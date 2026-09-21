Beatrice Baldaccini, l’intervista: “A Raffaella Carrà chiederei come ha fatto ad avere tutto quel coraggio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci vuole una certa dose di incoscienza per accettare di salire su un palco e confrontarsi con Raffaella Carrà. Non semplicemente con le sue canzoni, che sarebbe già abbastanza. Con quello che è rimasto di lei nell’immaginario collettivo. Con un caschetto biondo che non ha bisogno di presentazioni, una voce riconoscibile dopo poche sillabe, coreografie entrate nella memoria e quel modo tutto suo di sembrare libera prima ancora che la libertà diventasse una parola da spendere con facilità. Beatrice Baldaccini, quando le hanno proposto di farlo, ha avuto paura. Forse era inevitabile. Perché il rischio, quando ci si avvicina a un’icona, è pensare che la distanza vada annullata. Provare a somigliarle abbastanza, muoversi abbastanza come lei, cantare abbastanza come lei, nella speranza che il pubblico riconosca ciò che già conosce. Beatrice Baldaccini ha scelto invece di conservare quella distanza. Raffaella da una parte, Beatrice dall’altra. È da questo equilibrio che nasce Raffaella! Sognando la Carrà, lo spettacolo che, dopo le precedenti repliche, si prepara a tornare in scena dal 16 ottobre da Montecatini Terme. Un omaggio musicale costruito attorno alle canzoni, alle coreografie e soprattutto allo spirito di Carrà, senza la pretesa di riportarla in vita attraverso un’imitazione. Beatrice Baldaccini canta con la propria voce, porta sul palco il proprio carisma e affida al lavoro fisico il compito di recuperare alcuni gesti e alcune movenze che appartengono immediatamente alla memoria di Raffaella. Sembra una distinzione sottile. In realtà contiene una domanda molto più grande: quanto bisogna avvicinarsi a qualcuno per rendergli omaggio senza smettere di essere se stessi? È anche per questo che incontrare Beatrice Baldaccini partendo da Raffaella Carrà porta abbastanza presto da un’altra parte. Perché Beatrice Baldaccini viene dal musical, dal teatro, dalla musica, dalla disciplina quotidiana di un mestiere che da fuori conserva qualcosa di scintillante e da dentro è fatto anche di prove, allenamento, audizioni, attese, ripartenze. Canta, recita, balla. Fa parte di quella categoria di artisti per i quali il corpo non è soltanto il luogo in cui si abita, ma anche uno strumento di lavoro da conoscere, allenare e mettere ogni sera davanti allo sguardo degli altri. Eppure, quando racconta il proprio mestiere, la parola che ritorna non è successo. Non è nemmeno ambizione. È amore. Beatrice Baldaccini parla del palcoscenico come di un posto nel quale ha bisogno di stare. Non perché tutto ciò che lo circonda sia necessariamente romantico, ma perché è lì che, da molti anni, riconosce una parte essenziale della propria vita. La distinzione conta. Soprattutto in un tempo in cui raccontare un mestiere creativo significa spesso oscillare tra due retoriche opposte: quella del sogno realizzato e quella del sacrificio permanente. Nella sua storia ci sono entrambe, ma nessuna delle due basta. C’è piuttosto il tempo. Quello che passa tra la ragazza che decide molto presto che proverà a vivere di questo lavoro e la donna che oggi può guardare quella scelta con una consapevolezza diversa. Il tempo che modifica le priorità, insegna a conoscere i propri limiti e qualche volta persino a pronunciare un no. Quello che permette di capire che continuare a desiderare qualcosa non significa necessariamente desiderarla nello stesso modo per tutta la vita. Poi c’è Raffaella. Ritorna continuamente in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, ma quasi mai come un monumento. Piuttosto come una presenza con cui misurarsi. Beatrice Baldaccini ne cerca l’eleganza, la spensieratezza, la capacità di affrontare temi profondi senza appesantirli. E proprio quella leggerezza, osservata abbastanza da vicino, smette di sembrare superficialità. Diventa una conquista. Forse è questo uno degli aspetti più interessanti di Raffaella! Sognando la Carrà: dietro uno spettacolo che vuole far cantare, ballare e divertire il pubblico c’è una performer costretta ogni sera a confrontarsi con una domanda che riguarda qualsiasi artista, ma forse anche qualsiasi persona. Quanto dello sguardo degli altri siamo disposti a portare con noi? E quanto, invece, dobbiamo imparare a lasciare fuori?

