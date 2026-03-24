Beatificazione di Don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como da un senza fissa dimora con problemi psichici

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sarà avviata la fase diocesana per la beatificazione di Don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso a 51 anni il 15 settembre 2020 mentre stava distribuendo, come faceva ogni mattina, bevande calde, dolci e biscotti ai poveri della città di Como. Fu avvicinato da un senza dimora con problemi psichici che aveva sempre aiutato, il quale lo colpì fino a togliergli la vita.

Beatificazione di Don Roberto Malgesini: l’annuncio del vescovo Oscar Cantoni

Ad annunciare il cammino verso la beatificazione è stato il vescovo Oscar Cantoni parlando ai giovani della diocesi e invitandoli a “ripartire” dall’esempio di Don Roberto Malgesini.

Il Vaticano ha dato il via libera all’avvio della causa, rileggendo la morte del sacerdote come una testimonianza estrema di carità.

La sorella Caterina: “Siamo molto felici”

A commentare la notizia è stata anche la sorella di Roberto, Caterina Malgesini. “L’ho guardato e l’ho ringraziato”, ha dichiarato la donna intervistata dal quotidiano Avvenire, in riferimento al momento in cui il Vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, le ha comunicato che per il fratello era stato dato l’ok al processo di beatificazione.

“Siamo molto felici di questo primissimo, embrionale riconoscimento… lui, per tutti, è don Roberto, per la nostra famiglia è un figlio, è un fratello… è soltanto “Roby””, ha aggiunto Caterina.

Il vescovo, sabato scorso, prima dell’inizio della Veglia di preghiera per i missionari martiri, nel contesto del ritiro di Quaresima con i giovani della Diocesi, ha raccontato che era giunta una lettera dal Dicastero il giorno precedente, venerdì 20 marzo, in cui veniva annunciato il “nihil obstat” per avviare la fase diocesana del processo di beatificazione.

“È una gioia attraversata da emozioni profonde, quelle che affiorano quando la memoria torna a farsi presenza”, ha spiegato ancora Caterina, la quale ha confidato che da un lato prova ancora molta malinconia, “perché ripensi a “Roby” e ne senti forte la mancanza”, dall’altro si fa forza perché ha la consapevolezza che “per fortuna non è stato dimenticato”.

La donna ha dichiarato di sperare che i sacerdoti prendano spunto dal modo di vivere la vocazione del fratello. In altre parole, che Roberto non diventi solamente un ricordo, ma soprattutto un modello di vita concreto e quotidiano a cui guardare.

“Come famiglia e con i suoi compagni di ordinazione stiamo pensando a una fondazione in memoria di don Roberto“, ha fatto sapere la sorella del defunto.

Le testimonianze di chi ha conosciuto Malgesini: “Don Roberto è Vangelo realizzato”

“Per la nostra diocesi, questa autorizzazione, è un segno vivo della Provvidenza, che ci responsabilizza”, il commento del vescovo Cantoni, che ha anche ricordato che la santità non è un’eccezione lontana, ma “una meta quotidiana della nostra vita ordinaria”.

“Credo che continui a risuonare nel cuore di molti la testimonianza della gioia e della profonda serenità di don Roberto – ha ragionato ancora il Vescovo di Como –, frutto di un’intensa relazione con il Signore Gesù“.

“Don Roberto ci insegna che la beatitudine non fa rumore, ma apre il cuore per lasciare che sia abitato da chiunque la incontra”, ha spiegato una volontaria del gruppo colazioni.

Massimo Franzin, infermiere di ASST Lariana – AREU Lombardia, ha sottolineato che Malgesini “era una presenza viva, concreta” per cui non c’erano orari da rispettare né limiti quando c’era una persona bisognosa a cui dare una mano.

“Mi ha insegnato il significato autentico di “incondizionatamente”. Non come concetto, ma come scelta quotidiana”, ha aggiunto il sanitario, evidenziando che Roberto non cercava in alcun modo riconoscimenti. Seguiva “semplicemente il suo modo di vivere”.

Luisa e Luigino, due volontari che hanno lavorato a stretto contatto con Malgesini, hanno affermato che “Don Roberto è Vangelo realizzato”, raccontando che “si impegnava a guardare gli ultimi come i primi”.