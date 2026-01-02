Beatrice Arnera contro Gazzoli e Andrea Pisani, "minacce e inviti al suicidio" per la relazione con Raoul Bova

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Beatrice Arnera va all’attacco dell’ex Andrea Pisani, padre di sua figlia Matilde, dopo l’intervista rilasciata da quest’ultimo al podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli. L’attrice, che ora è legata sentimentalmente a Raoul Bova, ha raccontato di aver subito minacce di morte, inviti al suicidio e insulti dopo l’uscita della puntata del podcast definita “pirotecnica” e “piena di inesattezze, sfogandosi poi per il trattamento ricevuto per aver deciso di lasciare Pisani.

Le minacce social a Beatrice Arnera

Il racconto delle minacce e degli insulti subiti è stato pubblicato sul profilo Instagram di Beatrice Arnera. Decine di stories in cui l’attrice, facendo lo screen dei direct ricevuti (messaggi privati sul social), ha mostrato a tutti il carico d’odio delle ultime settimane.

Gli hater, che l’artista ha deciso di non censurare, l’hanno definita da “squallida” a “traditrice“, passando poi per insulti ben più pesanti.

ANSA Beatrice Arnera

E addirittura c’è chi le ha augurato la morte. Messaggi che hanno profondamente scosso la 30enne piemontese che non ha nascosto di essersi sentita “perseguitata“.

Gli attacchi dopo l’intervista di Andrea Pisani al BSMT di Gianluca Gazzoli

Messaggi che, ha ammesso Arnera, si susseguono da mesi. Più precisamente dall’uscita della puntata di Passa dal Basement, podcast condotto da Gianluca Gazzoli, in cui l’ex Andrea Pisani ha parlato della relazione appena conclusa con l’attrice.

L’intervista, uscita su tutte le piattaforme lo scorso 13 novembre, è stata definita da Arnera “pirotecnica” e “piena di inesattezze”.

Cosa ha detto Andrea Pisani a Gianluca Gazzoli

L’incontro tra Pisani e Gazzoli, registrato mesi prima, aveva visto il comico del duo PanPers raccontare la fine della storia d’amore con Arnera. Il comico aveva aperto il cuore al podcaster, raccontando i mesi difficili vissuti per l’allontanamento dall’attrice.

Senza entrare nel dettaglio delle dinamiche della coppia, Pisani aveva raccontato di una relazione che si era incrinata fino a spezzarsi, nonostante il suo tentativo e “voglia di salvare qualcosa“.

Ma proprio quando i due stavano andando in terapia di coppia sarebbero uscite le foto di Arnera con Raoul Bova, scatti che ritraggono i due attori insieme in atteggiamenti intimi, ben oltre l’affetto tra colleghi.

“Mi sono trovato la vita devastata e lei non si è pronunciata” aveva detto Pisani.

L’attacco dell’attrice all’ex Andrea Pisani e a Gianluca Gazzoli

Parole che non sono di certo piaciute all’attrice, che però aveva deciso di mantenere il silenzio sulla questione. Si era limitata a pubblicare una stories qualche giorno dopo l’uscita del podcast sottolineando di non voler cercare consenso o “spettacolarizzare il dolore” per proteggere la figlia “ma anche Andrea”.

Dopo i continui insulti e le minacce social, però, ha deciso di replicare. Su Instagram, infatti, Arnera ha dato sfogo alla sua rabbia attaccando Gazzoli che “si improvvisa psicoterapeuta” e Pisani criticato di aver raccontato “una storia piena di inesattezze”.

L’attrice non è entrata nel merito di cosa è stato raccontato nella maniera sbagliata, ma si è mostrata infastidita perché “nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner e nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o avere timore se decide di lasciare il proprio partner”.

L’artista ha sfruttato lo spazio social per sottolineare che insegnerà alla figlia Matilde, nata dalla relazione con Pisani, di non aver paura di fuggire via da una relazione “se non sta più bene” perché “non siamo sassi, se non stiamo bene dove siamo siamo liberi di andarcene”.

Infine lo sfogo più duro: “Dovrebbe essere un diritto che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro”.

Gli attacchi e la confessione di Raoul Bova ad Atreju

Un simile trattamento, combinato anche dagli sfottò social, era stato riservato all’attuale compagno di Arnera, Raoul Bova. Dopo il ricatto subito per gli audio mandati a Martina Ceretti, infatti, l’attore è stato travolto dall’odio sul web.

Quello degli “occhi spaccanti”, infatti, è diventato un tormentone che ha scosso l’artista, che ad Atreju di recente ha anche raccontato di essersi sentito solo e di essersi sentito “ucciso”