Quando le hanno proposto di essere la protagonista di Raffaella! Sognando la Carrà, qual è stata la sua prima reazione? Sarei scappato a gambe levate. Lei?

“Esattamente come lei. Le racconto com’è andata, perché è una storia che ricordo sempre con piacere e che trovo molto divertente. Ero a un tavolo con Claudia Campolongo, che fa parte dello spettacolo ed è anche la nostra direttrice artistica, oltre a essere una delle mie migliori amiche. Tutto è nato dall’idea di realizzare uno spettacolo dedicato a Raffaella Carrà: inizialmente doveva essere un tributo musicale, anche perché abbiamo una band. Poi il progetto si è trasformato in Raffaella! Sognando la Carrà. Dissi: ‘Sì, sarebbe fantastico’. Poi le chiesi: ‘E chi fa Raffaella?’. Lei mi rispose: ‘Scusa, Raffaella la fai tu’. La mia reazione fu immediata: ‘Non pensarci nemmeno. Non se ne parla’. Ne abbiamo discusso a lungo e alla fine ho deciso di accettare il ruolo. La difficoltà sta nel fatto che Raffaella è esistita davvero e continua a essere molto presente nell’immaginario collettivo. È la prima volta che mi capita di rendere omaggio a qualcuno. Per questo ritengo che, in questo caso, sia sbagliato parlare di ‘rappresentare’ o ‘interpretare’: si tratta, appunto, di omaggiarla. Alla fine ho accettato la sfida, perché mi piace mettermi alla prova. È stato un salto nel buio e alla prima avevo molta paura”.

Il punto è proprio questo: Raffaella è ancora viva, soprattutto nel ricordo del pubblico. Come si trova una chiave di lettura che non tradisca l’idea di Raffaella Carrà che ciascuno spettatore porta con sé?

“Nel mio caso, e più in generale per lo spettacolo, abbiamo ritenuto fondamentale che cantassi con il mio timbro vocale, senza tentare di imitarla. Naturalmente rispettiamo lo stile dell’epoca, quindi non proponiamo un’impostazione pop contemporanea, ma canto con la mia voce. Ho lavorato molto, invece, sul corpo insieme al nostro coreografo, Angelo Di Figlia. È stato fondamentale per recuperare, senza esasperarle, alcune movenze caratteristiche di Raffaella: il movimento della testa, per esempio, o il cambré all’indietro. Ho cercato soprattutto di restituire la sua eleganza e quel senso di divertimento che riusciva a trasmettere attraverso le canzoni. Per me era fondamentale”.

Da quali aspetti, invece, ha cercato di prendere le distanze? Al di là della voce, che naturalmente è la sua, c’è un elemento rispetto al quale ha deciso che sul palco dovesse esserci Beatrice e non un vago ricordo di Raffaella?

“Ho lavorato innanzitutto su me stessa. Per fare il nostro mestiere serve anche una certa dose d’incoscienza: non possiamo avere proprio ‘tutti i giovedì a posto’, come si dice dalle mie parti. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: ‘Non puoi piacere a tutti, ma a qualcuno piacerai’. È questa, in fondo, la distanza che ho cercato di creare. Porto sul palco qualcosa di mio, con la mia voce e il mio carisma, che non sarà mai quello di Raffaella, ma non deve neppure esserlo. Mi sono detta: ‘A qualcuno piacerà’. E per me va bene così”.

Quanto è stato complicato restituire quella naturalezza grazie alla quale Raffaella sembrava fare tutto senza sforzo? Cantava, ballava e faceva apparire ogni gesto semplicissimo. Quanto è difficile riuscire a trasmettere la stessa sensazione?

“Dipende anche dal tipo di artista che si è. Cerco sempre di vivere il palco con una certa spensieratezza, perché credo che la perfezione assoluta non possa e non debba esistere. Altrimenti si rischia quasi di diventare dei robot. Ogni sera, inevitabilmente, cambia qualcosa. Ho svolto anche un lavoro fisico molto intenso. Mi sono iscritta in palestra, ho corso e lavorato sul fiato e sulla resistenza, perché è proprio la preparazione fisica che permette di raggiungere quella naturalezza. Riuscire a non avere il fiatone al termine di una coreografia durante la quale si canta è uno degli aspetti più difficili del mio lavoro. Per un performer, la resistenza fisica è fondamentale”.

