempre io”.

Quanto le viene naturale mostrare le proprie fragilità? Ci sono situazioni nelle quali sente il bisogno di proteggersi maggiormente?

“Ho un bellissimo rapporto con entrambi i miei genitori. Fin da piccola ho sempre potuto parlare liberamente con loro. Sono cresciuta a stretto contatto con le mie emozioni e ho avuto la possibilità di esprimere pensieri, preoccupazioni e gioie senza vergognarmene. Per questo, nella vita familiare e personale, non ho mai avuto particolari difficoltà a chiedere scusa, riconoscere un errore oppure ammettere di stare male. Nelle relazioni sentimentali, invece, è stato diverso. A volte ho avuto paura di mostrarmi vulnerabile. Alcune esperienze mi hanno dato delle belle batoste e, in determinate circostanze, mi hanno portata a chiudermi a riccio. In generale sono positiva e aperta, ma dipende molto da chi ho davanti. Più mi sento al sicuro, più riesco a mostrare le mie debolezze. Quando invece percepisco di dover dimostrare continuamente il mio valore, faccio più fatica. Questo non significa che abbia difficoltà a parlarne. Anche adesso, pur non conoscendoci personalmente, riesco a raccontarle con tranquillità gli aspetti della mia vita nei quali mi sento più fragile”.

In quali ambiti della sua vita tende a mettersi maggiormente in gioco, senza lasciarsi frenare dalla paura?

“Sicuramente in amore, perché mi butto a capofitto. Ultimamente devo dire che mi è andata molto bene, quindi sono felice! In generale mi piace vivere così. Penso di essere giovane, che la vita sia una sola e che valga la pena affrontarla con coraggio, naturalmente cercando di mantenere un po’ di buon senso. Qualche sciocchezza l’ho fatta anch’io, ma fa parte dell’esperienza. Mi piace mettermi in gioco nelle relazioni, nei viaggi e nelle nuove opportunità. Se domani qualcuno mi proponesse di partire per la Cina, probabilmente accetterei subito. Sono intraprendente perché voglio vivere pienamente, senza rinunciare a un’esperienza soltanto per paura”.

A soli ventidue anni ha già maturato diverse esperienze professionali e personali. Ha mai avuto la sensazione di aver bruciato le tappe?

“In realtà mi sono sentita spesso in ritardo, nonostante abbia soltanto ventidue anni. C’è stato un periodo in cui vedevo molte persone intorno a me partire per l’estero e mi chiedevo se dovessi fare lo stesso. Essendo molto legata alla mia famiglia, vivevo questa possibilità con sentimenti contrastanti. Alla fine, a diciotto anni, sono partita per Londra, dove sono rimasta tre mesi. È stata un’esperienza traumatica, perché non mi è piaciuta affatto, ma anche molto formativa. Mi ha aiutata a diventare più autonoma e a guardare la vita da una prospettiva diversa. A un certo punto, però, mi sono chiesta con chi stessi competendo e perché sentissi questa necessità. Ho capito che non dovevo dimostrare nulla a nessuno. Eppure, ogni tanto mi capita ancora di sentirmi in ritardo. Vivo fuori casa da circa tre anni. Ho abitato a Milano e adesso sono a Roma, anche se torno spesso dalla mia famiglia e mia madre viene a trovarmi. A volte mi domando se non avrei potuto trascorrere ancora un po’ di tempo con i miei genitori. Poi mi ricordo che ogni percorso ha i propri tempi. Tendo a mettermi addosso molta pressione e devo ripetermi di stare tranquilla, perché ho soltanto ventidue anni. Altrimenti impazzisco!”.

Quando ha iniziato a percepire che il successo sui social stava avendo un riscontro concreto anche nella vita quotidiana?

“Direi due o tre anni fa, quando le persone hanno cominciato a riconoscermi sempre più spesso per strada. Sui social puoi ricevere moltissime visualizzazioni e interazioni, ma è nella vita quotidiana che comprendi davvero la portata di quei numeri. Quando qualcuno ti ferma, ti riconosce e ti chiama per nome, capisci che sta succedendo qualcosa di importante. Ultimamente mi sento anche più sicura, perché finalmente il pubblico sta scoprendo che canto. In realtà ho iniziato molto prima di mostrarlo sui social, quindi tante persone non conoscevano questa parte di me. La situazione mi provocava un po’ di angoscia, perché avevo la sensazione di non riuscire a raccontarmi completamente. Adesso sono più serena. Mi piace il percorso che sto costruendo e spero di continuare nella direzione giusta”.

Ha una community molto numerosa. Quale aspetto del rapporto con le persone che la seguono considera più importante?

