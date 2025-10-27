Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo, testimoni parlano di gara tra due auto: si cerca una Bmw

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini della polizia locale sull’incidente stradale di venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci. Un primo punto fermo è arrivato dai test tossicologici a cui è stato sottoposto il giovane alla guida della Bmw che ha colpito la Mini su cui viaggiava la ragazza: il ragazzo è risultato negativo a droga e alcol. Testimoni parlano di due auto che correvano affiancate a forte velocità, gli investigatori seguono la pista della gara e sono alla ricerca della seconda vettura, a quanto pare un’altra Bmw.

Morta Beatrice Bellucci, conducente negativo ad alcol e droga

È risultato negativo ai test di alcol e droga il giovane alla guida della Bmw coinvolta nell’incidente in via Cristoforo Colombo a Roma in cui è morta Beatrice Bellucci.

Come lui anche il suo amico coetaneo che gli sedeva accanto nella Bmw bianca che venerdì sera ha colpito la Mini su cui viaggiavano due ragazze ventenni. Lo riporta Adnkronos.

ANSA Il luogo dove è avvenuto l’incidente

Il giovane alla guida dell’auto, il 22enne Luca Girimonte, resta ricoverato all’ospedale San Giovanni in prognosi riservata con varie fratture.

La versione di Girimonte

Indagato per omicidio stradale, nella giornata di domenica il ragazzo è stato ascoltato dagli agenti della polizia locale. Come anche il suo amico, uscito illeso dall’incidente.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i due avrebbero negato che stessero correndo e avrebbero detto che l’auto è uscita di strada perché urtata da un’altra vettura.

Una versione tutta da valutare e che non convince gli investigatori che indagano sull’incidente.

Intanto dopo il cellulare di Girimonte è stato sequestrato un secondo telefono trovato nella sua auto.

Due auto lanciate a forte velocità: il racconto di testimoni

Diversi testimoni avrebbero raccontato di due auto che viaggiano affiancate e a forte velocità su via Cristoforo Colombo prima dell’incidente costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci.

Testimonianze che confermerebbero l’ipotesi di una gara di velocità fatta dagli inquirenti.

Per chiarirlo però si attende l’esito delle analisi sui filmati registrati nella serata di venerdì 24 ottobre dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti sulla Colombo.

Gli investigatori stanno cercando anche di rintracciare la seconda auto, a quanto pare una Bmw grigia, e il suo conducente.