Che cosa ha scoperto di Raffaella Carrà preparando questo spettacolo che prima non conosceva?

“È stato bellissimo leggere davvero i testi e impararli. Come tutti, abbiamo cantato quelle canzoni a squarciagola alle feste, sempre con grande leggerezza. Ed era anche questo uno degli obiettivi di Raffaella: riuscire a trasmettere con leggerezza messaggi che, in realtà, hanno una grande profondità. La libertà di essere se stessi e di amare chi si vuole, così come quella delle donne di vivere liberamente la propria identità. Sono temi ancora molto attuali, purtroppo o per fortuna. Ogni volta che porto in scena questo spettacolo mi sento onorata di poter contribuire a trasmettere quei messaggi. È un aspetto che amo molto”.

Ha parlato dello studio dei testi. Immagino che ci sia stata una canzone che le è venuta più naturale portare sul palco. Quale?

“I miei momenti preferiti sono due. Forte forte forte è un passaggio dello spettacolo al quale sono molto legata e che riesce sempre a emozionarmi. È una splendida canzone d’amore. L’altro brano con cui mi diverto moltissimo, e che per me incarna la spensieratezza, è Pedro. Lo amo e mi diverte davvero tanto”.

Qual è stata, invece, la canzone più difficile da portare sul palco?

“Sicuramente Rumore. È il brano più difficile da eseguire, pur essendo uno dei momenti più belli dello spettacolo. Tra l’altro, tutta la compagnia si è fatta tatuare la parola ‘Rumore’, proprio come ricordo e omaggio a questa splendida esperienza. Dal punto di vista vocale è molto impegnativa. Bisogna inoltre considerare che non si canta da fermi: contemporaneamente c’è una coreografia da eseguire”.

Ci sono altre coreografie particolarmente impegnative? Penso, per esempio, a Fatalità o Pazza, pazza. Guardandole sembrano semplici, ma immagino che non lo siano affatto.

“Esatto. Il nostro coreografo è stato bravissimo nel conservare alcuni elementi delle coreografie originali, reinterpretandoli però in una chiave più moderna. Il risultato è molto dinamico: si balla parecchio”.

Quella che l’aspetta a ottobre è una ripresa dello spettacolo, perché siete già andati in scena nella scorsa stagione. Ricorda che cosa pensò la prima sera, quando tutto era finito e si erano spenti i riflettori?

“Ho pensato che fosse stata la scelta giusta. Sapevo anche che avevamo rischiato, perché portare in scena uno spettacolo su Raffaella Carrà significa muoversi sempre sul filo del rasoio. Avremmo potuto facilmente scivolare in un’imitazione un po’ patetica e trovare la strada giusta non era affatto semplice. Alla fine, invece, abbiamo visto tutto il pubblico in piedi e, dopo lo spettacolo, molte persone ci hanno aspettato entusiaste. È stato un successo che speravamo di ottenere, ma del quale non potevamo essere certi. Quando si è conclusa la prima replica ho pensato: ‘È fatta. Ce l’abbiamo fatta, andiamo!’”.

Durante le repliche successive, qual è stato il commento più bello che ha ricevuto da uno spettatore?

“Una persona ci ha detto: ‘Grazie, perché abbiamo sentito lo spirito di Raffaella’. Quando l’ho sentito, ho pensato: ‘Allora abbiamo fatto centro’. Se è questo che arriva al pubblico, significa che siamo riusciti nel nostro intento”.

US: Coco District

In questo spettacolo lei è attrice, cantante e performer. Il suo percorso è legato soprattutto al musical e al teatro. Quale delle tre Beatrice è nata per prima: l’attrice, la cantante o la performer?