“La disponibilità e la gentilezza. Cerco sempre di rispondere ai messaggi, soprattutto su TikTok e Instagram. Anche dal vivo non ho mai rifiutato una fotografia a qualcuno che me la chiedesse. Mi piace parlare con le persone, fare domande, presentarmi e creare uno scambio autentico. Credo che questo atteggiamento venga apprezzato. Ricevo tanti messaggi affettuosi e mi fa piacere sapere che si parla di me in maniera positiva. Del resto, senza le persone che mi seguono non sarei dove sono oggi. Non capisco gli artisti che trattano male i propri fan. Mi sembra un atteggiamento assurdo: se non hai qualcuno che sostiene il tuo lavoro, dove pensi di arrivare?”.

Ha appena concluso le riprese di Siamo solo voi di Rolando Ravello. Qual è stata la difficoltà maggiore sul set?

“Sicuramente l’incertezza rispetto al risultato finale, perché non mi sono ancora vista. Mi sono chiesta tante volte come fosse andata, se avessi commesso qualche errore. Essendo il mio primo ruolo, non ho ancora tutti gli strumenti per valutare il mio lavoro. Rolando non ha avuto bisogno di correggermi particolarmente e non mi ha dato molte indicazioni su eventuali problemi. Ogni tanto gli chiedevo: “Rol, sicuro? Va bene così?”. Alla fine mi sono fidata di lui e spero di aver fatto un buon lavoro”.

Al di là della recitazione, quale aspetto dell’esperienza ha trovato più impegnativo?

“Probabilmente mantenere sempre un atteggiamento positivo. Ci tenevo moltissimo a essere gentile, sorridente e disponibile con tutti. Naturalmente non tutte le giornate sono uguali e anch’io posso avere dei momenti difficili. Nonostante questo, cercavo di trasmettere buonumore anche quando non mi veniva spontaneo. Spero di esserci riuscita. Trascorrevamo tante ore insieme, ogni giorno, e per me era importante contribuire a creare un ambiente piacevole. Devo dire che sono stata molto fortunata: come primo set ho trovato una troupe spettacolare, composta da persone estremamente professionali, gentili e disponibili. Mi hanno aiutata moltissimo”.

Che cosa le ha insegnato la recitazione su se stessa, anche al di fuori del set?

“Prima di tutto mi ha dato sicurezza e mi ha insegnato a non vergognarmi praticamente di nulla. Quando recito non divento una persona diversa, ma questa disciplina mi dà una spinta, anche inconsapevole, che mi permette di parlare in pubblico, salire su un palco e affrontare situazioni che ad altri potrebbero creare imbarazzo. È diventata una sorta di struttura interiore, una spina dorsale. Mi ha aiutata a trovare il coraggio di esprimere le mie capacità anche quando, per timidezza o insicurezza, avrei preferito tirarmi indietro. Naturalmente è una sicurezza che ho costruito attraverso tanti anni di studio. Poi c’è anche una predisposizione personale: sono sempre stata abbastanza estroversa e, nella recitazione, questa caratteristica può essere un vantaggio”.

Nonostante gli impegni nella musica, sui social e nella recitazione, ha scelto di proseguire anche gli studi universitari laureandosi la scorsa estate. Perché era così importante per lei?

“Perché mi è sempre piaciuto da morire studiare. Non volevo sentirmi ignorante e, soprattutto, ho sempre avuto una grande curiosità. Ho avuto la fortuna di scegliere un percorso universitario molto vicino ai miei interessi. Ho approfondito numerose discipline artistiche, ma anche marketing, economia e diritto. L’arte mi affascina in tutte le sue forme. Ho studiato arte contemporanea, medievale e moderna, teatro antico e musica. Mi piace conoscere, osservare e comprendere il mondo che mi circonda. Non ho scelto l’università per avere un piano B rispetto alla carriera artistica. Non era affatto questo il mio obiettivo. Non so nemmeno quanto il percorso che ho seguito possa offrirmi opportunità professionali dirette, ma mi ha permesso di imparare moltissimo. Sono davvero felice di averlo intrapreso. Anzi, studiare mi manca”.

Immaginiamo uno scenario quasi fantascientifico: da domani non esistono più musica, social e recitazione. Quale professione le piacerebbe intraprendere?

“Probabilmente mi piacerebbe lavorare nel settore immobiliare, perché gli immobili mi hanno sempre affascinata. In alternativa, potrei dedicarmi allo sport, un’altra mia grande passione. Per esempio, mi vedrei bene nello sci agonistico, visto che è una delle discipline che amo di più”.

Ambizione e successo sono due parole spesso associate alla carriera di un’artista. Quale significato attribuisce loro?

“Per me l’ambizione significa non fermarsi davanti agli ostacoli e impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. Vuol dire anche non accontentarsi, ma credo sia fondamentale riuscire a essere felici e grati per ciò che si ha già. L’ambizione può diventare distruttiva quando non ci si sente mai abbastanza soddisfatti. Il successo, invece, lo considero la realizzazione di un sogno. Significa aver portato a termine progetti importanti e vedere concretizzarsi il lavoro fatto. Anche il guadagno economico può rappresentare un traguardo, ma soprattutto lo considero una conseguenza dei risultati raggiunti. Se riesci a realizzare progetti di valore e a vivere grazie a ciò per cui hai studiato e lavorato, per me hai già ottenuto un grande successo”.