“È una bella domanda, perché non ho ricordi della mia vita senza la musica o il teatro. Sono stata una bambina, e poi una ragazza, molto fortunata, perché ho avuto una famiglia che, pur non appartenendo al mondo dello spettacolo, mi ha avvicinata all’arte fin da piccola. Mio fratello, per esempio, suona ancora la chitarra. Quando avevo sei anni, lui suonava e mi costringeva a cantare La guerra di Piero. Cantavo, naturalmente senza sapere che un giorno sarebbe diventato il mio mestiere. Mia madre mi portava sempre a teatro. Poteva essere un’opera lirica, un concerto di Ligabue o uno spettacolo di prosa: mi faceva conoscere esperienze molto diverse e rimanevo ogni volta a bocca aperta. Ricordo la mia prima recita, a sette anni. Frequentavo una scuola gestita dalle suore e partecipai a un laboratorio extrascolastico. Dopo quella prima esperienza, sia le suore sia i miei genitori si accorsero che forse avevo una predisposizione. Da allora non ho mai smesso. Direi quindi che il teatro e la musica sono arrivati contemporaneamente e hanno sempre viaggiato insieme”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza. Se la stella che danza è l’artista, quindi in questo caso Beatrice, qual era il caos che aveva dentro e che l’arte è riuscita, in qualche modo, a placare o colmare?

“Avevo bisogno di farmi sentire. Sono sempre stata una bambina che non dava problemi: tranquilla, educata, spesso in disparte. Alle scuole medie, però, ho subito episodi di bullismo. Tengo a raccontarlo perché credo sia importante. Era una forma particolare di bullismo: sono sempre stata molto sorridente e già allora facevo teatro, e tra i banchi di scuola si era creata anche una certa gelosia nei miei confronti. Il teatro, però, mi ha sempre aiutata a risollevarmi. È stato, e continua a essere, una straordinaria forma di terapia. C’è chi trova nello sport uno strumento per superare situazioni dolorose. Per me sono stati senza dubbio la musica e il teatro. Attraverso l’arte riuscivo a far sentire la mia voce in un modo che nella vita quotidiana non riuscivo a trovare. Non sapevo affrontare quelle persone né ribellarmi a quella situazione, ma sul palco potevo dire: ‘Guardate che sono qui. Esisto. E questo nessuno potrà mai portarmelo via’. Credo che, più in generale, il teatro possa essere uno strumento straordinario per stare meglio. Ho degli allievi e insegno anche a persone molto più grandi di me che praticano teatro a livello amatoriale. Al termine di due ore di lezione capita che mi dicano: ‘Ne avevo proprio bisogno dopo questa settimana’. Capisco perfettamente quella sensazione”.

Ha detto qualcosa di molto forte: “Il teatro per me è stato una terapia”. Che cosa le ha permesso di capire di Beatrice che, senza l’arte, forse non avrebbe mai scoperto?

“Negli anni ho capito di essere molto più forte di quanto avrei potuto immaginare, sia psicologicamente sia fisicamente. Le faccio un esempio molto semplice. A volte non riesco ad aprire un barattolo di marmellata e devo chiedere aiuto al mio compagno. Eppure mi è capitato di andare in scena con 39 di febbre e la nausea, ballando, cantando e recitando per due ore e mezza. Il barattolo è naturalmente un esempio banale, ma nei momenti in cui mi sento più fragile cerco di ricordare che svolgo un mestiere che richiede una forza di volontà enorme, oltre a una notevole resistenza fisica. Non sempre si sa da dove provenga quella forza, ma evidentemente è dentro di noi. È soprattutto questo che il teatro mi ha fatto capire: sono molto più forte di quanto abbia sempre pensato”.

Questi sono gli aspetti positivi. Ma c’è anche un rovescio della medaglia? C’è qualcosa che ha avuto paura di scoprire di sé attraverso questo mestiere?

“La paura, forse, è che l’arte, o più in generale questa vita, possa trasformarsi in un’esigenza troppo grande e finire al primo posto quando, in realtà, le priorità dovrebbero essere altre. A volte si viene assorbiti a tal punto da ciò che si sta vivendo, anche emotivamente, da rischiare di perdere di vista ciò che conta davvero: la famiglia, l’amore, il proprio compagno, i genitori. Succede, soprattutto quando si è più giovani, di mettere questo mestiere davanti a tutto. Non credo sia mai giusto, perché prima o poi si rischia di pagarne le conseguenze”.

È un aspetto che richiama anche la storia privata di Raffaella, che ha spesso messo il lavoro davanti a tutto. Questo, però, non le ha impedito di diventare un simbolo di libertà ed emancipazione. Beatrice, in che senso si considera una donna emancipata?

“Mi considero una donna emancipata perché, da quando avevo diciassette o diciotto anni e ho deciso di intraprendere questo mestiere, ho sempre cercato di farcela contando sulle mie forze. Non perché i miei genitori non volessero aiutarmi, ma perché sentivo di poter andare avanti da sola. È una convinzione che ho avuto fin dall’inizio: ‘Se voglio farlo, devo riuscirci con le mie forze’. Questo atteggiamento mi ha dato una determinazione enorme. A volte ho sperimentato persino la fame nel senso più concreto del termine: ci sono stati periodi in cui arrivavo alla fine del mese e dovevo prestare molta attenzione anche alla spesa. Quelle difficoltà, però, mi hanno spinta a cercare continuamente di migliorarmi, a organizzarmi nel lavoro e a pretendere sempre qualcosa in più da me stessa. Credo che questa determinazione mi abbia permesso di costruire una carriera che ormai conta molti anni. Adesso posso cominciare a dirlo: sono davvero tanti”.

Pensa che questa forza sia frutto dell’ambizione o della determinazione?

“Della determinazione. Ogni tanto, anche dopo tanti anni, capita di fare un esame di coscienza. Mi sono sempre resa conto di non aver mai sostenuto un’audizione o desiderato un ruolo per la smania di pensare: ‘Devo farlo perché voglio essere la protagonista’. Ho sempre partecipato alle audizioni e accettato i lavori perché voglio fare teatro, stare sul palco e godermi quello che non è soltanto il mio mestiere, ma anche una parte fondamentale della mia vita. Ho sempre cercato di rimanere fedele a questo principio. Le poche volte in cui mi sono accorta di essere caduta nella trappola della brama, ho cercato di osservarmi dall’esterno e mi sono detta: ‘No, non è la strada giusta’. Perché quel tipo di atteggiamento può portare a compiere scelte che, almeno secondo i miei valori, non sono eticamente corrette. Naturalmente è il mio punto di vista, non una verità assoluta. Non so quanto mi riconosca nell’ambizione. Ho sempre sentito, piuttosto, il bisogno di fare questo mestiere, sia sul piano emotivo sia su quello professionale, perché naturalmente non si vive soltanto di sogni. Ho voluto continuare perché amo sinceramente stare su un palcoscenico”.

Usa il verbo “amare”, quasi fosse una relazione romantica. Ma le relazioni sono fatte di rose e spine. Qual è la parte meno romantica del suo lavoro, che naturalmente continua ad amare?

“La parte meno romantica emerge quando bisogna affrontare sacrifici che non coinvolgono soltanto noi stessi. Capita di rinunciare a Natali, compleanni, matrimoni o altri momenti nei quali si vorrebbe essere presenti ma, soprattutto all’inizio, per ragioni di lavoro non ci si può permettere di farlo. Con il tempo, però, si comincia anche a scegliere. Da questo punto di vista, per esempio, oggi sono cambiata. Un altro aspetto difficile è la precarietà. Ogni volta bisogna ricominciare e, anche dopo tanti anni di carriera, continuare a sostenere audizioni. È giusto che sia così, perché avere esperienza non significa necessariamente essere adatti a un determinato ruolo. Tra l’altro, mi piace anche fare le audizioni, perché aggiungono un po’ di pepe alla vita. Altrimenti persino questo mestiere rischierebbe di trasformarsi in una routine. La precarietà, però, rimane sicuramente una delle sue spine”.

E la disciplina fisica richiesta dal suo lavoro non la considera una delle “spine”?

“No. È faticosa, molto faticosa, ma non la considero una spina perché, alla fine, si impara ad amare anche quella parte del percorso, soprattutto quando si ha un obiettivo da raggiungere. Naturalmente bisogna organizzarsi bene. Non si può improvvisare”.

Prima parlava di sacrifici. Quale pensa che sia stato, fino a oggi, il più grande che ha fatto per avvicinarsi alla realizzazione del suo sogno?

“Non saprei indicarne uno in particolare. Posso dirle che a volte avrei voluto trascorrere qualche Natale in più con la mia famiglia. Avrei voluto partecipare ai matrimoni di persone che amo moltissimo e non ho potuto farlo. Ma è importante sottolineare un aspetto: è stata una mia scelta e bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Oggi, invece, il mio atteggiamento è cambiato. Con gli anni ci si può anche permettere di cominciare a dire: ‘Ci sono, ma quel giorno no’. Crescendo diventa più facile, perché si acquisiscono credibilità, esperienza e soprattutto consapevolezza”.