Lei si affida molto alla fede. Come è cambiato nel tempo il suo rapporto con Dio?

“Mia madre è credente e sicuramente mi ha trasmesso la fede fin da piccola. Ho attraversato, però, anche alcuni anni nei quali non volevo saperne. Ultimamente mi sono riavvicinata molto a Dio. Non saprei individuare un unico motivo, perché sono accaduti diversi eventi che hanno cambiato il mio modo di guardare la vita. Ho perso mio nonno e vissuto esperienze che mi hanno portata a riflettere maggiormente sulla dimensione spirituale. Credo, però, che sia stata soprattutto la gratitudine a riavvicinarmi alla fede. Quando comprendi quanto possa offrirti e aiutarti, inizi a sentirla profondamente. Penso spesso che andrà come Dio vorrà. Mi affido a Lui, lo sento vicino e credo che la mia storia personale abbia contribuito a rafforzare questa convinzione. Se qualcosa è destinato a te, prima o poi troverà il modo di arrivare. Se invece non accade, significa che probabilmente ti aspetta un’opportunità migliore. Non veniamo dal nulla e non torneremo nel nulla: mi sembrerebbe uno spreco immenso di materia e di anime”.

Per quali aspetti della sua vita si sente maggiormente grata?

“Prima di tutto per la vita che ho ricevuto, anche per meriti che non sono miei. Sono nata in una famiglia che mi ama. Non ho fatto nulla per guadagnarmi questa fortuna: mi è stata donata, ed è già un motivo enorme per essere riconoscente. So bene che non tutti hanno le stesse possibilità. Ci sono bambini che nascono in condizioni completamente diverse e la vita, purtroppo, ha anche una componente casuale. Proprio perché sono stata fortunata, sento il bisogno di ringraziare. Sono grata per i doni ricevuti e per le persone che ho incontrato, comprese quelle che hanno avuto un’influenza negativa su di me. In molti casi sono state proprio le esperienze più difficili a formarmi maggiormente. E poi sono riconoscente perché riesco a cogliere la bellezza del mondo, o almeno ci provo. Penso anche alla fortuna di vivere in Italia. Amo il nostro Paese. Ha tantissimi problemi, naturalmente, ma è meraviglioso per il patrimonio artistico, il paesaggio, il cibo e il clima. Magari sembrerò una pazza a parlare così, ma non sono una persona che vive con la testa tra le nuvole. Anzi, sono molto pratica. Credo però che la dimensione spirituale sia fondamentale, perché ci completa. Non siamo soltanto carne, siamo anche spirito. Del resto, perché ci innamoriamo? L’amore non si vede, ma si percepisce e può cambiare profondamente la nostra vita. Per me la fede funziona in modo simile: è una presenza che sento e che mi fa stare bene”.

Dall’ironia sui social alla recitazione, il gioco sembra avere un ruolo importante nel suo percorso. Quanto conta conservare questa capacità anche da adulti?

“Per me significa non perdere la parte più fanciullesca di noi stessi. Continuare a essere ironici, spontanei e capaci di affrontare la vita con leggerezza. Non dobbiamo prendere tutto con la serietà che il mondo sembra richiederci ventiquattr’ore su ventiquattro. Non siamo sempre seri e non ho alcuna intenzione di vivere tutta la mia vita in quel modo”.

C’è un aspetto della bambina che era che sente di aver perso crescendo?

“Forse oggi penso un po’ troppo rispetto al passato. Sono diventata molto più riflessiva. Da una parte è positivo, ma quando mi accorgo che sto rimuginando eccessivamente cerco di fermarmi e vivere con maggiore spontaneità”.

Durante l’adolescenza ha avuto una fase ribelle oppure ha sempre mantenuto un rapporto di fiducia con la sua famiglia?

“Non sono stata una grande ribelle. Non ho mai sentito davvero il bisogno di mentire ai miei genitori o di compiere gesti particolarmente trasgressivi. Mi hanno sempre dato fiducia e tranquillità, senza mettermi nella condizione di dover nascondere le mie scelte. Faccio persino fatica a ricordare qualche episodio significativo. Sicuramente alle superiori avrò combinato qualche cavolata, magari con i professori!”.

Se potesse incontrare la Beatrice di tredici anni, di quale aspetto della persona che è diventata pensa che sarebbe più orgogliosa?

“Credo soprattutto del fatto che i sogni che avevo a tredici anni siano ancora gli stessi. Non ho mai gettato la spugna e penso che sia un risultato importante. Probabilmente sarebbe contenta anche di vedermi più tranquilla, riflessiva e consapevole, grazie alle esperienze che ho vissuto. Soprattutto, credo di essere diventata molto più positiva”.