Che cosa significa per lei diventare grande?

“Nella mia esperienza, diventare grande ha significato innanzitutto cambiare le proprie priorità: la famiglia, il compagno e anche la famiglia che ci si sceglie. Sono toscana, ma mi sono trasferita a Milano e qui ho costruito una seconda famiglia, quella non biologica. In alcuni momenti mi sono resa conto di aver trascurato i miei amici. Crescendo, però, si impara anche una regola fondamentale: se al lavoro hanno davvero bisogno di te e ti vogliono per un progetto, non bisogna avere paura di dire: ‘Quel giorno non sono disponibile’. Oppure: ‘Vorrei un compenso più alto’. All’inizio richieste del genere fanno paura, perché si teme di non essere più chiamati o di essere considerati difficili. Con il tempo, invece, si comprendono alcune regole di questo mestiere che nessuno insegna e che si possono apprendere soltanto attraverso l’esperienza. Sul piano personale, invece, forse diventerò grande a cent’anni. Vorrei conservare quella spensieratezza che credo sia importante avere, perché il tempo a nostra disposizione è poco e questa vita va vissuta fino in fondo”.

C’è un altro tema legato anche al suo essere performer e ballerina: il corpo. Negli anni, per lei è stato soprattutto uno strumento di libertà o una gabbia?

“È stato anche una gabbia. Per i ballerini professionisti il discorso è ancora diverso, ma anche per chi svolge il nostro mestiere esiste una gamma di ruoli ai quali si può accedere in base alle proprie caratteristiche fisiche. È un elemento fondamentale del lavoro e rappresenta un dato oggettivo. Si è continuamente esposti al giudizio: durante una lezione, a un’audizione o davanti al pubblico. E può accadere che gli altri ci vedano bene, mentre siamo noi a non piacerci e a non sentirci a nostro agio con il nostro corpo. Dopo tanti anni trascorsi a essere giudicati, si rischia di interiorizzare quello sguardo e di trasformarlo in una gabbia che finiamo per imporci da soli. È un aspetto sul quale bisogna riflettere e lavorare. E le persone che abbiamo accanto, se ci vogliono bene, possono aiutarci molto. Il mio compagno, in questo, è un maestro”.

Il giudizio degli altri ha influito sul modo in cui si guardava allo specchio? E come è riuscita a capire che quel giudizio non doveva appartenerle?

“Sì, ha influito sicuramente, anche perché a volte determinati giudizi non vengono espressi nel modo giusto. E pesano ancora di più quando si attraversa un’età nella quale l’opinione degli altri conta moltissimo. Forse diventare grandi significa anche arrivare a un punto in cui si riesce a pensare: ‘Non importa che cosa pensino gli altri’. Ne sono sempre uscita tornando al ragionamento che facevo prima: non posso piacere a tutti, ma a qualcuno piacerò. E, soprattutto, devo piacere a me stessa. Quando ci si guarda allo specchio al mattino, bisogna avere una certa sicurezza rispetto a ciò che si è. Almeno in parte, perché una sicurezza assoluta probabilmente non esiste”.

Allora, chi è Beatrice? Se a Beatrice togliessimo danza, canto e recitazione, che cosa rimarrebbe?

“Credo di essere una persona con moltissimi difetti, ma anche con alcuni pregi. Sono permalosa e cambio idea ogni tre secondi. Di fondo, però, sono una persona molto gioiosa, perché dalle esperienze che ho vissuto, non sempre felici, ho imparato il valore del qui e ora. Mi piace moltissimo far stare bene gli altri. A volte sbaglio, perché finisco per farlo anche a discapito di me stessa. Cerco di portare energia positiva ovunque mi trovi, che sia al lavoro, a un pranzo o in qualsiasi altra situazione. Cerco soprattutto di essere gentile, perché è un atteggiamento che fa stare bene anche me. Sono piena di insicurezze, naturalmente, ma ho anche acquisito alcune certezze. Conosco i miei limiti e credo di aver dimostrato molto coraggio in diversi momenti della mia vita. Per questo, almeno un piccolo riconoscimento me lo concedo”.

Quindi, convivono aspetti anche molto diversi.

“Sì. Penso a Inside Out, con quelle sfere di tanti colori: un’emozione non è mai univoca, ma racchiude molte sfumature. Anche nella gioia può esserci una componente di paura. Siamo talmente sfaccettati che credo sia bello proprio per questo. Oggi penso di essere una donna, ormai posso dirlo, che ha vissuto molte esperienze e che, nonostante le difficoltà, è sempre riuscita a cavarsela”.

Qual è l’ultimo pensiero che ha la sera prima di andare a dormire?

“Cerco sempre di ricordarmi che nella mia vita possono entrare esperienze positive. È diventato una sorta di mantra: ‘Do il permesso alle cose belle di entrare nella mia vita’. Poi l’ultimo pensiero va sempre ai miei genitori. Sempre, a entrambi. Ma anche a mio fratello e ai miei due bellissimi nipoti, ai quali sono molto legata”.

Raffaella Carrà è stata una donna di spettacolo e di enorme successo. Per lei che cosa significa la parola “successo”?

“Per quanto mi riguarda, avere successo significa riuscire a vivere del mestiere che si è scelto. Significa poter vivere della propria passione, ma anche costruire un’esistenza appagante sul piano emotivo e personale: avere amici che ti vogliono bene, un compagno che ti ama e una famiglia che continua a sostenerti. Per me il successo consiste nel realizzare i propri obiettivi, che non riguardano soltanto la professione, riuscendo al tempo stesso a costruire attraverso il proprio lavoro la vita che si desidera”.

Tra gli aspetti che ha citato c’è anche quello di avere un compagno che la ama. I suoi partner, dai primi fidanzati alle relazioni più importanti, hanno sempre compreso le esigenze legate al suo lavoro?

“Non tutti. È un mestiere particolare e, per chi non appartiene a questo mondo, non è semplice comprendere fino in fondo che cosa comporti, sia emotivamente sia fisicamente. Per esempio, il mio compagno è venuto a vedere un allestimento al quale ho lavorato a ottobre, a Lucca. Gli ho detto: ‘Vieni a vedere un po’ di prove, così puoi capire meglio come funziona’. Tra l’altro, provavamo di notte: iniziavamo a mezzanotte e finivamo alle quattro del mattino. È stato estenuante. Alla fine mi ha ringraziata e mi ha detto: ‘Adesso mi è tutto un po’ più chiaro’. Non è sempre facile spiegare questo mestiere. Per comprenderlo davvero, bisogna viverne almeno in parte la quotidianità. Da fuori può sembrare tutto molto più leggero. Dietro uno spettacolo, invece, c’è un’enorme quantità di lavoro. Quando il pubblico assiste a una performance di un’ora e mezza, vede soltanto il risultato finale, ma dietro quel tempo trascorso sul palco ci sono mesi di preparazione e, in un certo senso, una vita intera”.

Se avesse potuto incontrare Raffaella Carrà prima di affrontare questo spettacolo, quale sarebbe stata la prima domanda che le avrebbe rivolto?

“Le avrei chiesto da dove provenisse la forza che le ha permesso di avere tanto coraggio. Mi piacerebbe sapere come sia riuscita a essere così audace proprio negli anni in cui certe scelte erano molto più difficili. Ha parlato di relazioni che all’epoca non erano considerate convenzionali, della libertà di amare chi si vuole e di omosessualità. Ha mostrato l’ombelico in televisione quando un gesto del genere era considerato quasi un sacrilegio. Le chiederei: ‘Come si fa ad avere tanto coraggio?’. Una risposta servirebbe anche a me”.

Se invece la Beatrice che cominciava a cantare, ballare e recitare incontrasse quella di oggi, protagonista di uno spettacolo dedicato a Raffaella Carrà, che cosa la stupirebbe di più?

“Il coraggio. Vede che torniamo sempre lì? Rimarrebbe stupita dalla mia faccia tosta, ma anche dalla spensieratezza con cui ho imparato ad affrontare questo mestiere. Senza un po’ di leggerezza, è un lavoro che rischia di divorarti. Bisogna imparare ad affrontarlo con uno spirito più leggero. Proprio come faceva Raffaella”.